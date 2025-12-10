القاهرة: أعلنت جميل للتمويل - مصر، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة في السوق المصري، عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة العز لتجميع النقل الخفيف EZZ LCV الوكيل المعتمد لعلامة TVS Motor، وذلك بهدف إتاحة حلول تمويلية مرنة وميسرة للعملاء الراغبين في شراء الدراجات النارية من شركة العز.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية جميل للتمويل التي تستهدف تقديم باقة متكاملة ومتطورة من خدمات وحلول التمويل الاستهلاكي، والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. كما يعكس التزام الشركة المستمر بالمساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

يؤكد هذا البروتوكول مكانة جميل للتمويل كشريك مالي موثوق يتمتع بخبرة راسخة في هذا القطاع الحيوي، ودورها في تقديم حلول مالية مبتكرة تلائم مختلف الفئات. يتيح هذا التعاون لعملاء شركة العز خيارات تمويلية متنوعة تتناسب مع إمكاناتهم، مما يعزز فرصهم في تحقيق تطلعاتهم بسهولة وثقة.

ويجسد البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي، ودعم قطاع النقل الخفيف في مصر من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، تلائم احتياجات السوق وتسهّل على العملاء عملية الشراء بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لدعم حركة الاقتصاد المحلي.

عبر السيد سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة العز. وقال: هذا التعاون يهدف إلى توسيع نطاق عمليات الشركة والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين أسلوب حياتهم من خلال تمكينهم من امتلاك وسائل نقل عملية تلائم احتياجاتهم".

وأضاف: "جميل للتمويل حريصة على توسيع خدماتها وتعزيز حضورها في السوق من خلال إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ومرنة تلبي احتياجات مختلف العملاء".

وأكد أن هذا التعاون يُجسد التزام الشركة الراسخ بدعم شركاء النجاح، والمساهمة في نمو أعمالهم وتطوير قدراتهم التشغيلية في مختلف القطاعات، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية.

وأعرب السيد عمرو عزالعرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العز لتجميع النقل الخفيف عن فخره بهذا التعاون. وقال: "نحن سعداء بالشراكة مع كيان راسخ مثل جميل للتمويل، صاحب الاسم الكبير والخبرة الممتدة لأكثر من 25 عامًا في قطاع التمويل في السوق المالي المصري".

وأضاف: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا للتوسع وزيادة حجم أعمالنا، كما سيمنح عملاءنا خيارات تمويلية أكثر مرونة وسهولة تمكنهم من امتلاك الدراجات النارية التي يحتاجونها بثقة ويسر."

عن جميل للتمويل - مصر:

تعمل جميل للتمويل - مصر في السوق المصري منذ 25 عاماً من خلال شبكة من الأعمال مما أتاح لها فرصة التوسع في تقديم خدماتها بنجاح. وتقدم جميل للتمويل، مصر حالياً مجموعة واسعة من خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات لتلبية احتياجات العملاء وتحسين جودة حياتهم.

مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت ترخيص رقم (16) لسنة 2020.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا: http://www.jameelfinance.com.egwww.jameelfinance.com.eg

