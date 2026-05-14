دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت دو، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق منصة الجيل الجديد للذكاء الصناعي ضمن محفظة خدمات "du Tech"، مصممة خصيصاً لخدمة القطاع الصناعي في دولة الإمارات. وتتميز المنصة بقدرات تشغيل متعددة السُحب، مدعومة من “السحابة الوطنية الفائقة” (National Hypercloud) التابعة لـ"du Tech"، وذلك بهدف تمكين المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة آمنة ومتوافقة مع متطلبات السيادة الرقمية الوطنية.

وتتيح المنصة الجديدة للمؤسسات نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأعلى مستويات الأمان، مع ضمان بقاء البيانات الحساسة داخل الدولة من خلال خيارات النشر المحلية والبنية التحتية السيادية داخل مقرات المؤسسات. كما تدمج المنصة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل بيانات المصانع المعقدة وتحويلها إلى رؤى عملية واضحة تدعم فرق التشغيل وتسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك تعزيز كفاءة التصنيع، وإدارة الأصول، ومراقبة الجودة، وتحسين استهلاك الطاقة. إضافة إلى ذلك، توفر المنصة إمكانات اعداد نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى برمجة، مما يتيح للمؤسسات توظيف ونشر نماذجها الخاصة باستخدام البيانات المملوكة لها، ما يمنحها تحكماً كاملاً في استخدام البيانات وآليات النشر، مع ضمان الشفافية من خلال الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وتقدم المنصة حلاً مبتكراً يتجاوز أنظمة “الصندوق الأسود” التقليدية ما يسهم في تقديم نتائج موثوقة وجاهزة للتشغيل وفق الإجراءات القياسية.

كما تتعاون "du Tech" مع شركة "بوش" للحلول الرقمية والبرمجية للتنسيق على (Bosch SDS) استراتيجيات التوجه إلى السوق وتسريع تطوير منظومة الابتكار، بما يمكّن المؤسسات من تبني الحلول الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بثقة وعلى نطاق واسع. (Bosch SDS)

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": " تُمكّن المنصة الجديدة المؤسسات من الاستفادة الكاملة من قيمة بياناتها وتحويل العمليات الصناعية المعقدة إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال دمج الخبرات الصناعية المتقدمة لشركة (بوش) والبنية التحتية الرقمية والسحابة السيادية التي توفرها "du Tech". كما تمنح المؤسسات مستويات أعلى من الأمان والشفافية والتحكم في بياناتها وآليات النشر، بما يدعم تبني حلول الذكاء الاصطناعي الصناعي بثقة وعلى نطاق أوسع. ويعكس هذا التوجه التزام "دو" بدعم رؤية دولة الإمارات للنمو الصناعي والسيادة الرقمية."

وجاء الإعلان عن المنصة على هامش مشاركة "دو" في النسخة الخامسة من معرض “اصنع في الإمارات 2026”، الذي أُقيم خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، حيث كانت "du Tech" الراعي الاستراتيجي لـ"ملتقى الصناعات التكنولوجية" في المعرض، حيث قدمت الشركة أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي والتحول الرقمي، بما يعكس التزامها بدعم النمو الصناعي وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في الدولة.

واستعرضت "du Tech" قدرات المنصة الجديدة من خلال عرض تفاعلي مباشر ضمن جناحها في المعرض، صُمم لمحاكاة بيئة تشغيل صناعية متكاملة في الوقت الفعلي، حيث اتيح للزوار استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية، ومحاكاة سيناريوهات تشغيلية تشمل أعطال المعدات وتحديات الإنتاج، إضافة إلى التفاعل مع توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتعزيز النتائج التشغيلية.

وتعزز هذه المبادرة مكانة "دو" كشريك استراتيجي وموثوق للخدمات والحلول الرقمية، وترسخ ريادتها في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي الصناعي السيادي في دولة الإمارات. كما تؤكد الدور المتنامي الذي تضطلع به الشركة في تسريع التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ودعم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي المستدام.

