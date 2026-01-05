مسقط: أعلنت خدمة، المنصة الرائدة في مجال الدفع والخدمات الرقمية في سلطنة عُمان، عن إطلاق باقة متكاملة من حلول التأمين الطبي عبر تطبيقها، وذلك بالشراكة مع شركة ظفار للتأمين، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والعائلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء السلطنة. ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود خدمة المستمرة لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ذات القيمة المضافة، وتسهيل وصول العملاء إلى حلول التأمين الصحي الأساسية بطريقة بسيطة وسريعة.

ومن خلال تطبيق خدمة، يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من منتجات التأمين الطبي، بما يتيح توفير الحماية الصحية للموظفين والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة. كما تُمكّن هذه الحلول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات الخاضعة للوائح العمل، من توفير تغطية صحية ميسورة التكلفة أو تأمين صحي موحد لموظفيها، بما يضمن الحماية الأساسية والامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وفي إطار دعم الأسر، تتيح خدمة للعائلات التي تستقدم عمالة منزلية – بما في ذلك عاملات المنازل والسائقين ومقدمي الرعاية – الحصول على التأمين الطبي الإلزامي للعمالة المنزلية، بما يسهم في حماية العاملين والوفاء بالاشتراطات القانونية. كما يمكن للأفراد والعائلات الراغبين في تغطية صحية شخصية الاستفادة من برامج التأمين الطبي الفردي، التي توفر حلولاً مرنة وموثوقة تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

وقالت زعيمة القاسمي، المديرة الأولى لتطوير الأعمال في خدمة: "تتمثل رسالتنا في خدمة في تبسيط الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتقديم حلول توفر القيمة وراحة البال. ومن خلال إتاحة خيارات تأمين طبي شاملة لمختلف شرائح المجتمع، نُمكّن عملاءنا من إدارة صحتهم وحماية أمنهم المالي بكل سهولة ويسر".

الجدير بالذكر أن خدمة تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التحصيل، حيث توفر لعملائها محطة مركزية لأكثر من خمسين خدمة، وذلك من خلال عدة قنوات تشمل شبكة فروعها المنتشرة في كل أنحاء السلطنة، وقنواتها الإلكترونية التي تشمل تطبيق خدمة، وآلات الدفع الإلكتروني، ومحفظة خدمة، والموقع الإلكتروني للشركة.

-انتهى-

#بياناتشركات