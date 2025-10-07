المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت بروڤن سولوشن، الشركة المتخصصة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والمعزز، عن دمج الشركات الشقيقة – بروڤن كونسلت وبروڤن روبوتكس وبروڤن ريالتي وSanad.ai و AEMACOتحت مظلة العلامة التجارية الموحدة بروڤن سولوشن.

كما أعلنت الشركة عن تعيين هلال بارود رئيسًا تنفيذيًا للكيان الجديد لبروڤن سولوشن، في توجه يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تستفيد فيها الشركات من التقنيات المشتركة وفرص البيع المتبادل والكفاءة التشغيلية بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويسهم الكيان الجديد في توحيد التقنيات والقدرات الأساسية لكل شركة تحت مظلة واحدة، بما في ذلك أتمتة العمليات الروبوتية (بروڤن كونسلت) والروبوتات (بروڤن روبوتكس) والواقع المعزز والافتراضي (بروڤن رياليتي) وتقنية التعرّف البصري على الحروف العربية (Sanad.ai) وإنترنت الأشياء (AEMACO) . وتتضمن إعادة الهيكلة كذلك دمج الوظائف الأساسية مثل الشؤون المالية والتسويق والعمليات لتعزيز الكفاءة، مع السماح لكل شركة تابعة بالتركيز على سوقها المتخصص.

