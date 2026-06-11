دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دبي للتأمين عن إطلاق تعاون جديد مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن مبادرة "امتيازات الأعضاء" التي أطلقتها الغرفة حديثاً، بهدف توفير قيمة مضافة وحلول دعم أعمال مصممة خصيصاً لأعضائها في مختلف أنحاء الإمارة.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدم دبي للتأمين حلولاً تأمينية حصرية ومخصصة لأعضاء غرفة أبوظبي، بما يدعم الشركات والأفراد بخدمات حماية تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للبيئة الاقتصادية الديناميكية الحالية. وتعكس هذه المبادرة التزاماً مشتركاً بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى تعزيز تنافسية منظومة الأعمال وتوفير وصول أعضائها إلى خدمات متميزة وعروض تفضيلية وشراكات استراتيجية عبر مختلف القطاعات.

وسيحصل أعضاء الغرفة، ضمن هذه المبادرة، على مجموعة من المزايا التأمينية وخدمات الدعم والاستشارات التي تهدف إلى تبسيط عمليات التخطيط للحماية التأمينية للشركات وموظفيها. كما سيركز التعاون على تقديم قيمة إضافية من خلال حلول تأمين مؤسسية مصممة خصيصاً، وخيارات تغطية للصحة والرفاهية، ودعم إدارة المخاطر، وتجارب خدمة ترتكز على احتياجات العملاء بما يسهم في تعزيز استمرارية الأعمال والثقة التشغيلية.

كما ستعمل دبي للتأمين بشكل وثيق مع مجتمع أعضاء الغرفة لفهم الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف القطاعات، والمساهمة في بناء بيئة تجارية أكثر أماناً واستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال سعادة علي محمد المزروعي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "يسعدنا التعاون مع دبي للتأمين من خلال مبادرة «امتيازات الأعضاء»، بما يضمن استفادة أعضائنا، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من حلول تأمينية مصممة وفقاً لاحتياجاتهم التشغيلية الفعلية. وتعكس هذه الشراكة التزام الغرفة بتوسيع نطاق الخدمات والمزايا المقدمة لأعضائها، وتمكينهم من الوصول إلى حلول مبتكرة تدعم نمو أعمالهم وتعزز تنافسيتها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل."

من جانبه، قال عبداللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: "تحتاج الشركات اليوم إلى أكثر من مجرد حلول تأمينية تقليدية؛ فهي تحتاج إلى نماذج حماية مرنة واستشرافية تدعم النمو وتعزز الثقة على المدى الطويل، دون إغفال أهمية استمرارية الأعمال. ومن خلال هذا التعاون مع غرفة أبوظبي، نفخر بتقديم عروض تأمينية حصرية لأعضاء الغرفة، مصممة لدعم الشركات والأفراد في سوق يشهد تطورات متسارعة."

وأضاف قائلا: "في دبي للتأمين، نواصل التزامنا بتطوير حلول تضع العميل في صميم الاهتمام، وتتوافق مع رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة للأعمال."

وتعزز هذه المبادرة مكانة دبي للتأمين كشريك داعم لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات من خلال الشراكات الاستراتيجية والخدمات التأمينية المبتكرة والحلول التي تسهم في بناء قطاع خاص أكثر قوة واستعداداً للمستقبل.

نبذة عن دبي للتأمين

تُعد دبي للتأمين واحدة من أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تقدّم مجموعة شاملة من الحلول التأمينية للأفراد والشركات. ومع تركيزها المستمر على الابتكار والحوكمة وثقة العملاء، تواصل الشركة أداء دور محوري في رسم مستقبل قطاع التأمين في دولة الإمارات.

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كريستي تيمبلا – مديرة العلاقات العامة | kristie@pazmarketing.com

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