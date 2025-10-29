دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025" عن تكريم نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعي الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بجوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة التي تضم أربع فئات مخصصة تسلط الضوء على الأسماء البارزة التي كان لها مساهمة مؤثرة في مسرة تطور هذا القطاع الهام.

الفائزون بجوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة لعام 2025:

جائزة الإنجاز مدى الحياة: عبد الله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى (مجموعة أرينكو) .

جائزة القائد المؤثر: لورا إغلتون، المدير العام لفندق إنديغو دبي داون تاون.

جائزة القائد المستقبلي: فيرونيكا أستانا، المديرة العامة لشركة ميني ماكس للضيافة .

جائزة القيادة: فادي العسيري، المدير الأول للتعليم وبناء القدرات، شركة ريد سي جلوبال .

وتتم عملية اختيار المرشحين لجوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة عبر آلية انتقاء دقيقة تمر بعدة جولات تقييمية تجريها لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من القيادات والخبراء في قطاع الضيافة.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بِنش" المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: "تعكس جوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة معايير التميز والابتكار، وتسلّط الضوء على القيادات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع. وتبرهن إنجازات الفائزين على أثر الرؤية الواضحة والقيادة الفاعلة في دفع صناعة الضيافة نحو مستويات أعلى من التطور. ومع ترسخ الجائزة كتقليد سنوي ضمن برنامج القمة، واحتفالنا بالذكرى العشرين لانطلاقتها، يأتي هذا التكريم لإبراز الأسماء التي كان لإسهاماتها دور حاسم في تطور القطاع عالمياً".

جائزة الإنجاز مدى الحياة: عبد الله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى (مجموعة أرينكو)، وقدّم الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات.

تأسست شركة أرينكو عام 1971 كأول شركة وطنية متخصصة في التصميم المعماري والهندسة والاستشارات في دبي، ثم تطورت لتصبح مؤسسة شهيرة متعددة الأنشطة تركز على الخدمات. وتعمل المجموعة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وسلطنة عُمان، ضمن مجموعة واسعة من القطاعات تشمل التصميم المعماري والعقارات والضيافة وتأجير السيارات والتصميم الداخلي والخدمات اللوجستية والتجارة. ويشمل ذراع الضيافة لدى المجموعة شركة "جولدن ساندز للفنادق ذ.م.م"، التي تضم أكثر من 6000 غرفة موزعة على 22 فندقًا وشقة فندقية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إلى جانب شراكات مع علامات عالمية بينها: هيلتون، وماريوت، وتاج، وشيراتون، وموفنبيك، وكراون بلازا، وفور بوينتس شيراتون، وهيلتون جاردن إن، ونوفوتيل، ووإيبيس. ومن بين أبرز الأصول الفندقية التابعة للمجموعة: هيلتون النخلة جميرا، منتجع ماريوت النخلة جميرا، منتجع تاج إكزوتيكا النخلة جميرا، هيلتون دبي جميرا، كراون بلازا مسقط، وهيلتون صلالة. كما تمتلك المجموعة وتدير فنادق تحمل علامة "جولدن ساندز" في دبي والشارقة.

جائزة القائد المؤثر: لورا إغلتون، المدير العام لفندق إنديغو دبي داون تاون:

تعد جائزة القائد المؤثر مبادرة مخصّصة لتكريم القيادات النسائية التي تُسهم في تشكيل مستقبل قطاع الضيافة عبر أدوار فاعلة ومؤثرة. وتحتفي الجائزة بالنساء اللواتي يُظهرن قيادة مهنية راسخة ويُحدثن أثرًا واضحًا من خلال كسر الحواجز، وقيادة المبادرات، وتوجيه الكفاءات الصاعدة، ودفع القطاع نحو تطور إيجابي.

وتولت عملية التحكيم على الجائزة مايا زيادة، رئيسة قسم التطوير للفئات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في أكور بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

جائزة القائد المستقبلي: فيرونيكا أستانا، المديرة العامة لشركة ميني ماكس للضيافة:

تُقام جائزة القائد المستقبلي بالشراكة مع كلية EHL لإدارة أعمال الضيافة، تقديراً للشباب الذين يتركون أثراً واضحاً في قطاع الضيافة العالمي أو داخل مؤسساتهم في سن مبكرة، ويغدون نموذجاً يُحتذى به بين أقرانهم وزملائهم في القطاع. وتُمنح هذه الجائزة للأفراد من عمر 35 عاماً فأقل، ممّن يُجسّدون ملامح الجيل الصاعد من قيادات الضيافة على المستوى الدولي.

وتألفت لجنة التحكيم من الدكتور أخيم شميت، عميد كلية إدارة الأعمال الفندقية في EHL؛ وستيفان حدّاد من قسم التمويل المؤسسي والتعليم العالي في EHL؛ وجوناثان وُرْسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بِينش".

جائزة القيادة: فادي العسيري، المدير الأول للتعليم وبناء القدرات، شركة ريد سي جلوبال:

أبرمت القمة العالمية لمستقبل الضيافة شراكة مع الجمعية الدولية لمستشاري الضيافة (ISHC) لتقديم جائزة القيادة التي تُكرّم القيادات البارزة التي تُسهم في صياغة اتجاهات قطاع الضيافة العالمي عبر رؤيتهم وإنجازاتهم وتأثيرهم المستدام. وتُمنح هذه الجائزة لروّاد يَشهد لهم القطاع بمسارات مهنية راسخة تجمع بين التميّز والابتكار والالتزام بصقل القيادات القادمة.

وتضمّنَت لجنة التحكيم كلاً من جوديث كارترايت، المؤسِّسة والمديرة العامة لشركة بلاك كورال للاستشارات؛ وبن باسيلي ووكر، المؤسِّس والشريك الإداري لشركة أندارت جلوبال؛ وديفيد كين، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة QUO؛ وأندريا بيلفانتي، الرئيسة التنفيذية للجمعية الدولية لمستشاري الضيافة (ISHC)؛ وجوناثان وُرْسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بِينش".

حول شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في إفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: thebench.com

حول القمة العالمية لمستقبل الضيافة:

التاريخ: 27 – 29 أكتوبر 2025

المكان: مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الرعاة:

تشارك مجموعة جميرا بصفة الراعي المضيف للقمة، فيما تنضم كل من الصين - جناح منطقة تشونغتشينغ، وشركة إدارة صناديق المالديف (MFMC)، ونيوم، ورؤى المدينة القابضة، وطيبة للاستثمارات، والوكالة الوطنية للتنمية الإقليمية في ألبانيا بصفة شركاء استراتيجيين، بينما تتولى شركة برايس ووترهاوس كوبرز دور الشريك المعرفي. ويضم الرعاة الرئيسيون لهذا العام عدداً من أبرز الأسماء في قطاع الضيافة، من بينها أكور، وأرادا للضيافة، وباريير، وكلوب ميد، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وإيطاليا للضيافة، وماريوت الدولية، ومجموعة فنادق راديسون، وريد سي جلوبال، وروتانا، وأسكوت المحدودة، ومجلس تنشيط السياحة في الفلبين، ووزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات. كما يشارك عدد من الأسماء البارزة كرعاة للقمة، من بينهم أكشن هوتيلز، وألف للضيافة، وأريستارا.إيه آي، وإيه آر كي بيبول سوليوشنز، وآرثر دي ليتل، وبلاستنِس، وبوشتيك كرييشنز، وفنادق بي دبليو إتش، سي بي آر إي، وكوليرز، وكومباس بروجكت كونسلتينج، وكريديبل إي إس جي، ومدرسة إي إتش إل لإدارة الأعمال في مجال الضيافة، وإلكو إي بي، وإنتربرايز غريس، وفورسايت كرييتف، وإتش وورلد إنترناشونال، وآي إتش سي إل، جي إل إل، جي تي + بارتنرز، ونايت فرانك، ومجموعة فنادق لوفر، وفنادق ماينور، بارسونز، كوو، مجموعة ريكاس للضيافة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إس تي آر – إحدى شركات كو ستار، تيكنوجيم، ذا فيرست جروب هوسبيتاليتي، فنادق ومنتجعات توي، يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت، يو إن إس، وفنادق ومنتجعات ويندهام. أما قائمة العارضين فتضم: فنادق ومنتجعات سنتارا، فنادق روف، فنادق شذا، إنتيليو إيه آي، بالإضافة إلى كافنديش ماكسويل. كما يشهد جناح التكنولوجيا "إكسبلور تك" مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية والابتكارات التقنية، وتشمل: أدين، ديلي بوينت، إكسبلور تك، فيرماس، فلير، بورتال، وآر إم إس كلاود.

للاستفسارات الإعلامية:

آن بليكر، المديرة التنفيذية لشركة In2 للاستشارات

بريد إلكتروني: anne@in2consulting.com

هاتف: +971 4 455 8499

جوال: +971 56 6030886

-انتهى-

#بياناتشركات