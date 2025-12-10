دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق حملة جديدة بعنوان: "البعيد يقرب"، والتي تُعد منصة حيوية تُركز على الإنسان أولاً، وتعزيز التقارب الإنساني والمجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز الدور المحوري الذي تقوم به "دو" لتعزيز سبل التواصل بين الأفراد والمجتمعات ودعم طموحاتهم وتقديم أفضل الخدمات والتجارب التي يتطلع إليها السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس الحملة مواصلة "دو" التزامها بشعار ها المُميز، "و تحيا بها الحياة"، من خلال ترسيخ جودة الحياة للجميع عبر وضع الأهداف الإنسانية والمجتمعية في صميم عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به علامتها التجارية المرموقة لتمكين التقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصورة موثوقة، ومؤثرة في الوقت ذاته.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "القوة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في تقريب البعيد بين الحلم والواقع في المجتمعات التي نعيش فيها والفرص التي توفرها من جانب، وبين ما نحن عليه اليوم ونتطلع إليه في المستقبل من جانب آخر. وتؤكد حملتنا الجديدة على التزامنا بتوفير الأسس والجوانب الرقمية التي تمكّن أفراد المجتمع ومؤسساته في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحويل الطموحات إلى إنجازات واقعية ملموسة."

وتُجسد الحملة الجديدة رؤية "دو" في التقريب بين الأفراد والمجتمعات، من خلال منح عملاءها كافة الإمكانات التي يحتاجونها عبر خدمات رقمية متقدمة، وبنية تحتية قوية، وحلول مُبتكرة تلبي احتياجات قطاع الأفراد والشركات والجهات الحكومية. ومن خلال السرد القصصي القريب من الواقع والرسائل الإنسانية المؤثرة، تُبرز الحملة كيف تقرب "دو" بين الأفراد وطموحاتهم وشغفهم ولحظاتهم اليومية عبر الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى خدمات العلامات التجارية التابعة لها، بما في ذلك “du Pay”، و”du Business”، و”du Tech”، و”du Infra”. ويلعب كل منها دوراً محورياً في تمكين الأفراد والشركات وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الدولة، بما يضمن وصول الابتكار والتواصل والتقدم إلى مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال فترة الحملة، تقدم "دو" مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب على مستوى الدولة لإحياء قصة علامتها التجارية وتُيرها الإيجابي الملموس. ويتضمن ذلك تكثيف الحضور في مجموعة من الفعاليات الرئيسية الكبرى في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لعرض كيفية مساهمة التكنولوجيا في تعزيز الروابط الإنسانية، إضافة إلى سلسلة من الأنشطة التفاعلية في مواقع مركزية وحيوية تتيح للعملاء التفاعل المباشر مع الحملة بطرق مبتكرة وجذابة. كما ستتعاون "دو" مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في قطاعات تحسين نمط الحياة والتكنولوجيا والترفيه والأعمال، بهدف توسيع نطاق الحملة وتعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

