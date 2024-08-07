دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إنجاز جديد ومهم في مجال الاستدامة، أعلنت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، عن تعاونها مع المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقيق طموحات البنك في وصول مقره الرئيسي العالمي إلى الحياد المناخي.

وحصل المقر الرئيسي العالمي للمشرق الذي تبلغ مساحته 38,484 متراً مربعاً ويقع في وسط مدينة دبي على شهادة "الحياد الكربوني" (LEED Zero Carbon) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء لتحقيق الحد من الانبعاثات الكربونية وإعطاء الأولوية لكفاءة استخدام الطاقة من خلال التصميم والعمليات المستدامة. وبناءً على مقاييس الأداء خلال الإثني عشر شهراً الماضية، حقق المبنى الحياد الكربوني من خلال تجنب الانبعاثات الكربونية أو تعويضها من الطاقة التشغيلية السنوية للمبنى ونقل شاغليه على مدار العام، بما أدى إلى رصيد صفر من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمقر الرئيسي العالمي للبنك خلال فترة التقييم.

ويأتي هذا التكريم الجديد بعد حصول المقر الرئيسي العالمي للمشرق، الذي يحاكي شكل حرف L، على شهادة "صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED Zero Energy) العام الماضي، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز الموارد التي تدعم الحياد المناخي (الطاقة، والمياه، والنفايات). كما نال المقر الرئيسي الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) للتشغيل والصيانة في عام 2022.

وقال دارين دينيكيفيتش، رئيس الهندسة والطاقة في قسم خدمات المشاريع والتطوير في دولة الإمارات لدى شركة "جيه إل إل": "بعد حصوله على عدة شهادات (LEED Zero)، يعد المقر الرئيسي العالمي للمشرق نموذجاً للمحافظة على البيئة بما يعزز مكانة البنك كداعم للاستدامة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. وبالاستفادة من إمكانات تقنيات الطاقة المتجددة والابتكارات الرائدة في تصميم متكامل، تتعاون ’جيه إل إل‘ مع المشرق لتحقيق أهدافه في الوصول إلى الحياد المناخي وترسيخ مكانته بما يتيح له النجاح على المدى الطويل من خلال استراتيجية واضحة للحد من الانبعاثات الكربونية. ومع تزايد التأثير الاجتماعي للمباني الخضراء، نتطلع إلى رؤية المزيد من المشاريع التي تحقق شهادات (LEED Zero) وجعل أهداف الحياد المناخي حقيقة واقعة في المنطقة".

من جانبه، قال باسم فكرى فريد، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس إدارة العقارات المؤسسية في المشرق: "يعد حصول مقرنا الرئيسي العالمي على شهادة ’الحياد الكربوني‘ (LEED Zero Carbon) المرموقة دليلاً على الخطوات الكبيرة التي قطعها المشرق لتلبية معايير الاستدامة العالمية في إطار سعيه نحو مستقبل أقل استهلاكاً للطاقة وانبعاثات كربونية. إن التتبع الشفاف لاستخدام الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ينسجم مع أجندة الإمارات الطموحة للحياد المناخي بحلول عام 2050. ونحن من خلال تعاوننا مع قسم خدمات الطاقة والهندسة في ’جيه إل إل‘، سنظل ملتزمين بتحقيق أهدافنا في الوصول إلى الحياد الكربوني وتوسيع نطاق تأثيرنا بما يضمن تعزيز جودة الحياة للموظفين والمستأجرين والمجتمع ككل".

وبالاستفادة من خبرة "جيه إل إل" في خدمات الاستدامة، التزم المقر الرئيسي العالمي للمشرق بتعويض انبعاثاته الكربونية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2027. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، قام المشرق بشراء شهادات الطاقة المتجددة المعتمدة من "Green-e Energy" والتي تعادل الكهرباء المستهلكة. كما قام المشرق بشراء تعويضات الكربون المعتمدة من "Green-e Climate"، والتي تعادل الانبعاثات غير الكهربائية من استهلاك المياه المبردة والنقل.

وتُعد شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة رمزاً معترفاً به عالمياً لتحقيق الاستدامة والريادة، حيث توفر إطاراً قيماً للمباني الخضراء التي تتسم ببيئة صحية وكفاءة عالية وتوفير للتكاليف. وتعتبر شهادة "الحياد الكربوني" (LEED Zero Carbon) أحدث وأعلى فئة في إطار نظام تقييم واعتماد الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة وتمثل مستوى جديداً من الإنجاز في المنطقة.

نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200عام، ساعدت الشركة عملائها في شراء وبناء وإشغال وإدارة والاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20,9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، وتوظف ما يزيد عن 103000 موظف، لتجمع بذلك بين المعرفة العالمية الواسعة والخبرة المحلية. وانطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1650 موظفاً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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