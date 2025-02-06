دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: بعد 20 عامًا من الريادة في قطاع التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جامعة هيريوت-وات دبي اليوم عن نيل جميع برامجها الأكاديمية الحالية، سواءً في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، الاعتماد الأولي للبرامج الأكاديمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

أفادت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت-وات دبي، في معرض حديثها بهذه المناسبة قائلة: "عملنا جنبًا إلى جنب مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي طيلة الأشهر الثمانية عشرة الماضية، وذلك بهدف الحصول على الاعتماد الاتحادي لبرامجنا الحالية في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، إذ يمثل حصول جميع برامج جامعة هيريوت-وات دبي، وعددها 71 برنامجًا، على الاعتماد الأولي للبرامج الأكاديمية حدثًا تاريخيًا مميزًا. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق التميز الأكاديمي وضمان الجودة والامتثال التنظيمي. لقد كانت رحلة معقدة لكنها مثمرة، وقد حققنا خلالها هذا الإنجاز بفضل إخلاص أعضاء هيئة التدريس لدينا وموظفينا وزملائنا في شبكتنا العالمية. وبفضل هذا الاعتماد، يستطيع خريجونا مواصلة دراساتهم العليا بسهولة في الجامعات الحاصلة على اعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا الاعتماد من فرص توظيفهم في المؤسسات الحكومية وما يتبعها في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولذلك، نعرب عن امتناننا لمفوضية الاعتماد الأكاديمي على دعمها التعاوني لجهودنا".

تعد مفوضية الاعتماد الأكاديمي وكالة تابعة للحكومة الاتحادية الإماراتية تُعنى بضمان الجودة في قطاع التعليم العالي. وتهدف إلى طمأنة الطلاب وأسرهم وجهات التوظيف وغيرها من الأطراف المعنية إلى أن المؤسسات التعليمية المرخصة وبرامجها تحقق مستويات جودة أكاديمية تتوافق مع الممارسات الدولية المعمول بها. ويأتي اعتماد البرامج ليؤكد مجددًا التزام جامعة هيريوت-وات دبي بتقديم تعليم بريطاني رفيع المستوى لطلاب المنطقة، وذلك بعد حصولها على الترخيص المؤسسي الأولي من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت جامعة هيريوت-وات دبي هي الجامعة البريطانية الأولى التي تنشئ حرمًا جامعيًا لها في المدينة الأكاديمية بدبي، وبدأت مسيرتها التعليمية بثلاثة برامج و120 طالبًا. واليوم يرتادها ما يزيد على 5000 طالب، وهي من أرقى الجامعات البريطانية في دبي والمعروفة بتركيزها على إدارة الأعمال وشبكة علاقاتها الواسعة مع قطاع الصناعة. وتواصل الجامعة إعداد طلابها وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والتجارب العملية التي يتطلبها سوق العمل، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق التميز في مساراتهم المهنية على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن جامعة هيريوت-وات دبي

بفضل كونها أول جامعة بريطانية تنشئ حرمًا جامعيًا في دبي خلال عام 2005، رسخّت جامعة هيريوت-وات دبي مكانتها لتكون رائدة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستقطبت الجامعة أعدادًا غفيرة من طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا خلال العقدين الماضيين نظرًا لما تتمتع به من صيت ذائع في مجال التدريس عالمي المستوى والبحوث التطبيقية الحديثة وارتباطها الوثيق بقطاعَي الأعمال والصناعة. كما توفر مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية، موزعة على خمس كليات أكاديمية. ويتمتع خريجو جامعة هيريوت-وات بقدرة تنافسية عالية في سوق العمل، إذ ينخرط ما يزيد على 90% منهم في وظائف تتطلب شهادات عليا أو يواصلون دراساتهم العليا في غضون ستة أشهر من تاريخ التخرج.

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