أبوظبي، أعلنت "إم بي 3 إنترناشونال"، التابعة لشركة "جريد ون" والمتخصصة في توريد وتصنيع منتجات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وخدمات الإنقاذ والرياضة والصيد المتقدمة ومقرها أبوظبي، توقيع اتفاقية مهمة مع شركة "كالياني للأنظمة الاستراتيجية" المحدودة، التابعة بالكامل لشركة "بهرات فورج" المحدودة والمحرك الرئيسي لمبادرات الأعمال الدفاعية والفضائية. وتعد "جريد ون" إحدى شركات مجموعة "ايدج"، ومزودة رائدة للمعدات العسكرية والمواد المتفجرة والذخائر واللوازم الأخرى للقوات المسلحة الإماراتية والجهات الوطنية الحيوية الأخرى.

ووقّع خليفة العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم بي 3 إنترناشونال"، ونيليش تونغار، الرئيس التنفيذي لشركة "كالياني للأنظمة الاستراتيجية"، العقد الأول من نوعه بين شركة إماراتية وأخرى هندية لتوريد مكون دفاعي أساسي.

وبموجب الاتفاقية، ستزوّد "كالياني للأنظمة الاستراتيجية" دولة الإمارات بفوهات مدافع كبيرة الحجم عيار 155 ملم لمدافع هاوتزر، والتي تشكّل منصة مدفعية شائعة الاستخدام من قبل القوات المسلحة حول العالم ومصممة لتقديم دعم ناري بعيد المدى وعالي الانفجار. وتضمن تلك الفوهات أداءً مثالياً واستخداماً مستداماً لأنظمة هاوتزر المدفعية، ما يحسّن الجهوزية العملياتية ونجاح المهام. ويرسّخ العقد التعاون بعيد المدى بين دولة الإمارات والهند، ويمهّد الطريق لخدمة سوقين جاذبين يستقطبان اهتماماً متنامياً، إلى جانب المنطقة الأوسع الممتدة من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يمثل العقد خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات والهند عن طريق الارتقاء بالتفوق التكنولوجي وتوطيد الالتزام المشترك بالأمن والاستقرار والتعاون بعيد المدى.

وتظل علاقة ايدج مع الهند راسخة ومتعددة المستويات واستراتيجية، وتشمل مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة، وجهود تكامل المنصات، وتبادل التكنولوجيا، وتعميق الروابط المؤسسية. ويجسدّ هذا التفاعل الأخير التوافق القوي بين أهداف الدولتين المرتبطة بالاعتماد على الذات وتوسيع قدرات التصدير العالمية والتشغيل البيني.

حول ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

حول كالياني للأنظمة الاستراتيجية المحدودة:

كالياني للأنظمة الاستراتيجية المحدودة (KSSL) هي شركة مملوكة بالكامل لشركة "بهارات فورج المحدودة"، وقد تأسست كشركة رائدة لقيادة مبادرات الأعمال الدفاعية. وقد لعب إرث المجموعة وخبرتها الواسعة في التصميم والهندسة والمعادن والتصنيع، والممتدة على مدى خمسة عقود، دوراً محورياً في بروزها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الدفاع بالهند، حيث تتمتع بقدرات قوية في مختلف المنشآت التابعة لها والمنتشرة ضمن مواقع رئيسية في الهند.

أنشأت مجموعة كالياني قدرات فريدة ومتكاملة لتصنيع ذخائر كال الكبيرة عيار 76 ملم إلى 155 ملم، بما يناسب مختلف منصات المدفعية، مثل الدبابات والمدفعية والمدافع البحرية. وامتداداً لقاعدة معرفتها العميقة في الصناعات المعدنية، رسخت مجموعة كالياني قدراتها في تصميم الذخائر، وتصنيع الفولاذ الهندسي، والتشكيل، والتشغيل الآلي، وتصنيع الذخائر،والتحقق من جودتها، مما يوفر حلاً متكاملاً يلبي احتياجات مختلف مصنعي المعدات الأصلية والمستخدمين حول العالم.

