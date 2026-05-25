وقّعت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – (RCSI) جامعة البحرين الطبية وكلية «فاتيل البحرين» لإدارة الفنادق والضيافة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتطوير المهني، بما يُرسّخ شراكة استراتيجية بين قطاعي التعليم الصحي وتعليم الضيافة في مملكة البحرين.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لكلية «فاتيل البحرين»، والسيدة فاطمة فروتن، مدير الشؤون الأكاديمية، إلى جانب البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية، والبروفيسور ألفريد نيكلسون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب، والسيد جاري بريدي، رئيس قسم الموارد البشرية.

وتأتي هذه الشراكة دعمًا للطموحات الوطنية الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعات والتخصصات المختلفة بما يتماشى مع برنامج «المدن الصحية» التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تعكس إدراكًا متزايدًا للعلاقة الوثيقة بين التغذية والصحة وجودة الرعاية المرتكزة على المريض. كما ستوفر الاتفاقية لطلبة المؤسستين فرصًا عملية لفهم الروابط بين النظام الغذائي والصحة، بما يمكّنهم من تطبيق هذه المعارف في البيئات الإكلينيكية وقطاع الفندقة والضيافة على حد سواء.

وفي هذا السياق، صرّح البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع آفاق التعليم متعدد التخصصات أمام طلبتنا، إذ يتيح التعاون مع كلية "فاتيل البحرين" توفير تجارب تعليمية وتطبيقية تثري فهمهم للعلاقة بين التغذية والصحة والرفاه. كما تسهم هذه التجارب في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات الممارسة المهنية المستقبلية".

ومن جانبه، صرّح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لكلية «فاتيل البحرين» لإدارة الفنادق والضيافة: "يشترك قطاعا الرعاية الصحية والضيافة في كونهما قطاعين يرتكزان على خدمة الأفراد، ويعتمدان على المهارات الشخصية والمرونة والتميّز في تقديم الخدمات. ومن المتوقع أن يسهم برنامج التبادل مع جامعة البحرين الطبية في إثراء التجربة التعليمية للطلبة في المؤسستين، والمساهمة في إعداد خريجين يمتلكون كفاءة عالية ونظرة عالمية وفهمًا عمليًا أعمق لمفاهيم التغذية والصحة والرفاه".

وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل منظم لبرامج التبادل الطلابي والمبادرات الأكاديمية المشتركة، بما يتيح للطلبة التعلّم من بعضهم البعض من خلال جلسات أكاديمية وعملية هادفة في بيئات متنوعة. كما سيتضمن التعاون إطلاق برنامج تبادل طلابي متبادل ضمن «برنامج المواد الاختيارية للطلبة» لطلبة السنة الأولى في جامعة البحرين الطبية، بما يوفر لهم فرصة مبكرة للتعرّف على التكامل بين التخصصات، ويثري تجاربهم التعليمية والأكاديمية والثقافية. كذلك سيتعاون الفريقان الأكاديميان في تنظيم المحاضرات والندوات والأنشطة البحثية وفرص التعلّم التطبيقي التي تجمع بين التعليم الصحي والتغذية وعلوم الضيافة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد جامعة البحرين الطبية وكلية «فاتيل البحرين» للضيافة التزامهما بتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي بين التخصصات المختلفة، بما يسهم في دعم مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي والشراكات الدولية والابتكار، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

عن الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI) - جامعة البحرين الطبية

جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين في دبلن، أيرلندا التي تأسست في عام 1784 م، وهي جامعة مرخصة في مملكة البحرين كجامعة خاصة مستقلة، افتتحت أبوابها عام 2004 م لقبول 28 طالبا في كلية الطب. واليوم يضم الحرم الجامعي في البسيتين أكثر من 1600 طالب في كل من كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، وكلية الدراسات العليا والبحث العلمي. وعلى غرار نظيرتها في أيرلندا، فإن جامعة البحرين الطبية، هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية تركز على التعليم والبحث العلمي لدفع عجلة التغيير الإيجابي في كافة مجالات الصحة البشرية حول العالم.

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 50000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 11 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى خمسة أعوام على التوالي.

