دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) ("دو" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمُدرجة أسهمها العادية في سوق دبي المالي (رمز التداول: DU / رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: AEE000701012)، عن إطلاق طرح عام ثانوي لأسهمها ("الطرح"). وسيتم طرح الأسهم من قبل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ (ش م ع) ("المعمورة" أو "المساهم البائع")، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" (ش.م.ع) ("مبادلة").

أبرز مزايا الطرح

يتضمن الطرح العام الثانوي ما يصل إلى 342,084,084 سهماً قائماً في شركة “دو”، معروضاً من قبل المساهم البائع، ويمثّل ذلك ما نسبته 7.55% من رأس المال المُصدر لشركة “دو” (ويُشار إليها بـ "أسهم الطرح")، وما نسبته 75% من حصة "المعمورة" في الشركة.

تم تحديد النطاق السعري بين 9.0 و9.90 درهم للسهم الواحد ("النطاق السعري"). وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم ("سعر الطرح النهائي") من خلال عملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم الإعلان عنه في يوم 15 سبتمبر 2025 .

يتألف الطرح من شريحتين: الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (الشريحة الأولى): وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين (بما في ذلك الشركات والمؤسسات) الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي. الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية): وتشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك في الولايات المتحدة للمستثمرين المؤهلين من الشركات وفق لأحكام المادة 144 أ من القانون ذاته.

سيشارك المستثمرون ضمن شريحة الأفراد بدولة الإمارات في اكتتاب أسهم الطرح وفق سعر الطرح النهائي.

جميع الأسهم المطروحة مملوكة حالياً من قبل "المعمورة"، ولن تحصل الشركة على أي عوائد من عملية بيع أسهم الطرح.

لن يترتب على الطرح أي تخفيض في حقوق ملكية المساهمين الحاليين في الشركة.

سيتحمّل المساهم البائع جميع التكاليف والنفقات المرتبطة بالطرح.

ستخضع الأسهم التي تحتفظ بها "المعمورة" بعد الطرح لفترة حظر بيع مدتها 90 يوماً من تاريخ التسوية، وذلك مع مراعاة بعض الاستثناءات المتعارف عليها والحصول على تنازل صريح من المنسقين العالميين المشتركين.

في إطار عملية الطرح، ستعقد “دو” سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ضمن شريحة الشركات قبيل إغلاق فترة الطرح.

تتوفر نشرة الطرح باللغة الإنجليزية مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية بتاريخ 8 سبتمبر 2025، والخاصة بالطرح المخصص للأفراد في الإمارات، على الموقع الإلكتروني https://www.du.ae/secondary_public_offering. كما سيتم نشر مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية ("مذكرة الطرح الدولية") الخاصة بالطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين في اليوم ذاته على الموقع الإلكتروني https://www.du.ae/secondary_public_offering.

تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع)، والإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.خ)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وغولدمان ساكس إنترناشيونال منسقين دوليين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين ضمن عملية الطرح.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) الجهة المستلمة الرئيسية خلال عملية الاكتتاب. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وبنك وِيو (ش.م.ع) كجهات مستلمة أخرى.

أصدرت كل من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) فتوى تؤكد أن الطرح متوافق من وجهة نظرهما مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، أكدت اللجنتان على ضرورة اضطلاع المستثمرين بمسؤولياتهم في إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم، للتحقق من مدى توافق الطرح مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية.

الاكتتاب والتسوية

الطرح المخصص للأفراد بدولة الإمارات

تبدأ فترة الاكتتاب في شريحة الأفراد في دولة الإمارات في تمام الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت دبي) يوم 8 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن تنتهي في تمام الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت دبي) يوم 12 سبتمبر 2025.

يتعيّن على كل مستثمر من شريحة الأفراد يرغب بالاكتتاب في أسهم الطرح أن يقوم بذلك حصراً عبر القنوات الإلكترونية أو فروع الخدمات المصرفية للأفراد التابعة للجهة المستلمة الرئيسية أو أحد الجهات المستلمة المعتمدة أو من خلال قنوات الاكتتاب في سوق دبي المالي. وقد تم تحديد الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب ضمن شريحة الأفراد 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. وسيتم رد أي مبالغ فائضة أو المبلغ بالكامل إلى المستثمرين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025. وسيحصل كل مكتتب من شريحة الأفراد على حد أدنى مضمون للتخصيص يصل إلى 500 سهم، شريطةً ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب الحد الأدنى المضمون عدد الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد، ما قد يترتب عليه تخصيص عدد أقل من 500 سهم لكل مستثمر. وسيشارك الأفراد في الاكتتاب وفق سعر الطرح النهائي.

الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين

تبدأ فترة اكتتاب شريحة المستثمرين المؤهلين اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت دبي)، ومن المتوقع أن تنتهي في تمام الساعة 3:00 عصراً (بتوقيت دبي) في يوم 12 سبتمبر 2025.

ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين عبر نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، وذلك من خلال الوسطاء ووفقاً لسياسة التداول المعمول بها في السوق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 قبل افتتاح السوق. وسيتعيّن على المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح من شريحة المستثمرين المؤهلين سداد العمولات والرسوم المستحقة للوسيط، وسوق دبي المالي، وأي رسوم أخرى وفقاً للشروط المتفق عليها مع الوسيط الذي يقومون بتكليفه بشراء أسهم الطرح.

وسيتمكّن جميع المستثمرين المشاركين في الطرح من تداول أسهم الطرح اعتباراً من افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، فيما ستتم التسوية النهائية لشريحة المستثمرين المؤهلين يوم الخميس 18 سبتمبر 2025.

أصدرت كل من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) فتوى تؤكد أن الطرح العالمي متوافق من وجهة نظرهما مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، أكدت اللجنتان على ضرورة اضطلاع المستثمرين بمسؤولياتهم في إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم، للتحقق من مدى توافق الطرح العالمي مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية.

نبذة عن الشركة

تباشر شركة دو أعمالها انطلاقاً من شعارها "وتحيا بها الحياة"، حيث تقدم محفظة شاملة من حلول الهاتف المتحرك والخدمات الثابتة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، إلى جانب حلول البنية التحتية للشبكات والخدمات المالية الرقمية. وتعتمد الشركة نهجاً رقمياً مبتكراً مدعوماً بأحدث تقنيات الألياف الضوئية الموثوقة وشبكات الجيل الخامس، لتقدّم حلولاً مخصّصة تستفيد من إمكانات الحوسبة السحابية، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأحدث تقنيات الأمن السيبراني، إضافة إلى تكامل إنترنت الأشياء. وبصفتها شريكاً رقمياً موثوقاً يقود مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، تعمل “دو” ضمن منظومة شراكات ديناميكية تسهم في تمكين القطاعات والمجتمع من تحقيق التميّز التشغيلي، وبناء مستقبل رقمياً وأكثر اتصالاً على مستوى المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو":

"تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة تتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة استثنائية للمشاركة في مسيرة نجاح ’دو‘. أسهمت استراتيجيتنا خلال السنوات الأخيرة، والتي تركز على السوق الإماراتي، وكفاءتنا في إدارة رأس المال، من تحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي، مكّننا من خلق قيمة كبيرة لمساهمينا. وإننا نرحب بمبادرة شركة ’المعمورة‘، التي ستسهم في زيادة ملموسة في نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة ’دو‘. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة مستثمرينا، وتعزيز مستويات السيولة، مما يمهد الطريق أمام إدراج الشركة ضمن المؤشرات العالمية الرئيسية".

من جانبه، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى "مبادلة": "تلعب مبادلة دورًا رئيسيًا بالمساهمة في دفع الأجندة الاقتصادية الوطنية، وهو دور يتجلى بوضوح من خلال دعمها لشركة ’دو‘ لما يقارب عقدين عبر شركتنا التابعة ’المعمورة‘، بصفتنا مساهمًا مؤسسًا. لقد ساهمنا بشكل ملموس في تحول ’دو‘ إلى شركة وطنية رائدة — ليس فقط في قطاع الاتصالات، بل أيضًا في صميم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع خارطة طريق قوية وأداء مثبت، فإن ’دو‘ تتمتع بالجاهزية لمرحلتها التالية من النمو. تمثل هذه الصفقة محطة بارزة في أسواق رأس المال الإماراتية، وتضع معيارًا جديدًا للطروحات الثانوية في المنطقة. كما توسع من مشاركة المستثمرين، وتمكننا من إعادة توظيف رأس المال بمسؤولية مع دعم خلق القيمة المستدامة."

مميزات الاستثمار

تستفيد ”دو“ من بيئة الاقتصاد الكلي الداعمة في دولة الإمارات

تشير توقعات "صندوق النقد الدولي" إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2025، وبمتوسط 5% سنوياً حتى عام 2027.

تتميز التركيبة السكانية في الدولة بفئة الشباب الشغوفين بالتقنيات الرقمية، حيث تقل أعمار 79% من السكان عن 44 عاماً، فضلاً عن النمو السكاني الكبير الذي شهدته الدولة بارتفاع عدد سكانها من مليون نسمة في عام 1980 إلى 10.7 مليون نسمة في عام 2023.

تعتمد دولة الإمارات استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي والتي تستهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 19% بحلول عام 2031، ويوفر كلٌ من قطاع السياحة المزدهر والبنية التحتية الذكية في الدولة دعماً إضافياً لهذا التوجه الاستراتيجي الطموح.

2. مكانة راسخة وحضور متنام في السوق

يُعد سوق الاتصالات في دولة الإمارات من الأسواق الضخمة، حيث تم تقدير إجمالي الإيرادات 50 مليار درهم في عام 2024، تستأثر منها إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنحو 19 مليار درهم، بينما تبلغ إيرادات خدمات الهاتف الثابت حوالي 16 مليار درهم.

نجحت "دو" في زيادة قاعدة مشتركيها وحصتها السوقية في كل من قطاعي خدمات الهاتف المتحرك وخدمات الهاتف الثابت، ما يعكس قوة عروضها وقدرتها التنافسية العالية.

3. ”دو“ تعتمد استراتيجية تركز على سوق واحدة وبخبرات تنفيذية محلية

يتيح تركيز الشركة الاستراتيجي على السوق الإماراتي تقديم حلول تتمحور حول العملاء، وتحقيق كفاءة عالية في توظيف رأس المال، وتبسيط العمليات التشغيلية والحد من تحدياتها وتعقيداتها.

يتماشى هذا النهج بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة "مشاريع الخمسين" ورؤية "نحن الإمارات 2031".

تستند الركائز الاستراتيجية للشركة على تنمية أعمالها الأساسية من خلال ابتكار منتجات موجَّهة، والتوسع في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات المالية الرقمية، وتوظيف أحدث التقنيات لتقديم تجربة عملاء رقمية هي الأولى من نوعها.

4. التوسع في خدمات الاتصالات الأساسية والخدمات الأخرى

سجّلت الشركة حتى 30 يونيو 2025 نمواً في قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.8% لتتجاوز 9.10 مليون مشترك، ويعود هذا النمو إلى طرح باقات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير حلول التنقل المؤسسي، والنجاح الذي حققته علامة "ألو" (Alo) التجارية، وتوسيع نطاق حضورها في قطاع خدمات الأفراد.

حققت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت، كما في 30 يونيو 2025، زيادة بنسبة 12.0% لتتجاوز 0.7 مليون مشترك، مدفوعةً بالطلب المتزايد على خدمات "الإنترنت المنزلي اللاسلكي" وخدمات "النطاق العريض عبر الألياف الضوئية".

تحقق الشركة نمواً في الخدمات المجاورة من خلال التوسع في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة التي تقدمها (du Tech)، وتوفير خدمات سحابية سيادية، والنمو الملحوظ في خدمات (du Pay)، ما يفتح آفاقاً جديدة للإيرادات.

5. أداء مالي قوي يجمع بين نمو الإيرادات وتحسين الربحية (النصف الأول 2025)

نمت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار درهم.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16% على أساس سنوي لتبلغ 3.7 مليار درهم، مع هامش ربح بنسبة 47%.

ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليبلغ 1.4 مليار درهم.

وصل التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية إلى 2.7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، مما يعكس الكفاءة العالية في إدارة السيولة النقدية.

6. مركز مالي قوي وسجل حافل بتوزيعات الأرباح المرتفعة وتحقيق قيمة مجزية للمساهمين

يدعم المركز المالي القوي للشركة، الخالي من الديون، قدرتها على الاستثمار في فرص النمو المستقبلية ومواصلة توزيع أرباح مجزية على المساهمين.

حافظت الشركة على سجل ثابت في توزيع أرباح منتظمة دون انقطاع منذ عام 2012، حيث بلغت توزيعات عام 2024 مستوى قياسياً قدره 0.54 درهم للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 59% على أساس سنوي.

واصلت الشركة زيادة توزيعات الأرباح لكل سهم ومعدل توزيع الأرباح على مدى السنوات الثلاث الماضية، لترتفع من 0.24 درهم في عام 2022 (بمعدل توزيع 89%) إلى 0.54 درهم في عام 2024 (بمعدل توزيع 98%)، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ 50.0%، ويؤكد التزامها الراسخ بتعظيم عوائد المساهمين.

-انتهى-

#بياناتشركات