يسهم استخدام الوقود البحري المستدام في خفض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بأنشطة النقل بنحو 4700 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال 2025 (من المصدر إلى وجهة الاستهلاك)

التزام مشترك يدفع تقدم الشركتين في تحقيق هدف إزالة الكربون من سلاسل التوريد

دبي، الامارات العربية المتحدة – أعلنت شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج، المتخصصة في الشحن الجوي والبحري بمجموعة دي إتش إل، وشركة هنكل، الرائدة عالمياً في المنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية، عن توسيع نطاق شراكتهما الطويلة في مجال الاستدامة ليشمل مستوىً جديداً. وتأتي هذه الخطوة بعد تعاون سابق بين الطرفين للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بتحسين كفاءة وسائط النقل ودمج الشحنات. وسوف تشهد مرحلة التعاون الجديدة تزويد الناقلات البحرية بوقود حيوي مستخرج من النفايات والمخلفات، يعرف بمسمى "الوقود البحري المستدام" (SMF)، من خلال دي إتش إل جلوبال فورواردينج، التي تقوم بدورها بتخصيص ما ينتج عن ذلك من خفض في حجم الانبعاثات لصالح شركة هنكل عبر آلية "الحجز والاحتساب" (Book & Claim). وتتيح هذه الآلية لشركة دي إتش إل استبدال الوقود الأحفوري بوقود مستدام ضمن شبكتها التشغيلية، مع تخصيص الفوائد البيئية للعملاء، حتى إذا لم تُنقل شحناتهم فعلياً على ناقلات تعمل بهذا الوقود. وسوف تستخدم دي إتش إل جلوبال فورواردينج الوقود البحري المستدام لنقل معظم شحنات هنكل البحرية.

وقالت أماندا راسموسن، المدير التجاري في شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج: "يمثل توسيع نطاق شراكتنا مع هنكل محطة جديدة في رحلتنا المشتركة نحو إزالة الكربون. وسوف نبرهن أن التقدم نحو إزالة الكربون من سلاسل التوريد أمر قابل للتطبيق، بمزج استراتيجية هنكل المناخية الطموحة وابتكاراتنا المستدامة في مجال الخدمات اللوجستية. ونأمل أن يشجع هذا الاتفاق شركات أخرى فتعتمد على خدمات النقل منخفضة الانبعاثات باستخدام الوقود البحري المستدام".

شراكة في جهود إزالة الكربون

يشمل هذا الاتفاق نحو 9,000 حاوية مكافئة عشرين قدماً (TEU) من الشحن البحري مزودة بخدمة "جو جرين بلس" (GoGreen Plus) في عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام الوقود البحري المستدام إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 4,700 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (من المصدر إلى وجهة الاستهلاك)، أي ما يعادل انخفاضاً بنحو 85% من الانبعاثات في الرحلات الرئيسية مقارنة بالوقود البحري التقليدي. وتعمل SGS، وهي هيئة اعتماد مستقلة، على التحقق من أرقام الخفض هذه.

من جانبه، قال أوندريه سليزاك، المدير العالمي لأعمال الشحن البحري والجوي في هنكل: "يمثل التعاون مع دي إتش إل جلوبال فورواردينج في ابتكارات النقل المستدام جزءاً مهماً من استراتيجيتنا لخفض الانبعاثات ضمن عملياتنا اللوجستية، وهو يعطي المزيد من الحافز لتسريع الانتقال إلى الاعتماد على خدمات لوجستية منخفضة الانبعاثات في القطاع الذي تنشط به شركتنا".

تمثل هذه المبادرة امتداداً لنجاح مشروع تجريبي نفذته الشركتان في عام 2024، حين تعاونتا على استخدام الوقود البحري المستدام لنقل جانب من شحنات هنكل. ويأتي هذا التوسع الكبير في عام 2025 ليجسد عزم الشركتين على المضي قدماً في إزالة الكربون من الخدمات اللوجستية. وتنطلق معظم الشحنات من أوروبا، في إشارة قوية إلى تزايد الطلب على حلول النقل المستدام.

ما هي خدمة جو جرين بلس؟

توفر منتجات "جو جرين بلس" التي تقدمها دي إتش إل حلولاً لوجستية منخفضة الكربون عبر الاستعانة بالوقود المستدام والتقنيات الخضراء. وتستند هذه الحلول إلى إزالة الكربون فعلياً عبر سلسلة القيمة، من خلال آلية "الحجز والاحتساب"، التي تمكّن دي إتش إل من استبدال الوقود الأحفوري بالوقود المستدام ضمن شبكتها التشغيلية، مع تخصيص المنافع البيئية للعملاء الممولين، حتى إذا لم تُنقل شحناتهم على أصولها التي تعمل بهذا الوقود. وتتيح "جو جرين بلس" لعملاء دي إتش إل خفض انبعاثاتهم غير المباشرة "النطاق 3" (Scope 3) ضمن سلاسل القيمة، الناتجة عن النقل والتوزيع، كما تساعدهم في إعداد التقارير الطوعية عن انبعاثات غازات الدفيئة ومتابعة ما يحرزونه من تقدم في تحقيق أهداف إزالة الكربون.

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم

دي إتش إل هي علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,00 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليمًا على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق؛ مما يتيح التدفق العالمي للعمليات التجارية. ومع الحلول المتخصصة التي تجتاح أسواق النمو والصناعات، منها مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة والالتزام الأكيد تجاه المسؤولية المؤسسية والتواجد الفريد من نوعه في الأسواق النامية، تحتل دي إتش إل وبكل تأكيد مكانة قوية بصفتها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست (شركة البريد الألماني). وتجاوزت أرباح المجموعة 84.2 مليار يورو خلال عام 2024. ومن خلال ممارساتها المستدامة والتزامها نحو المجتمع والبيئة، كانت مساهمة المجموعة للعالم إيجابية. وتتطلع مجموعة دويتشه بوست دي اتش إل إلى الوصول إلى الصفر في مجال الانبعاثات الكربونية في الخدمات اللوجستية بحلول العام 2050.

-انتهى-

#بياناتشركات