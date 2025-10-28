الصفقة ستعزز اهمية دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المساعدة واستقطاب استثمارات اجنبية وخلق آلاف فرص العمل الجديدة

دبي – الامارات العربية المتحدة – كشفت شركتا مسي دوسلدورف جي ام بي اتش الالمانية، وند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض العاملة في الامارات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية فيما بين الطرفين، تستحوذ بموجبها الشركة الالمانية على حصة من أسهم معرض اكسبو اصحاب الهمم الدولي الذي تستضيفه دبي سنويا.

تم الاعلان عن هذه الاتفاقية ضمن فعاليات المعرض في دورته السابعة للعام 2025 الذي اختتم اعماله يوم 8 اكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الاعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.

وقع اتفاقية الشراكة كل من غسان سليمان امهز الرئيس التنفيذي لشركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المالكة والمنظمة لمعرض اكسبو اصحاب الهمم الدولي، ودينر وولفرام الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة مسي دوسلدورف المالكة والمنظمة لمعرض ريهاكير.

ويُعد هذا اول تواجد للشركة الالمانية – التي تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث تنظيم المعارض والمؤتمرات – على مستوى منطقة الشرق الأوسط . وستمهد هذه الخطوة، الطريق امام الطرفين للمضي قدماً على طريق توفير أفضل التقنيات المساعدة والممارسات العالمية في مجالات اعادة التأهيل، لخدمة أكثر من 50 مليوناً من اصحاب الهمم في الشرق الاوسط.

وستساهم هذه الاتفاقية في فتح المجال لإضافة أنشطة جديدة على قائمة صناعة المعارض في دبي، بالاعتماد على قدرات فريقي عمل الطرفين وخبرتهما الطويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقال غسان سليمان:" سعيد بشراكتنا الاستراتيجية مع مسي دوسلدورف الشركة العالمية البارزة في صناعة المعارض والمؤتمرات، كونها ستوحد جهود فريقي عمل الشركتين، وتفتح أمامهما المزيد من الفرص لإطلاق مبادرات وأنشطة مشتركة من أجل تمكين أصحاب الهمم في دول المنطقة".

وأكد سليمان أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للتقنيات المساعدة واستقطاب المزيد من فرص الاستثمار الى المدينة للعمل في مجالات التكنولوجيا والابتكارات المتعددة التي تمس حياة الاشخاص من أصحاب الهمم وكبار السن، والارتقاء بمستويات حياتهم ورفاهيتهم، بما يتواكب مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية للعام 2033، بأن تصبح المدينة الافضل في العالم للعيش والعمل والسياحة.

وقال :" سيعمل الفريقان جاهدين لاستقدام أفضل التقنيات والممارسات العالمية في مجالات إعادة التأهيل، ما من شأنه خلق آلاف فرص العمل الجديدة واستقطاب المزيد من الخبراء الدوليين لخدمة الملايين من هذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا المحلي والدولي".

ومن جانبه قال وولفرام ن. دينر، الرئيس والرئيس التنفيذي لميسي دوسلدورف:"شراكتنا في دبي ستعزز حضورنا على مستوى المنطقة وهي ربط فعلي بين معرضين كبيرين. لذلك سيبقى معرض إكسبو أصحاب الهمم الحدث الأبرز في المنطقة بقيادة محلية من دبي، بينما تعمل شراكتنا الاستراتيجية على مواءمة نقاط قوته مع الشبكة العالمية لريهاكير في دوسلدورف والصين. وعملياً، يعني ذلك تطوير محتوى مشترك، وفتح مسارات جديدة للعارضين والمشترين، وزيادة الحضور الدولي للمبتكرين في مجال إعادة التأهيل والتقنيات المساندة. هذه هي الطريقة التي نجسر بها الحدود ونزيل العوائق أمام التدفق الحر للأفكار والتقنيات والتجارة . انها شراكة عالمية الصلة، محلية الجذور."

يذكر ان أجندة دبي الاقتصادية D33 تشمل مستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 ترليون درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة، وإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة تجارية حول العالم، وأن تصبح الإمارة المقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات بكافة أشكالها، والتركيز على الاقتصاد الرقمي والصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة بما يخدم الانسان ونوعية الحياة .

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

غسان سليمان

الرئيس التنفيذي والمستشار الاعلامي

مكتب نَدّ الشبا للعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات

الهاتف: +971 50 6441721 / +971 4 2527959

البريد الإلكتروني: ghassansuleiman@naddalshiba.com

-انتهى-

#بياناتشركات