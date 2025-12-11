أعلنت شركة "مولتي ويز انترناشيونال"عن تحقيق " حلول داريا الرقمية" نجاحاً ملحوظاً في استقطاب العملاء ، وهي المنصات الذكية المبتكرة بأحدث التقنيات والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال ودعم سير الأعمال بكفاءة وفعالية، ومنذ إطلاقها مؤخراً قد ساهمت المنصات الذكية المبتكرة بشكل لافت في تبسيط العمليات وتسريع نمو الأعمال، من خلال دمج أماكن العمل والأجهزة والأدوات الرقمية عبر تقنيات رقمية آمنة وموثوقة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وقد تم تصميم المنصات الذكية بحلول رقمية مبتكرة لتمكين المؤسسات من خلال الأدوات والتحليلات الذكية، بدءًا من تخطيط الموارد وتوقيع طلبات العمل، وصولًا إلى التفاعل مع العملاء وإتخاذ القرارات الاستراتيجية مما يعزز الكفاءة الفائقة في عمل المؤسسات، وتشمل الحلول الرقمية الرئيسية: نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتضمن وحدات متقدمة للمبيعات، والمخزون، وإدارة الممثلين، وخدمات ما بعد البيع. وكذلك نظام إدارة بيانات العملاء (DMS) بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أنظمة صنع القرار للتنبؤ بالطلب، واستراتيجيات الأسعار، وتحسين سلسلة التوريد. وأيضاً نظام التحكم في الوصول (CCS) بالذكاء الاصطناعي: مركز اتصال من الجيل التالي يتميز بتقنيات تحويل الكلام إلى نص، وتوجيه المكالمات الذكي، وروبوتات الدردشة، ومراقبة الجودة. وأيضاً مركز الذكاء الاصطناعي (AI Hub): نظام الذكاء الاصطناعي المركزي الذي يوفر إدارة قاعدة المعرفة، والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستخراج العمليات، وتتبع الأسواق، وتنسيق ودعم الاجتماعات.

ويؤكد اعتماد التقنيات المبتكرة في هذه الحلول الرقمية على مواصلة التزام "مولتي ويز انترناشيونال" العمل على دعم تمكين المؤسسات بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة المبتكرة، من خلال المنصات الرقمية " Ajebhom" المنصة العربية الذكية لتحسين محركات البحث (SEO) لتعزيز الظهور الإلكتروني والوصول الرقمي في الأسواق الناطقة باللغة العربية. ومنصة " فير شير - FairShare : منصة التعاون العقاري المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للوكلاء وشركات الوساطة. ومنصة "تاسك هب - TaskHub: الموثوقة والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة العمل الحر والمهام حيث تربط بين العاملين في الأعمال الحرة والشركات بكفاءة.

وعلق خليل تشاجلار، الرئيس التنفيذي لشركة "مولتي ويز انترناشيونال" : "يعكس النجاح اللافت الذي تشهده " حلول داريا الرقمية" التزامنا المتواصل ورؤيتنا الواعدة بتصميم حلول تكنولوجية مبتكرة بتقنيات غير مسبوقة تدعم احتياجات سير العمل بكفاءة في المؤسسات، وسنواصل العمل على تحقيق المزيد من الابتكارات في التقنيات التكنولوجية المتطورة التي تساهم في تعزيز الأعمال وتلبي الاحتياجات المختلفة لتحقيق النجاح والنمو".

يشار إلى أن، شركة "مولتي ويز انترناشيونال" قد أطلقت " حلول داريا الرقمية" خلال مشاركتها اللافتة في معرض "جيتكس 2025"، حيث استعرضت معايير جديدة من الابتكار التكنولوجي الذي يدعم دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأعمال.

