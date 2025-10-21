محمد عباس فايد: شراكتنا مع الصندوق خطوة نحو تمكين المواطنين من امتلاك سكن مستدام

القاهرة : وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، لتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري، وتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقام بالتوقيع كل من السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر.

وشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون عددًا من المسئولين بالطرفين، حيث حضرت السيدة/ هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة/ أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، كما حضر مراسم التوقيع من بنك أبوظبي الأول مصر السيدة/ مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، والسيد/ خالد محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري والرواتب بالبنك.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في زيادة عدد جهات التمويل من ٤ بنوك فقط، ببداية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى ٣١ جهة تمويل بعد توقيع هذا البروتوكول، بواقع ٢٣ بنكًا و٨ جهات تمويل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يهدف إلى توفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه، وذلك لمساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

من جانبه، أكد السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن البنك يؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن كريم، ولذلك يعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح الدخل. ويأتي هذا التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين.

ويأتي توقيع البروتوكول أيضًا ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر لتعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، من خلال توفير حلول تمويلية مسؤولة ومستدامة تُمكّن المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، ويساهم في حصولهم على سكن ملائم بشروط ميسرة.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

