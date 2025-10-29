الدراسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في القيادة: إعادة تعريف مستقبل شبكات الطاقة" وتسلط الضوء على الدور المحوري للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل

"جي إي ڤيرنوڤا" تشارك في معرض ومؤتمر أديبك 2025 في أبوظبي بالجناح رقم 7135 في القاعة 7، بالإضافة إلى مشاركاتها في الجلسات الحوارية

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة – تعتزم شركة "جي إي ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" الكشف عن دراسة جديدة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في القيادة: إعادة تعريف مستقبل شبكات الطاقة"، والتي تتناول بالتفصيل كيف يمكن للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد على بناء شبكات طاقة تتسم بالاستدامة والمرونة والأمان والقابلية للتوسع، مع التركيز على الأمن السيبراني. وتستكشف الدراسة الاستراتيجيات المتقدمة للتحول الرقمي المدعومة بالتعلم الاصطناعي وتعلم الآلة، وخاصةً المحاكاة الافتراضية واتخاذ القرارات التنبؤية، وتقدم رؤى عملية للمهندسين والمشغلين وصناع السياسات والمديرين التنفيذيين الذين يساهمون في تشكيل شبكة طاقة المستقبل.

وستشارك "جي إي ڤيرنوڤا" بصفتها راعياً ذهبياً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وستعرض الشركة تقنيات تساهم في الحفاظ على أنظمة طاقة كهربائية موثوقة وآمنة وبتكلفة معقولة، وزيادة إمكانية الوصول إلى الكهرباء، وخفض انبعاثات الكربون. وستشمل المشاركة عدداً من المتحدثين من المديرين التنفيذيين وجلسات تفاعلية في الجناح رقم 7135 في القاعة 7، لتغطية مواضيع مثل المكثفات المتزامنة، والأتمتة المعتمدة على البرمجيات، وإدارة توزيع موارد الطاقة، والأمن السيبراني لشبكات الكهرباء، والتحليلات التنبؤية والتشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرامج خفض انبعاثات الكربون لقطاع توليد الطاقة.

وانطلاقاً من هذه المحاور، ستؤكد "جي إي ڤيرنوڤا" على الدور الهام للذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف المشهد العام لشبكات الطاقة الكهربائية. فمع تطور أنظمة الكهرباء بالتزامن مع التكامل السريع لمصادر الطاقة المتجددة، وانتشار المزيد من الأجهزة والمعدات المعتمدة على الكهرباء، وتزايد المتطلبات التنظيمية والأمنية السيبرانية، وتزايد تعقيد الأنظمة، يمكن للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساهم في تعزيز استقرار الشبكة ومرونتها وكفاءتها مع تحسين توافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.

وتشمل القدرات الرئيسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تسليط الضوء عليها في الدراسة ما يلي:

تحليل البيانات والتنبؤ بها لاتخاذ قرارات تشغيلية واستراتيجية واضحة ومبنية على بيانات ومؤشرات واضحة

إجراء تعديلات شبه فورية لتخفيف الأحمال وتحقيق توازن الكهرباء بشكل أسرع

إنشاء نماذج رقمية للتخطيط الفعال

إدارة الأصول لمراقبة أدائها وكفاءتها وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي

إجراءات الأمن السيبراني التي تحمي أنظمة الشبكة الكهربائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والغنية بتقنيات تعتمد على انترنت الأشياء، والمُحوّلة بشكل متزايد إلى أنظمة افتراضية

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جي إي ڤيرنوڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "مع تسارع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة، يحتاج مشغلو الشبكات إلى أدوات رقمية قابلة للتطوير، ومدعومة بأعلى معايير الأمن السيبراني، لضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتكلفتها المعقولة وأمنها. ويساعد الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المحاكاة الافتراضية واتخاذ القرارات التنبؤية، المشغلين البشريين على تخطيط وتشغيل وحماية الأنظمة المعقدة والموزعة بشكل متزايد في وقتها الفعلي. ويعد بناء بنية تحتية مستدامة ومرنة وآمنة للشبكات أولوية مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وتلتزم ’جي إي ڤيرنوڤا‘ بتسخير كامل إمكانات محفظتها الواسعة وشراكاتها الإقليمية الممتدة لعقود لمساعدة العملاء على تحقيق هذه الأهداف".

وستسلط "جي إي ڤيرنوڤا" الضوء في جناحها على محفظتها المتنوعة من التقنيات والحلول، بما في ذلك التوربينات المرنة التي تعمل بالغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات الكربونية واستخدامها لوقود الهيدروجين أو دمجها في أنظمة التقاط الكربون، بالإضافة إلى تقنية التقاط الكربون مباشرة من الهواء (DAC)، والمكثفات المتزامنة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، وحلول تحويل الطاقة، ومفاتيح التوزيع الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆). وسيعرض الجناح أيضاً تطبيقات الشبكات الكهربائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل GridBeats™ – AI/ML‑enabled digitalization وتعلم الآلة، وأتمتة الشبكات، وغيرها من البرامج الأخرى المتقدمة مثل GE Vernova’s GridOS® orchestration software.

وعلى مدى عقود، دعمت "جي إي ڤيرنوڤا" البنية التحتية للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم في دعم التنويع الاقتصادي، والتوطين، وزيادة الصادرات عالية القيمة، بالإضافة إلى جهود تنمية وتطوير المواهب المحلية. وفي شهر مايو، أعلنت الشركة عن مبادرات تصل قيمتها إلى 14.2 مليار دولار أمريكي لتوفير تكنولوجيا ومعدات وخدمات الطاقة لدعم مشاريع توليد الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية في السعودية، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030. وتشمل استثمارات "جي إي ڤيرنوڤا" الإقليمية مركز "جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا "(GEMTEC) في الدمام، والذي يضم مركزاً لصيانة وإصلاح التوربينات الغازية، ومنشأة لتصنيع التوربينات الغازية ومكوناتها وملحقاتها؛ ومركز "جنرال إلكتريك للتميز في خفض انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"؛ ومركز "المراقبة والتشخيص عن بُعد لأصول توليد الطاقة". كما تشمل الاستثمارات الإقليمية "مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا" لخدمات التوربينات الغازية والتدريب في الكويت؛ ومركز الخدمة في جبل علي بدبي، والذي يقدم حلول الصيانة والاختبار والتصليح للمولدات وتوربينات الغاز؛ ومركز الخدمة لتكنولوجيا الشبكات في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنشأة الخُبر المتكاملة لحلول الشبكات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن حلول "جي إي ڤيرنوڤا" من خلال زيارة الجناح رقم 7135 في القاعة 7 بمعرض "أديبك 2025".

البيانات التطلعية:

تم إعداد هذه الدراسة لأغراض إعلامية فقط، وهي تعكس آراء وتفسيرات شركة جي إي ڤيرنوڤا وقت نشرها. مع بذل قصارى الجهد لضمان الدقة، لا ينبغي تفسير أي جزء من هذه الدراسة على أنه نصيحة فنية أو إرشاد استثماري أو التزام ملزم من جانب جي إي ڤيرنوڤا. المحتوى مخصص لتبادل المعرفة والمناقشة فقط. قد يحتوي على بيانات تطلعيه تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا بسبب عوامل مختلفة خارجة عن سيطرة جي إي ڤيرنوڤا. لا تلتزم جي إي ڤيرنوڤا بتحديث أو مراجعة هذه الدراسة.

نبذة عن جي إي ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جي إي ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل من ناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. وتهدف أعمال طاقة الغاز التابعة للشركة لتطوير تقنيات وخدمات متقدمة وفعالة باستخدام الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول للتخلص من الانبعاثات والمساعدة في مسيرة التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. كما تتفرد الشركة بإنتاج توربينات الغاز وتقنيات وخدمات محطات توليد الطاقة بالغاز، وتمتلك أكبر محفظة في العالم من التوربينات.

تتجلى رسالة جي إي ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

عبير مسعود

مديرة الاتصال المؤسسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جي إي ڤيرنوڤا

abeer.masood@gevernova.com

-انتهى-

#بياناتشركات