جرى تعيين هو غون كيم رئيسًا لكيا الشرق الأوسط وأفريقيا بناءً على خبرته العالمية الواسعة في مجالي المبيعات والعمليات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا

يتولى كيم هذا المنصب رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026 عقب انتقال سلفه سوهانغ تشانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيا أوروبا مع بداية العام الجديد

عقب انتقال سلفه سوهانغ تشانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيا أوروبا مع بداية العام الجديد هذا الانتقال القيادي يؤكد التزام كيا بتعزيز قدرتها التنافسية والارتقاء بتجربة عملائها في جميع أنحاء المنطقة

(دبي/سيول) : أعلنت شركة كيا تعيين هو غون كيم رئيسًا لشركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من الأول من يناير 2026 عقب انتقال سلفه سوهانغ تشانغ لتولي منصب الرئيس والمدير التنفيذي لكيا أوروبا اعتبارًا من التاريخ ذاته. ويعكس هذا الانتقال تركيز كيا المستمر على تعزيز مكانتها وبناء نمو مستدام وطويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتمتع كيم بخبرة عالمية تقارب ثلاثة عقود في كيا، شغل خلالها مناصب قيادية رفيعة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى قيامه بمهام رئيسية لدعم العمليات العالمية للشركة.

وطوال مسيرته المهنية، لعب كيم دورًا رئيسيًا في قيادة التوسع في الأسواق، وتعزيز الأداء التشغيلي، ودعم إطلاق التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة عبر مناطق إقليمية متنوعة. وأسهم امتلاكه لخبرات دولية واسعة وفهمه العميق لعمليات التشغيل المعقدة التي تستهدف أسواق متعددة في تأهله لقيادة المرحلة المقبلة من نمو كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويسعى كيم في منصبه الجديد إلى التركيز على تقوية دعم شركاء كيا الإقليميين الرئيسيين، وبناء قدرات نمو طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يلبي تفضيلات العملاء المتنوعة عبر باقات متعددة من المنتجات. وفي هذا الإطار قال هو غون كيم: "يشرفني تولي هذا المنصب في هذه المرحلة المحورية لكيا الشرق الأوسط وأفريقيا. المنطقة تزخر بفرص كبيرة، وبالتعاون مع شركائنا سنركز على تقديم حلول تنقل مبتكرة مع تعزيز تجربة العملاء ودفع عجلة النمو المستدام بما يتماشى مع رؤية كيا بأن تصبح مزودًا رئيسيًا لحلول التنقل المستدام".

من جانبها أعربت كيا عن تقديرها العميق لـ سوهانغ تشانغ على قيادته والتزامه خلال فترة توليه منصب رئيس كيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال ولايته، لعب تشانغ دورًا رئيسيًا في تعزيز مكانة كيا الإقليمية وقدرتها التنافسية، ودفع أولوياتها الاستراتيجية قدمًا من خلال توسيع باقات المركبات التقليدية بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) والمركبات الكهربائية (EV)، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مختلف أسواق المنطقة. ويعكس هذا الانتقال القيادي تركيز كيا الاستراتيجي على تعزيز قدراتها العالمية وتسريع وتيرة النمو في أسواقها الدولية الرئيسية.

نبذة عن شركة كيا

كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 80 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.

انتهى-

#بياناتشركات