دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي القابضة للعقارات" عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "هاسبي" بهدف توفير تجربة تمويل سكني سهلة ومدروسة لعملاء علاماتها الموجهة للمستهلك "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات".

وبموجب هذه الشراكة، سيتسنى للعملاء الوصول إلى إرشادات تمويل عقاري متكاملة وشاملة طوال التمويل المرتبطة بمرحلة التسليم. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين العملاء من اكتساب فهم أعمق لخيارات التمويل المتاحة، والاستعداد بصورة مسبقة لمراحل السداد الرئيسية ومتطلبات التسليم، والتقدم خلال المراحل النهائية بما يعزز مستوى الوضوح والطمأنينة خلال عملية الشراء.

تتضمن الشراكة أيضاً توفير خدمة استشارية مخصصة بالرهن العقاري، تتضمن دعماً مسبقاً في مرحلة التأهيل المسبق، ومقارنة أسعار الفائدة، حيثما ينطبق. ويمكن أن يستفيد العملاء أيضاً من إمكانية الوصول إلى حلول تفضيلية للتمويل العقاري، ودعم في عمليات التقييم، وبعض المزايا المتعلقة بالرسوم، بالإضافة إلى عروض أخرى مقدمة من البنوك الشريكة، وذلك وفقاً لشروط الأهلية وموافقة الجهات الممولة.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "نحرص في "دبي القابضة للعقارات "على الارتقاء بتجربة العملاء عبر جميع مراحل عملية الشراء، بدءاً من اختيار العقار المناسـب ووصولاً إلى مرحلتي التسليم والتملك طويل الأجل. ومـن خلال شراكتنا مع "هاسبي"، نوفر لعملاء "نخيل" و"مِراس" و "دبي للعقارات" رؤية أوضح لمسار الرهن العقاري بما يدعم جاهزيتهم في المراحل الرئيسية لعملية الشراء، ويوفر لهم تجربة أسهل لامتلاك العقارات. وتعكس هذه الشراكة تطلعاتنا الأوسع لمواصلة الارتقاء بمعايير تجربة العملاء في دبي".

تعد "هاسبي" شركة تكنولوجيا عقارية تتخذ من دبي مقراً لها، وتزاول نشاطها في الإمارات وإسبانيا والمملكة العربية السعودية. وقد ساهمت الشركة في تسهيل أكثر من 25,000 صفقة لشراء المنازل في أوروبا والشرق الأوسط بقيمة سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي. وترتبط بشبكة واسعة من البنوك في دولة الإمارات لدعم عملائها وتقديم الاستشارات العقارية والخيارات التمويلية المناسبة لهم وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات للحصول على التمويل.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال فؤاد شملاتي، الرئيس التنفيذي لشركة "هاسبي" الإمارات العربية المتحدة: "تقف الشركات التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات" وراء تطوير عدد من أبرز الوجهات السكنية في دبي. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستوظف "هاسبي" تقنياتها وشبكتها المصرفية وخبرتها الواسعة في مجال الاستشارات العقارية للارتقاء بتجربة العملاء في امتلاك المنازل، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتوفير المال والاستعداد للمراحل الرئيسية بثقة أكبر. وسنتعاون معاً لجعل عملية التمويل السكني أكثر سهولة ووضوحاً لعملاء "نخيل" و"مِراس "و"دبي للعقارات"."

وسيتم تفعيل هذه الشراكة عبر قنوات مخصصة للتواصل مع العملاء تشمل صفحات إلكترونية خاصة، وحملات تعريفية عبر تطبيق واتساب، وإشعارات فورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ميدانية في مواقع المنازل. وستوفر هذه القنوات للعملاء الوصول إلى معلومات قيّمة، وأدوات متخصصة لفهم معطيات الرهن العقاري، بالإضافة إلى إجراء مقارنات للأسعار، وتقديم الدعم خلال مرحلة التأهيل المسبق وفي اللحظات الحاسمة لاتخاذ قرارات التمويل عبر تجربة شخصية واستثنائية ترافق العملاء من الموافقة المبدئية وحتى صرف التمويل العقاري.

ويمتد نطاق هذا التعاون أيضاً ليشمل دعم ملاك العقارات الحاليين من خلال إجراء مراجعات لأسعار الرهن العقاري، وتقديم الإرشادات المتعلقة بإعادة التمويل، بالإضافة إلى خيارات إصدار الأسهم، مما يساعدهم على تقييم ترتيباتهم التمويلية واستكشاف فرص الاستثمار المستقبلية المناسبة.

ومن خلال دمج هذه الإرشادات بشكل مبكر ومنهجي ضمن تجربة المشترين، تسعى كل من "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات" و"هاسبي" إلى تقليل التحديات المرتبطة بمرحلة التسليم، وتعزيز ثقة العملاء عبر منحهم رؤية أفضل في تجربة امتلاك المنازل.

