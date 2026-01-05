أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح بمدينة أبوظبي، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لـدائرة البلديات والنقل، في إطار الجهود المستمرة لتنظيم استخدام المواقف العامة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية بالإمارة.

ويأتي تطبيق النظام في سياق خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المواقف العامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، ودعم النشاط التجاري من خلال تسهيل حركة الزوار والعاملين وتعزيز سهولة الوصول إلى المنشآت الصناعية والتجارية. وتشمل المرحلة الأولى من نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح القطاعات: M1، وM2، وM3، وM4، وM24، على أن يتم التوسع في التطبيق مستقبلاً وفقاً لمتطلبات الحركة المرورية واحتياجات المنطقة.

وتُعدّ منطقة مصفّح من أبرز المناطق الصناعية والتجارية في إمارة أبوظبي، حيث تشهد كثافة مرورية مرتفعة نتيجة تنوّع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتوافد أعداد كبيرة من العاملين والزوار يومياً. ومع تزايد الطلب على المواقف العامة، برزت تحديات مرتبطة بصعوبة إيجاد المواقف والوقوف العشوائي، ما يؤثر على انسيابية الحركة ويحدّ من كفاءة التنقّل داخل المنطقة.

ويهدف تفعيل نظام المواقف المدفوعة إلى معالجة هذه التحديات من خلال تنظيم استخدام المواقف، والحد من الازدحام، وتحسين انسيابية حركة المركبات، بما يسهّل الوصول إلى المنشآت المختلفة ويعزز السلامة المرورية. كما تسهم هذه الخطوة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الحركة التجارية، وخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة، حيث يبلغ إجمالي عدد المواقف التي سيتم تفعيلها ضمن نطاق المرحلة الأولى 4,680 موقفاً، إضافة إلى مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يضمن سهولة الوصول وراحة جميع المستخدمين.

وسيتم تطبيق نظام المواقف المدفوعة اعتباراً من 12 يناير 2026، برسوم قدرها درهمان (2 درهم) للساعة الواحدة للمواقف الفرعية المشمولة بالتطبيق. ويمكن سداد الرسوم عبر مجموعة من القنوات الرقمية، تشمل تطبيقي "درب" و "تم"، إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة وأجهزة الدفع المتوفرة في المنطقة، بما يوفّر تجربة استخدام مرنة وسلسة.

نبذة عن كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدّم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

-انتهى-

