دبي، الإمارات العربية المتحدة - 01 أبريل 2024: أعلنت سوني الشرق الأوسط وإفريقيا، الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية، عن تعيين جوبين جوجو في منصب المدير الإداري للشركة. وتقديراً لدوره المتميز في نمو عملياتها التجارية، سيقود جوبين فرق العمل بالمنطقة لتطوير استراتيجية النمو العالمية لشركة سوني وتعزيز تميزها التشغيلي الشامل.

تمتد فترة عمل جوبين جوجو مع شركة سوني لما يقرب من عقدين. فقد انضم إلى سوني الشرق الأوسط وإفريقيا في العام 2007، وتدرج سريعاً في المناصب، من مدير المبيعات إلى رئيس قطاع المبيعات، حيث قاد استراتيجية العلامة التجارية وحقق أهداف المبيعات في جميع أنحاء المنطقة. وارتقى إلى منصب نائب المدير الإداري في العام 2022، ولعب منذ ذلك الحين دوراً فعالاً في دفع النمو والابتكار عبر أعمال التكنولوجيا الاستهلاكية لشركة سوني في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال تاكاكيو فوجيتا، مسؤول تسويق المبيعات بالمنطقة في سوني آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدني أن أعلن أن جوبين سيتولى منصب المدير الإداري لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيواصل جوبين تحقيق نتائج استثنائية وتعزيز عملياتنا وتنمية أعمالنا من خلال معرفته وخبراته الواسعة في السوق ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل قيادته الكفؤة لفرق العمل عالية الأداء، فإني واثق من أن جوبين سيصل مع سوني إلى آفاق جديدة."

جوجو أحد رواد الأعمال الرئيسيين في المنطقة. وقد تم تكريمه بجوائز مرموقة مثل "الرئيس التنفيذي للعام" من مجلة CEO Middle East وجائزة أقوى الرؤساء التنفيذيين على قائمة فوربس "العالمية تلاقي المحلية" في عام 2023.

وعن تعيينه، قال جوبين جوجو: "واصلت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا نموها وازدهارها في المنطقة، وذلك بفضل فريقنا المتميز وشركائنا الكبار. وأنا متفائل بالمستقبل الذي نبنيه وأتطلع إلى المضي قدماً في تنفيذ رسالة سوني المتمثلة في إشاعة العاطفة في العالم من خلال قوة الإبداع والتكنولوجيا."



نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا

سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني للإلكترونيات سوني، والإلكترونيات المتحركة (الأنظمة السمعية للسيارات ومنتجات البث والمحترفين ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة. وإلى جانب صفقات التداول بالأسهم في المنطقة الحرّة في جبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا إجراءات تنفيذ أنشطة متعدّدة تضمّ اللوجستيات والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية. بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات معتمد لتعزيز تواجد سوني في عدد من الأسواق الهامة في المنطقة.

لمزيد من المعلومات:

سوني الشرق الأوسط وأفريقيا (م.م.ح)

ريا طرقان

ria.tharakan@sony.com





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