دبي، الإمارات العربية المتحدة– عقدت دبي للاستثمار، اجتماعاً رفيع المستوى مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان. وترأس وفد الشركة خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار"، بمشاركة عدد من الشخصيات القيادية في فريق الإدارة، لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سلطنة عُمان.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في سلطنة عُمان، مع التركيز على قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به مثل البناء ومواد الإنشاء والبنية التحتية. ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في المنطقة عبر التركيز على الشراكات التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية".

وتعليقاً على الاجتماع، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار": "يؤكد اللقاء مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، أهمية الحوار المباشر في تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة. وتواصل سلطنة عُمان تقديم نموذج واضح ومنظم في تطوير القطاع العمراني، مدعوماً بإطار تشريعي مرن يدعم الاستثمارات طويلة الأجل. وتتمتع دبي للاستثمار بمكانة راسخة تُمكّنها من توظيف استثماراتها وخلق قيمة مضافة في المشاريع المتكاملة، مستفيدةً من تنوع أعمالها وخبرتها في الاسواق الخليجية، ما يساهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة".

تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور مشهد التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، والنمو المتسارع في مشاريع العقارات والبنية التحتية الضخمة.

واستعرضت دبي للاستثمار محفظتها المتكاملة التي تشمل تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية، ما يعزز قدرتها على المساهمة في المشاريع التي تتطلب تنفيذاً متكاملاً. كما تم التطرق إلى القدرات الصناعية والخدمية المتميزة للمجموعة، ودورها في دعم المشاريع الكبرى وتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل في سلطنة عُمان.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,724 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة23,28 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى الشركة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة. تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى الشركة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

