دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جرانديوس، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال بيع المواد الغذائية والبقالة عالية الجودة في دولة الإمارات، والتابعة لغسان عبود القابضة، عن إطلاق "جراند شيف"، الطباخ الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمم لمساعدة المتسوقين على اختيار مشترياتهم بذكاء أكبر استناداً إلى الوصفات المفضلة والأنماط الغذائية والإلهام في الطهي. ويجري حالياً طرح الخدمة عبر أحدث نسخ تطبيق جرانديوس على أنظمة أندرويد وiOS، في خطوة تُعد المبادرة الأولى من نوعها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تاريخ الشركة ومحطة رئيسية في مسيرة تحولها الرقمي.

ومع "جراند شيف"، تواصل جرانديوس دفع حدود الابتكار في قطاع التجزئة، من خلال الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة وتجربة تسوّق تتمحور حول العميل. سواء كان التخطيط لوجبة يومية أو لتحضير مناسبة خاصة، حيث يمكن للمتسوقين الآن الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وقال مصعب عبود، الرئيس التنفيذي لجرانديوس: "تتركز مهمتنا في جرانديوس على إسعاد عملائنا عبر أفكار مبتكرة وتجارب مميزة ولمسة من الإبداع. ويجسّد ’جراند شيف‘ هذا الوعد، إذ يجمع بين أفضل ما في التكنولوجيا ونهج يضع العميل في صميم التجربة. كما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نحو حياة أكثر ذكاءً واستدامة."

ومن جانبه، أضاف ماركن بيكارتشيك، مدير رئيسي، قسم التكنولوجيا لدى جرانديوس: "من خلال دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت مع خبرتنا في مجال التجزئة، نفتح الباب أمام عصر جديد من التسوق الذكي المدفوع بالابتكار. ’جراند شيف‘ يترجم رؤيتنا بوضع العملاء أولاً، عبر تقديم تجارب شخصية ومرنة تتطور باستمرار وفقاً لملاحظاتهم واحتياجاتهم."

يتوفر "جراند شيف" الآن عبر تطبيق جرانديوس على الهواتف الذكية، ليعزز مكانة الشركة كرائدة في مشهد التجزئة الإماراتي، وليرسخ معايير جديدة في مجالات الابتكار والتخصيص والاستدامة.

حول جرانديوس

تأسست جرانديوس عام 2016، وتمكنت خلال فترة وجيزة من التوسع إلى ما يقارب 50 متجراً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع خطط لافتتاح مواقع جديدة خلال هذا العام. وبصفتها جزءاً من غسان عبود القابضة، المجموعة العالمية التي انطلقت عام 1994 وتضم محفظة متنوعة تشمل قطاعات السيارات، التجزئة، السلع الاستهلاكية، الأسواق الرقمية، وغيرها، تشتهر جرانديوس بمفهوم “فود أفينيو” المبتكر، وتشكيلتها الواسعة من المنتجات العالمية المميزة، إضافة إلى متاجرها المصممة بعناية لتقديم تجربة تسوق متعددة الحواس لا مثيل لها.

