المنامة، مملكة البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") عن شراكة مع "بينانس"، المنصة الرائدة عالميًا في مجال البلوك تشين وتداول الأصول الرقمية، لإطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في مملكة البحرين وهي أول حل للدفع بالعملات المشفرة متكامل مع الخدمات المصرفية. وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بانسجام تام بين الثقة والأمان اللذين يوفرهما التمويل التقليدي، والابتكار الذي تقدمه تكنولوجيا البلوك تشين، وهو ما يرسخ مكانة جي إف إتش كأول مؤسسة مالية في مملكة البحرين تُمكّن عملاءها من إجراء تحويلات مباشرة ولحظية من العملات المشفرة إلى العملات النقدية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء جي إف إتش من استخدام خدمة "بينانس بي" (Binance Pay) مباشرة عبر تطبيق جي إف إتش لتمويل استثماراتهم بشكل فوري. وتقدم هذه الميزة الجديدة تجربة دفع آمنة ورقمية بالكامل، وتتجاوز العقبات التقليدية التي تفصل بين الأصول الرقمية والخدمات البنكية الاعتيادية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح السيد أسامة نصر، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "تمثل شراكتنا مع 'بينانس' علامة فارقة في مسيرة جي إف إتش للتحول الرقمي، فمن خلال الجمع بين الخدمات المصرفية التقليدية وتكنولوجيا البلوك تشين، فإننا نستهل حقبة جديدة من الراحة والأمان وسهولة الوصول لعملائنا. وتعزز هذه المبادرة رؤيتنا لتقديم تجارب مالية أكثر ذكاءً وترابطًا."

هذا وبات بإمكان العملاء الآن اختيار خدمة "بينانس بي" لتمويل استثماراتهم عبر تطبيق جي إف إتش واتمام الاشتراكات في غضون ثوانٍ، مما يبسّط آليات استخدام الأصول الرقمية في المعاملات المالية اليومية. وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي البحريني، وتتوافق مع التزام المملكة بتعزيز الابتكار والريادة في التكنولوجيا المالية.

من جانبه، أضاف السيد تميم الموسوي، المدير العام لـ "بينانس البحرين"، قائلًا: "نحن فخورون بالتعاون مع 'جي إف إتش' في هذه المبادرة الرائدة، التي تدعم بشكل مباشر ركائز رؤية البحرين الاقتصادية 2030. فمن خلال بناء جسر بين منظومتي العملات المشفرة والتمويل التقليدي، فإننا نساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة. هذه الشراكة لا تعزز الابتكار المالي فحسب، بل تدعم أيضاً الثقافة الرقمية وترسخ مكانة المملكة كرائدة في مستقبل القطاع المالي. نحن ملتزمون بدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة من خلال توفير تكنولوجيا بلوك تشين آمنة وسهلة الوصول."

ينسجم هذا التعاون مع استراتيجية جي إف إتش لقيادة التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، من خلال دمج ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية لإعادة رسم ملامح تفاعل العملاء مع الخدمات المالية.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

-انتهى-

