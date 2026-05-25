أطلقت جامعة الخليج الطبية (GMU)، التابعة لمجموعة ثومبي، اليوم أكبر شبكة متكاملة في المنطقة لمراكز المهارات السريرية والمحاكاة الطبية. ويضم هذا الحدث ست منشآت تدريبية متخصصة تحت سقف واحد داخل الحرم الجامعي لجامعة الخليج الطبية في إمارة عجمان، مما يوفر لطلبة الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية المساعدة، وجهة موحدة للتدريب والممارسة في بيئة آمنة تتيح تدارك الأخطاء، وتضمن إتقان المهارات الأساسية التي تُعد ركيزةً في رعاية المرضى في الواقع.

تضم هذه الشبكة المنشآت التالية:

مركز ثومبي للمحاكاة السريرية

مركز ثومبي للمهارات الجراحية

مركز ثومبي للمحاكاة في طب الأسنان

مختبر ثومبي للممارسة الصيدلية (المحاكاة)

مختبر ثومبي للتدريب على مهارات العلاج الطبيعي

مختبر ثومبي للمهارات السريرية البيطرية (قريباً)

مركز ثومبي للمحاكاة بدبي (قريباً)

وتغطي هذه المراكز مجتمعةً النطاق الكامل للتدريب على الرعاية الصحية، بدءاً من تعلم الطالب لكيفية خياطة الجروح لأول مرة، وصولاً إلى التقييمات السريرية رفيعة المستوى (OSCE) ، والتدريبات على الحالات الطارئة القائمة على العمل الجماعي.

افتتح الحدث بتشريف من ضيف الشرف الدكتور أشوين فيرنانديز، رئيس تصنيف QS للجامعات في الهند ، ونائب الرئيس للمشاركات الاستراتيجية والدولية في مؤسسة "كيو إس كواكواريلي سيموندس " (QS Quacquarelli Symonds)، الشبكة الدولية الرائدة عالمياً في تصنيفات الجامعات. وذلك بحضور الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، إلى جانب عدد من العمداء والشخصيات البارزة، وخلال الفعالية قدم الدكتور فيرنانديز ورشة عمل حصرية حول تصنيفات "QS" العالمية، استعرض فيها مع أعضاء هيئة التدريس ومديري الجامعة أحدث المعايير الدولية، وواقع تقدم المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، إضافة إلى الأدوات العملية لتعزيز المكانة الدولية للجامعات.

وفي كلمته خلال الفعالية، صرح الدكتور أشوين فيرنانديز قائلاً:

"إن ما أنجزته جامعة الخليج الطبية في مجال محاكاه يعد نموذجاً نادراً بحق. فقد نجحت الجامعة في بناء منظومة متكاملة تضم ستة مراكز، وهذا الانجاز الاستثنائي كفيل بالإرتقاء بكفاءة الكوادر الطبية من خريجي هذا الصرح. كما يواكب هذا التوجه مسار التعليم الصحي العالمي ، مما يجعل المنطقة تمتلك اليوم منارة رائدة تسترشد بها."

من جانبه، قال البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: "إن غايتنا الأسمى هي ضمان سلامة المرضى، لذا يتدرب الطلاب في بيئة محاكاة خالية من الأخطاء قبل التعامل المباشر مع المرضى الحقيقيين، مما يسهم بفعالية في تحسين النتائج العلاجية للمرضى."

إلى جانب خدمة هذه الشبكة لطلبة جامعة الخليج الطبية، ستتاح كمرجع مفتوح لمراكز المحاكاة الأخرى في شتى أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث توجه الجامعة دعوتها للجامعات، والمستشفيات، والمؤسسات التدريبية التي تود تأسيس أو توسيع منشآتها للاطلاع على نموذج جامعة الخليج الطبية وزيارة مراكزها، واستكشاف آفاق الشراكة لتبادل المعرفة.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول الشبكة، والبرامج، وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم طلبات الزيارة عبر الموقع الإلكتروني: gmu.ac.ae.

نبذة عن جامعة الخليج الطبية: تأسست جامعة الخليج الطبية عام 1998 وهي جزء من مجموعة ثومبي، وتعد من الجامعات الخاصة الرائدة في مجال الطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم الجامعة البرامج الاكاديمية المختلفة للبكالوريوس والدراسات العليا في مجالات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، والتمريض. وتضم اليوم الشبكة الأكبر لمراكز المهارات السريرية والمحاكاة الطبية في المنطقة.

