حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 951 مليار دولار أمريكي، مع خطط مستقبلية أوسع تتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل كبير بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة نايسوس فاينانس سيرفيسز كو ليمتد (NiFCO)، وهي مستثمر رائد في البنية التحتية الحضرية وأسواق رأس المال، اليوم عن توسعها الاستراتيجي في صناعة الإنشاءات المتنامية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شركتها التابعة التي استحوذت عليها مؤخراً، شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد (NCCCL)، وهي واحدة من أقدم شركات الإنشاءات وأكثرها احتراماً في الهند.

ويعزز هذا التوسع تركيز نايسوس فاينانس المستمر على تقوية بصمتها الإقليمية، حيث تمثل شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد امتداداً استراتيجياً لقدراتها في مجال الإنشاءات والبنية التحتية.

كما يمثل دخول شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت يتسم بتجدد الثقة في مسار التنمية طويلة الأجل في البلاد، مما يؤكد التزام شركة نايسوس فاينانس سيرفيسز كو ليمتد القوي تجاه السوق واستثماراتها المستمرة على مدار السنوات القليلة الماضية.

في سبتمبر 2025، استحوذت شركة نايسوس فاينانس بروجكتس ذ.م.م على شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد في صفقة نقدية بالكامل لتعزيز موطئ قدمها الاستراتيجي في جميع أنحاء الهند ومنطقة الخليج.

ومن خلال ضخ 31 مليون درهم كطاقة رأس مال نمو أساسي، تعزز الصفقة المركز المالي لشركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد وتمكنها من اغتنام الفرص الناشئة في قطاع البنية التحتية المزدهر في الهند والأسواق العقارية المتوسعة بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي دخول شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد في وقت يشهد فيه سوق مشاريع الإنشاءات والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي طفرة كبيرة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 951 مليار دولار أمريكي (3.49 تريليون درهم إماراتي) مع خطط مستقبلية تتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي (7.3 تريليون درهم إماراتي)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن "ميد" (MEED)، مدفوعاً بشكل كبير بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل المحركات الرئيسية استثمارات واسعة النطاق في الإسكان، والطاقة، والمرافق، والبنية التحتية، والرؤى الوطنية طويلة الأجل.

تمتلك دولة الإمارات حالياً أكثر من 7,000 رخصة مقاولات، مما يعكس منظومة سريعة التطور وتنافسية.

وصرح الدكتور/ أميت غوينكا، رئيس مجلس إدارة شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة نايسوس (NiFCO): "إن دخول شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد إلى دولة الإمارات يتماشى مع مسار النمو القوي لقطاع الإنشاءات، الذي يستمر في التوسع مع دخول لاعبين راسخين ومقاولين جدد إلى السوق. ويجلب المطورون الهنود نقاط قوة جوهرية في التطوير المتميز، وقيمة العلامة التجارية العريقة، والتميز في التنفيذ، مما يضع شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد في مكانة تتيح لها المساهمة بشكل هادف في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات".

"نحن نرى توافقاً قوياً بين قدرات شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد وطلب المنطقة على السرعة والجودة والابتكار. وسيكون تركيزنا على خلق قيمة متميزة من خلال التنفيذ المنضبط والشراكات الاستراتيجية.

"يؤكد نهجنا على التعاون مع الجهات الحكومية، والنشر الفعال لرأس المال، والشراكات القائمة على التنفيذ، بما في ذلك نماذج التطوير المشترك. والرؤية الأوسع هي المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطوير البنية التحتية، مدفوعاً بمواءمة رأس المال العام والخاص، والتعاون بين الإمارات، وتطوير البنية التحتية المتكاملة.

"تشمل مجالات تركيز شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد البنية التحتية للعصر الجديد، مثل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والحلول الهندسية القائمة على التكنولوجيا. إن توقيت هذا الدخول استراتيجي، ويدعمه انخراط نشط مع القيادات في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة ورؤى حول منظومة الإنشاءات المتطورة".

تهدف شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد إلى تقديم حلول متخصصة تركز على الأصول ذات الأغراض الخاصة، مع وجود مشاركات أولية على مستوى الوفود تمهد الطريق بالفعل لشراكات استراتيجية أقوى.

وقال السيد/ نوشاد بانجواني، المستشار الرئيسي ورئيس مجلس الإدارة في شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد: "توفر دولة الإمارات فرصة مقنعة، ويمثل دخول شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد إليها خطوة مهمة في توسعها الدولي، مما يضع الشركة في مكانة تؤهلها لخدمة سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. وستعمل منصة الإمارات كمركز إقليمي لقدرات شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد في الإنشاءات والبنية التحتية والعقارات، مع تمكين فرص الاستثمار والشراكة عبر الحدود.

"إن دولة الإمارات ليست سوقاً يأتي فيه النجاح من مجرد التواجد – إنها سوق يُبنى فيه النجاح على الموثوقية. ودخول شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد يرتكز على هذا الاعتقاد. نحن نقدم نهجاً يركز على التنفيذ أولاً، مدعوماً بالانضباط الرأسمالي وعقلية الشراكة القوية في منطقة تقدر الاستمرارية بقدر ما تقدر القدرة.

"إن المنصة التي نبنيها في الإمارات مصممة لتكون طويلة الأجل وقابلة للتوسع، حيث لا تعمل فقط كقاعدة عمليات، ولكن أيضاً كبوابة للفرص عبر الحدود في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. إن نيتنا بسيطة: بناء سمعة طيبة في الوفاء بما نلتزم به - بموثوقية وكفاءة وعلى نطاق واسع".

تأسست شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد في عام 1946، وهي من بين أقدم شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) في الهند، ولديها سجل حافل يمتد لما يقرب من ثمانية عقود.

على مر السنين، قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 200 مليون قدم مربع من المشاريع في القطاعات السكنية والتجارية ومجمعات تكنولوجيا المعلومات والمستشفيات والمرافق الصناعية ومراكز البيانات.

مع سجل طلبات نشط تزيد قيمته عن 1.15 مليار درهم، عملت شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد باستمرار مع بعض أبرز المطورين والشركات في الهند، بما في ذلك "برستيج جروب" ، و"إل أند تي" ، و"فينيكس ميلز" ، و"باغماني ديفيلوبرز" .

تجلب شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد مزيجاً متميزاً من قدرات التنفيذ المثبتة وأكثر من سبعة عقود من الخبرة في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية المعقدة، مكملة بتركيز قوي على الجداول الزمنية والجودة وكفاءة التكلفة، فضلاً عن الخبرة في العمل مع مختلف أصحاب المصلحة وبيئات المشاريع.

كما تحافظ الشركة على تركيز استراتيجي على فئات الأصول الناشئة مثل مراكز البيانات والبنية التحتية المتخصصة، مما يضع نفسها كشريك موثوق ومدفوع بالقيمة في المنطقة، مع التركيز على العلاقات طويلة الأمد والنمو المنضبط.

من المتصور أن يكون تواجد شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد في دولة الإمارات بمثابة منصة طويلة الأجل للمشاركة في فرص البنية التحتية والعقارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين، وتسهيل التعاون عبر الحدود، لا سيما بين الهند والشرق الأوسط، وتسليم المشاريع مع التركيز على الكفاءة والابتكار والاستدامة.

وأضاف السيد/ نوشاد بانجواني: "تمثل دولة الإمارات امتداداً طبيعياً لرؤيتنا الاستراتيجية. فهي توفر مزيجاً فريداً من الحجم والطموح والتميز في التنفيذ. نيتنا هي بناء حضور طويل الأجل وذي مصداقية يساهم بشكل هادف في نمو المنطقة مع تعزيز الروابط الاقتصادية عبر الحدود".

ستعتمد شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن كومباني ليمتد نهجاً تدريجياً لتوسعها في الإمارات، مع إعطاء الأولوية للشراكات، والمشاركة المركزة في القطاع، وإطار حوكمة قوي لضمان نمو مستدام وقابل للتوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تتخصص نايسوس فاينانس في تمويل البنية التحتية الحضرية ومعاملات أسواق رأس المال الخاص.

تركز الشركة، إلى جانب شركاتها التابعة والزميلة، على مجالين رئيسيين: إدارة الصناديق والأصول، وخدمات الاستشارات للمعاملات.

مع أكثر من عقد من الخبرة في الهند، تدير نايسوس 15.72 مليار روبية هندية من الأصول للسنة المالية 2025، محققة معدل عائد داخلي إجمالي يزيد عن 19 بالمائة.

حول نايسوس فاينانس

شركة نايسوس فاينانس سيرفيسز كو ليمتد (NiFCO) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري مدرجة في الهند، ولديها سجل حافل في تقديم أصول عالية العائد ومدفوعة بالأداء في جميع أنحاء البلاد.

تماشياً مع استراتيجيتها للتوسع العالمي، وسعت شركة نايسوس فاينانس سيرفيسز كو ليمتد نطاق وصولها للمستثمرين عبر جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، جالبة خبرتها العميقة في القطاع وحلولها المالية المبتكرة إلى دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

كجزء من هذا النمو الإقليمي، أطلقت شركة نايسوس فاينانس سيرفيسز كو ليمتد "صندوق نايسوس للنمو عالي العائد ذو الخلية المؤسسية المغلقة" ("الصندوق")، وهو صندوق عقاري مسجل في مركز دبي المالي العالمي وصندوق مستثمرين مؤهلين، تم تأسيسه بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي

الصندوق عبارة عن خلية مؤسسية تابعة لشركة " غيتواي آي سي سي ليمتد " وتتم استشارته من قبل شركة نايسوس فاينانس انفستمنت كونسلتنسي منطقة حرة (NiFCO Dubai)، ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تم تعيين شركة " غيتواي لإدارة الاستثمارات (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة " كمدير للصندوق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://nisusfin.com/.

