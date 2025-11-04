الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة تؤكد التزام شركة تاكيدا بدعم رؤية المملكة 2030، قامت جامزي يوسيلاند، رئيسة الأسواق الناشئة وأسواق النمو في تاكيدا، بزيارة المملكة حيث التقت بعدد من أبرز القادة في القطاع الصحي، من بينهم ممثلين عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم في جامعة الملك سعود، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود. وتركزت المناقشات حول سبل تعزيز التعاون مع تلك المؤسسات لدفع عجلة الابتكار الطبي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتخصصة، والارتقاء بمستوى البحث العلمي والتعليم.

وخلال لقاءاتها، أعربت جامزي يوسيلاند، رئيسة الأسواق الناشئة وأسواق النمو في تاكيدا، عن فخر الشركة واعتزازها بالمساهمة في تطوير الرعاية الصحية الرقمية والمستدامة والعالية الجودة التي تتمحور حول المريض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. واعتبرت أن الشركة تهدف من خلال بناء شراكات استراتيجية، إلى إثراء التعليم الطبي، وتعزيز الابتكار البحثي، وزيادة الوعي في المجالات العلاجية الرئيسية مثل علم الأورام وأمراض الدم وأمراض الجهاز الهضمي وعلم الأعصاب، لضمان رعاية عالمية المستوى للمرضى في شتى أرجاء المملكة.

بدوره، شدد خالد ساري، المدير العام لمجموعة دول الخليج الغربي في تاكيدا، على أن هذه الزيارة تعزز الثقة المتبادلة والشراكات القوية التي أرستها تاكيدا داخل المملكة، كما تؤكد التزامها المتواصل بدعم التحول في القطاع الصحي تماشيًا مع رؤية 2030 من خلال التعاون المؤثر والبناء.

ويعتبر التعاون مع الشركاء المحليين ركيزة أساسية في استراتيجية تاكيدا في الأسواق الناشئة دعماً للأولويات الوطنية. وخلال اجتماعاتها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ركزت المناقشات على مبادرات تهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية وتطوير التجارب السريرية. كما كانت هذه الاجتماعات مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها الهيئة واستعراض فرص التعاون المستقبلية.

والتقت يوسيلاند مع قادة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الذي يعد من المؤسسات الرائدة في مجال الأورام وأمراض الدم وزراعة الأعضاء. وتمحورت النقاشات حول مسيرة تحول المستشفى إلى مركز تميز رائد في الرعاية المتخصصة والبحث والابتكار، واستكشاف كيفية تسخير خبرات تاكيدا العالمية لتعزيز هذه الرؤية من خلال مبادرات مشتركة في المجالات العلاجية الرئيسية.

وفي المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم في جامعة الملك سعود، سلطت المناقشات الضوء على ريادة المملكة المتنامية في أبحاث النوم وإدارة اضطراباته، وعلى إمكاناتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للعلاجات المبتكرة، مما يعزز دورها في تطوير علوم النوم العالمية.

وخلال زيارتها للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، شددت يوسيلاند على التزام تاكيدا بالارتقاء بمستوى رعاية المرضى ودفع عجلة التقدم في أبحاث أمراض الجهاز الهضمي. واستنادًا إلى مذكرتي التفاهم اللتين وقعتا في عامي 2022 و2025، ركزت المناقشات على توسيع نطاق التدريب السريري، وتعزيز القدرات البحثية، وتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء المملكة.

تسلط اللقاءات الأخيرة التي عقدتها جامزي يوسيلاند الضوء على الدور المحوري لشركة تاكيدا في مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في المملكة، مؤكدة التزام الشركة المستمر بتطوير البحث العلمي وتعزيز الشراكات والارتقاء بجودة رعاية المرضى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

لمحة عن شركة تاكيدا:

تتركز رؤية تاكيدا على توفير صحة أفضل للناس ومستقبل أكثر إشراقًا للعالم. وتسعى باستمرار إلى اكتشاف وتقديم علاجات مبتكرة تسهم في إحداث فرق في حياة المرضى للأفضل في مجالات علاجية أساسية، تشمل أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات، الأمراض الوراثية النادرة، العلاجات المشتقة من البلازما، الأورام، وعلم الأعصاب واللقاحات. بالتعاون شركائها، تسعى تاكيدا جاهدة إلى تحسين تجربة المريض من خلال الارتقاء بحدود خيارات العلاج الجديدة وذلك من خلال مجموعة ديناميكية ومتنوعة من الأدوية. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية القائمة على القيمة والمدفوعة بالبحث والتطوير، ومقرها في اليابان، فإننا نلتزم بإحداث تغيير ملموس تجاه المرضى وموظفينا والكوكب.

إن موظفي الشركة متواجدون في حوالى 80 دولة ومنطقة مدفوعون بهدف الشركة ويرتكزون على القيم التي حددتها لأكثر من قرنين من الزمان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.takeda.com.

