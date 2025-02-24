دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن فوزها بعقدين رئيسيين في مشروع "أرابيان هيلز" المرتقب، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار درهم اماراتي. يأتي هذا الإنجاز بعد فترة قصيرة من عملية إعادة الهيكلة الكبيرة التي خضعت لها الشركة، والذي يعكس قوة دريك آند سكل المتجددة وقدرتها على تحقيق النمو والتميز في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات التأثير الاستراتيجي، ويثبت من مكانتها المتقدمة كشريك موثوق في قطاع المقاولات وتطوير البنية التحتية.

مشروع "أرابيان هيلز" – معايير جديدة للبنية التحتية والمعيشة العصرية

يمثل مشروع "أرابيان هيلز" نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، حيث يمتد على مساحة واسعة تصل الى 224 مليون قدم مربع، ويجمع بين التصاميم العصرية، وأفضل ممارسات البناء المستدام، والمرافق المتكاملة عالمية المستوى، ليضع معايير جديدة في القطاع السكني الفاخر والقطاع التجاري. وقد لعبت خبرة دريك آند سكل إنترناشيونال في إدارة المشاريع والحلول الهندسية المبتكرة دورًا محوريًا في الفوز بهذه العقود الاستراتيجية.

تفاصيل العقود الممنوحة

المنطقة 10 (صن فالي): أعمال البنية التحتية لأعمال الطاقة، بالإضافة الى أعمال إنارة الشوارع، والاحتياطات المتعلقة بمتطلبات سلطات الخدمات في المنطقة 10 (صن فالي) بقيمة 452,852,000 درهم،

المنطقة 05 (بارك فيستا) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي: أعمال البنية التحتية في المنطقة 05 (بارك فيستا) وأعمال إنارة الشوارع، والاحتياطات المتعلقة بمتطلبات سلطات الخدمات، إضافة إلى بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة إجمالية تبلغ 557,809,000 درهم.

من المقرر أن يبدأ العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية المُسندة على الفور، حيث سيتم توظيف أحدث أساليب الإنشاء والاستفادة من كوادر فنية مؤهلة لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبجودة فائقة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال قائلًا: "تمثل هذه العقود محطة بارزة في مسيرتنا نحو النمو والتميز. إن فوزنا بهذه المشاريع الحيوية في مشروع "أرابيان هيلز" يعكس قدراتنا الفريدة، والتزامنا بمعايير الجودة العالية، ونجاحنا في تنفيذ المشاريع الكبرى. كما يعكس ثقة عملائنا بنا كشريك استراتيجي في تطوير بيئات حضرية ومستدامة. هذه العقود هي جزء من مجموعة كبيرة من المشاريع التي نعمل على تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى العديد من المناقصات التي ننافس عليها في قطاعات متنوعة. نحن متفائلون بأن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز مكانتنا في السوق وتوسيع محفظة أعمالنا في السنوات القادمة."

نقلة نوعية في مسيرة دريك آند سكل

يأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه دريك آند سكل زخمًا متجددًا بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة وضخ السيولة، مما عزز مركزها المالي وقدراتها التشغيلية. وتواصل الشركة مسيرتها بقوة، مع محفظة مشاريع ضخمة تشمل مناقصات بمليارات الدراهم في قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ومعالجة المياه.

من جانبه، صرّح السيد سالم المهيري، العضو المنتدب لشركة أرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري قائلًا: "يمثل مشروع أرابيان هيلز خطوة جوهرية في مسيرتنا نحو تطوير مجتمعات استثنائية تجمع بين الابتكار، والاستدامة، وأرقى أساليب الحياة العصرية. ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في معايير تطوير المجتمعات السكنية والتجارية المتكاملة في المنطقة."

وأضاف: "يسعدنا اختيار دريك آند سكل إنترناشيونال كمقاول رئيسي للعقود الممنوحة، حيث تمنحنا خبرتهم الواسعة في تنفيذ المشاريع الضخمة الثقة الكاملة بأن مشروع أرابيان هيلز سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة، وفي الوقت المحدد، وبأدق التفاصيل."

ويؤكد هذا الإنجاز التزام دريك آند سكل إنترناشيونال بالتميز والابتكار في قطاعي البناء والهندسة، حيث ستواصل الشركة لعب دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال تنفيذ مشاريع ذات تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة العمرانية والاقتصاد الوطني.

نبذة عن شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع":

تعد "دريك آند سكل إنترناشيونال" شركة عالمية رائدة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات عالية المستوى، لتنفيذ أبرز المشاريع المرموقة في العالم عبر قطاعات رئيسية تتمثل في الكهرو ميكانيكية والتصميم المتكامل والهندسة والبناء لقطاعات المياه والطاقة والنفط والغاز. وتلتزم الشركة بمطابقة أعلى معايير الجودة العالمية عبر كافة العمليات التشغيلية المتمحورة حول توفير أحدث أنظمة التصميم والهندسة المتكاملة، وأفضل حلول تحسين الكفاءة التشغيلية، لضمان تنفيذ كبرى مشاريع تطوير البنى التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والمياه والطاقة. وتواصل الشركة الحفاظ على موقع الصدارة ضمن الأسواق المتخصصة، استناداً إلى منهجية ديناميكية قائمة على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الكوادر البشرية والابتكار والشغف. وتسير الشركة بخطى ثابتة باتجاه توسيع نطاق حضورها الدولي القوي، ودفع مسيرة النجاح والتميز المستمرة منذ ما يزيد عن 135 عاماً من الزمن

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