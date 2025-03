دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنتظر دولة الإمارات العربية المتحدة موجة تحولية جديدة مدعمة بالذكاء الاصطناعي مع وصول جولة أمازون ويب سيرفيسز للمساحات التعاونية المؤقتة وتجارب الذكاء الاصطناعي الغنية إلى دبي الشهر المقبل.

سيقام حدث AWS GenAI Loft دبي بالتعاون مع Dubai AI Campus وNvidia من 7 وحتى 11 أبريل 2025 في Innovation One بمركز دبي المالي العالمي، والذي سيقدم عرضاً يستمر لمدة خمسة أيام لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتطبيقاتها العملية في مختلف القطاعات.

سيبدأ اليوم الافتتاحي بكلمة افتتاحية ملهمة وحوارات مليئة بالرؤى حول المنظومة الشاملة لمنتجات وعروض أمازون ويب سيرفيسز وسيختتم بحفل استقبال متميز للتواصل.

ويتماشى هذا الحدث بفضل جمع قادة الأعمال والمستثمرين والمطورين والشركات الناشئة وعشاق الذكاء الاصطناعي، مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مما يوفر منصة فريدة لتبادل المعرفة والتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع التطور.

تحويل مسار القطاعات باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي

لطالما كانت الشركات الناشئة في صميم الابتكار، فهي رائدة في تبني التقنيات الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستعمل على تغيير مسار القطاعات ورسم ملامح المستقبل.

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز، أكبر مزوّد للخدمات السحابية الشاملة في العالم، عام 2024 عن التزامها بتخصيص 230 مليون دولار أمريكي لتسريع إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قِبل الشركات الناشئة حول العالم، بالإضافة إلى برنامج مسرّع الذكاء الاصطناعي التوليدي السنوي الثاني. وتُعزز أمازون ويب سيرفيسز عبر هذه الجهود التزامها بدعم الشركات الناشئة لتسريع وتيرة ابتكار تجارب وتطبيقات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وستؤدي التطورات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره التحويلي أيضاً إلى انطلاق موجة جديدة من الاستثمار في الشركات الناشئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شكلت حصة 44% من جولات التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي عبر 542 صفقة استثمارية في عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن Digital Digest.

يُعد AWS Gen AI Loft في دبي جزءاً من جولتها العالمية للمساحات التعاونية المؤقتة والتجارب الغنية للشركات الناشئة والمطورين المقيمين في مراكز الابتكار والذكاء الاصطناعي حول العالم. وتضم نسخة دبي ورشات عمل بقيادة خبراء وعروض توضيحية تفاعلية واستشارات فردية مع متخصصين في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

تستطيع الشركات الناشئة والمطورين وعشاق الذكاء الاصطناعي عبر حدث AWS GenAI Lofts الحصول على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي العملية من شركاء أمازون ويب سيرفيسز، ومنهم Amazon Bedrock وAmazon Q. وستتاح للمطورين فرصة لاكتساب فهم أعمق للتقنيات المتطورة، مثل بناء سير عمل الوكلاء وضبط النماذج الأساسية والتعمق في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعروض التوضيحية. ويمكن للزوار حضور جلسات حصرية بقيادة نخبة من رواد هذا المجال والتواصل مع مستثمري وقادة الذكاء الاصطناعي التوليدي والحصول على إجابات شخصية لأسئلتهم من خبراء الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قال ياسر حسن، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في أمازون ويب سيرفيسز: "يمثل حدث AWS GenAI Loft دبي التزامنا بتسهيل بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقها لتصل المطورين من جميع مستويات المهارة. وأنشأنا بالتعاون مع Nvidia و Dubai AI Campusفي مركز دبي المالي العالمي وجهة شاملة للتواصل المباشر بين الشركات الناشئة والمطورين وتعلم كيفية استخدام وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعرف على أحدث التوجهات والتواصل مع مجتمع أوسع من خبراء التكنولوجيا والأعمال".

