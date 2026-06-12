رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة : رسّخت رأس الخيمة مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في دولة الإمارات، مدفوعةً بالزخم المتواصل الذي تشهده جزيرة المرجان. ومع تنامي الاستثمارات النوعية في الإمارة، وفي مقدّمتها مشروع «وين جزيرة المرجان» الذي تُقدَّر قيمته بمليارات الدراهم، إلى جانب الاهتمام الدولي المتزايد بالإمارة، تواصل الجزيرة استقطاب رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية إلى مشاريع سكنية ترتكز على أسلوب الحياة العصري وتوفّر قيمة استثمارية مستدامة على المدى الطويل.

ويعكس الزخم المتواصل الذي يشهده السوق حجم الطلب على هذا النوع من المشاريع، حيث سجّلت «إيليفيت»، العلامة العقارية المتخصصة في أسلوب الحياة العصري والمطوّرة لمشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز» بالشراكة مع «إنيسمور»، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، مبيعات تجاوزت 50 مليون درهم خلال 15 يومًا فقط في مشروعها البارز على الواجهة البحرية.

وتعكس وتيرة المبيعات التي يشهدها المشروع توجهًا أوسع في السوق، يتمثّل في الإقبال المتواصل من المستثمرين على المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية المطلة على البحر، في موقع يُعد من بين الفرص النادرة المتبقية لتملّك وحدة سكنية على جزيرة في دولة الإمارات، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه رأس الخيمة استقطاب اهتمام متزايد على المستوى الدولي بفضل مسيرة النمو التي تشهدها الإمارة.

وقال حامد جعفري، شريك في «إيليفيت»: "ما نشهده اليوم في جزيرة المرجان يتجاوز حدود أي مشروع بعينه. فالقطاع العقاري يقوم في جوهره على معادلة العرض والطلب، والطلب في الجزيرة يواصل ارتفاعه يومًا بعد يوم. كما يدرك المستثمرون أصحاب النظرة الاستراتيجية أثر الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار والموجّهة إلى هذه الجزيرة الاصطناعية، التي تبلغ مساحتها نحو نصف مساحة نخلة جميرا، في وقت تتناقص فيه بسرعة الفرص المتاحة لامتلاك عقارات مطلة على البحر. وانطلاقًا من المعطيات الحالية، أتوقع نفاد جميع الوحدات السكنية المطلة على البحر ذات العلامات التجارية المطروحة للبيع في السوق الأولية في جزيرة المرجان خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة."

وفي ظل التقدّم المتواصل للمشاريع الكبرى في مختلف أنحاء الإمارة، تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، فيما تبرز جزيرة المرجان ومشاريع مثل «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز» في طليعة هذا النمو المتسارع.

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نبذة عن «إيليفيت»

تركّز «إيليفيت» في رؤيتها على تجاوز المفهوم التقليدي للسكن؛ فهي لا تكتفي ببناء وحدات سكنية، بل تطوّر بيئات تعبّر عن أسلوب حياة متوازن. وانطلاقًا من إيمانها بأن النجاح هو أسلوب عيش في حد ذاته، تصمّم مساحات تدعم الانسجام بين العقل والجسد والروح، وتوفّر نمطًا سكنيًا يُعزّز جودة الحياة والتواصل الحقيقي.

نبذة عن «وان غروب»

«وان غروب» شركة عالمية متخصّصة في الاستثمار والتطوير العقاري، تتجاوز قيمة صفقاتها المنجزة 2.5 مليار دولار أمريكي. وتضم محفظتها شركات رائدة، من بينها «وان هومز»، و«وان إنفستمنتس»، و«وان كابيتال»، وتتميّز بتركيزها على مشاريع عقارية عالية القيمة، تُصمَّم بعناية وتوجّه نحو الأسواق البريطانية والدولية. الموقع الإلكتروني: www.liveelevated.com

نبذة عن «موندريان»

موندريان هي علامة ضيافة عالمية تجمع بين الفن والتصميم والثقافة، وتضم مجموعة من الفنادق والمساكن التي تعبّر عن روح المدن التي تحتضنها. وتتميّز كل وجهة من وجهات موندريان بمساحات داخلية مبتكرة، وتجارب فنية تفاعلية، ومفاهيم تذوق غير تقليدية، في بيئة تنبض بالحياة وتخاطب الذوق الإبداعي للمقيمين والزوار. ومن خلال التعاون مع نخبة من الأسماء الرائدة في مجالات الفن والتصميم، تقدّم موندريان تجارب متجددة تنسجم مع طبيعة كل مدينة، وتستقطب محبّي الثقافة من مختلف أنحاء العالم. وتشمل محفظة العلامة وجهات مرموقة في كل من سنغافورة، ولوس أنجلوس، وميامي، والدوحة، ومكسيكو سيتي، وكان، وبوردو، وسيول، وهونغ كونغ، وإيبيزا، وغولد كوست في أستراليا، إضافة إلى مشاريع جديدة مرتقبة في المالديف، وبوخارست، وأبوظبي.

تنضوي فنادق ومساكن موندريان تحت مظلة "إنيسمور"، شركة الضيافة الإبداعية التي تنطلق من مفهومي الثقافة والمجتمع، وتضم مجموعة عالمية من العلامات التي أسّسها روّاد أعمال يمتلكون رؤية واضحة وقيماً راسخة. ومن الجدير بالذكر أن "إنيسمور" تأسست في عام 2021 كشراكة استراتيجية مع مجموعة "أكور"، التي تمتلك الحصة الأكبر فيها.