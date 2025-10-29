الدوحة: نظمت جامعة حمد بن خليفة سلسلة من برامج البحوث الصيفية ومبادرات وأنشطة تفاعلية مصممة لتعزيز التميز الأكاديمي والابتكار والتعاون متعدد التخصصات بين الطلاب والباحثين في مقتبل مسيرتهم المهنية.

وأتاحت البرامج الصيفية، التي تم تنظيمها في عدد من الكليات والمعاهد البحثية بالجامعة، للمشاركين فرصًا للانخراط في أبحاث عملية، وتوجيه أكاديمي، وتبادل المعرفة في مختلف التخصصات والمجالات. حيث تُجسد هذه المبادرات التزام جامعة حمد بن خليفة بتطوير الكفاءات المحلية القادرة على مواجهة التحديات العالمية من خلال ابتكار حلول قائمة على الأدلة والبحوث المستقبلية.

وفي هذا الصدد، عقد مركز قطر للحوسبة الكمية التابع لكلية العلوم والهندسة، وبالتعاون مع برنامج "مخيمنا" التابع لمؤسسة قطر، النسخة الثانية من المدرسة الصيفية للحوسبة الكمية لطلاب المرحلة الثانوية. حيث تم استقبال 27 طالبًا، من بينهم 13 طالبة و14 طالبًا، والذين أنهوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع، ولقد مثّل الطلاب المشاركون 23 مدرسة في قطر من 15 جنسية مختلفة. حيث اكتسب الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، خبرة في التطبيق العملي من خلال محاضرات تفاعلية وجلسات تدريب عملية باستخدام منصات محاكاة وحقيقية للحوسبة الكمية .

وعقد معهد قطر لبحوث الحوسبة المخيم الصيفي لركن الابتكار 2025 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا. وقدم المخيم 11 برنامجًا ثريًا شارك فيه 151 طالبًا وطالبًة، واشتمل البرنامج على مجموعة من ورش العمل المصممة لتعليم البرمجة والإلكترونيات والتفكير الحاسوبي، مع تعزيز الإبداع والابتكار وحل المشكلات والعمل الجماعي.

كما تعاون المعهد أيضًا مع برنامج "مخيمنا" لتقديم دورة تدريبية في مجال الأمن السيبراني حول القرصنة الأخلاقية، حيث تعلم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا كيفية عمل الشبكات، وكيفية منع الهجمات الحقيقية. وتعرفوا على ماهية القرصنة الأخلاقية ووسائل الدفاع الرقمي، باستخدام أدوات مثل Wireshark وTryHackMe وCyber Range.

وسجل في برنامج التدريب الصيفي حوالي 108 طلاب من ثماني جامعات في قطر، منها جامعة قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة نورثويسترن في قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة ولاية أركنساس قطر، وجامعة أولستر قطر. كما شاركت عدة مؤسسات دولية، أبرزها جامعة برينستون.

وفي غضون ذلك، اختتم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بنجاح النسخة التاسعة من البرنامج الصيفي للبحوث، وأقام حفل تكريم بهذه المناسبة، حيث ساهم البرنامج في تقديم تجربة بحثية مكثفة وشيِّقة للطلاب، الذين تدربوا في المراكز المتخصصة الثلاثة التابعة للمعهد، وحظوا بفرصة فريدة للتعاون عن كثب مع كبار الباحثين والعلماء في مختبرات متطورة، والمساهمة في مشاريع تعالج تحديات صحية كبرى مثل السكري، وأمراض السرطان، والاضطرابات العصبية.

وشهد الحفل تكريم إنجازات وتفاني 19 طالبًا جامعيًا موهوبًا من جامعات رائدة، منها جامعة قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، ووايل كورنيل للطب – قطر، وجامعة كورنيل، وجامعة شيفيلد هالام، والذين قدموا أيضًا مشاريعهم البحثية وشاركوا ما تعلموه خلال الحفل.

وتعليقًا على نجاح برامج هذا العام، قال الدكتور إياد مسعد، نائب رئيس الجامعة للبحوث: "تعكس مبادراتنا الصيفية رؤية جامعة حمد بن خليفة للتعلم القائم على التأثير الإيجابي، حيث يتألق الشغف ويتجسد التعاون. فمن خلال هذه التجارب البحثية، يكتسب الطلاب المهارات اللازمة للنجاح في المستقبل، مع تعزيز اقتصاد المعرفة في قطر والمساهمة في المجتمع البحثي العالمي".

وقد شكلت الأنشطة الصيفية منصة تفاعلية لتنمية الجيل القادم من العلماء والباحثين والمبتكرين الذين سيقودون عملية التغيير نحو المستقبل، ويتصدون للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات