تمكين المؤسسات من جسر الفجوة بين وعد التكنولوجيا والواقع الصناعي لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتوسع والمرونة والاستدامة

القاهرة، وسعت شركتا سيمنز وكابجيميني شراكتهما الاستراتيجية لتطوير حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي للهندسة الإنتاجية والتصنيع والعمليات. تدمج هذه الحلول الذكاء الاصطناعي في جوهرها منذ البداية، وليس كمجرد ميزة إضافية. ويركز الشريكان على 16 مجالاً رئيسياً يمكنها تحقيق نتائج ملموسة في كفاءة الإنتاج، وسرعة الوصول إلى السوق، والجودة، والاستدامة، وغيرها. وسيتم تنفيذ الحلول الصناعية المحددة من خلال دمج برمجيات سيمنز الصناعية وأتمتتها وكهربتها ومحفظتها المستدامة مع قدرات كابجيميني الهندسية وخبرتها في الصناعة وتحويل الأعمال.

ستساعد هذه الشراكة الموسعة العملاء على مواجهة التحديات الطويلة الأمد، بما في ذلك دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التشغيلية، والتي يمكن تحقيقها الآن من خلال الاستفادة من تقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي، والنماذج الرقمية، والأتمتة المتقدمة. وستقود الشركتان هذا التحول من خلال أصول قائمة على الذكاء الاصطناعي تكمل تقنيات سيمنز، مثل استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي منسقين لدعم التعاون بين فرق الهندسة والتصنيع.

وقال سيدريك نيك، الرئيس التنفيذي للصناعات الرقمية وعضو مجلس إدارة سيمنز: "بالنسبة لعملائنا، تعد كابجيميني بمثابة البوصلة – فهي على دراية عميقة بتحديات وطموحات عملائنا، بينما توفر سيمنز المحرك: تقنيات مثل الذكاء الصناعي الصناعي، والنماذج الرقمية، والأتمتة. معاً، نرشد عملائنا خلال تحولهم الرقمي بسرعة ودقة ومسار واضح نحو المستقبل."

وأضاف أيمن عزّت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني: "من خلال الجمع بين قوتينا، نسعى لمساعدة العملاء على التنقل عبر التعقيد وتحقيق تأثير تجاري ملموس، ووضع معايير جديدة لكفاءة العمليات. وبصفتنا روادًا في جسر الفجوة بين العالمين المادي والرقمي، نمكّن العملاء من تحويل عملياتهم الهندسية والإنتاجية بسرعة. تعكس هذه الشراكة المعززة التزامنا المشترك بتقديم الذكاء الصناعي الصناعي والتصنيع الذكي المستقبلي، وخلق قيمة جديدة للصناعات."

ثلاثة أمثلة للعملاء توضح النتائج الملموسة للشراكة:

شركة إيرباص: يعمل الشريكان على إزالة الكربون من أربعة مواقع صناعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ستدعم تقنيات سيمنز إيرباص في تحقيق أهدافها لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20٪ وتقليل الانبعاثات الثابتة بنسبة 85٪ عبر مواقعها الصناعية العالمية بحلول 2030. وسيتم استخدام النماذج الرقمية لأنظمة الطاقة لمحاكاة واختيار أفضل خطط إزالة الكربون للمواقع. وتدعم كابجيميني هذه المبادرة من خلال أنشطة الاستشارات وإدارة المشاريع والتخطيط.



شركة سانوفي: تدعم سيمنز وكابجيميني تحول هذه الشركة العالمية في مجال الأدوية والتصنيع من خلال توحيد عمليات الإنتاج وتسريع نشر أنظمة إدارة الإنتاج ( MES ) في العديد من المواقع حول العالم. وبفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعيد برنامج تسريع MES تعريف إدارة الإنتاج: استبدال السجلات الورقية بسجلات رقمية، وتقليص وقت المراجعة بنسبة 70٪، وخفض الانحرافات بنسبة 80٪، ووضع معايير جديدة للكفاءة والجودة والامتثال في القطاع.



تركز المبادرة العالمية المشتركة على صناعات رئيسية مثل الطيران والسيارات والعلوم الحياتية، فضلاً عن الأسواق الناشئة مثل الهيدروجين والمياه/مياه الصرف الصحي. ولتلبية المتطلبات المتزايدة، ستوسع كابجيميني قاعدة خبرائها المعتمدين عبر تقنيات وصناعات ودول متعددة لتعزيز قدراتها على تقنيات سيمنز. وبالاستناد إلى شراكة طويلة تمتد لما يقارب عقدين، تتمتع سيمنز وكابجيميني بنموذج جاهز لدخول السوق يدعم حاليًا أكثر من 100 عميل في 20 دولة.

نبذة عن كابجيميني:

كابجيميني هي شريك عالمي في التحول الرقمي والتكنولوجي، تساعد المؤسسات على تسريع انتقالها المزدوج نحو عالم رقمي ومستدام، مع إحداث تأثير ملموس عزز من قيمة الشركات والمجتمع. تضم مؤسسة كابجيميني مجموعة مسؤولة ومتنوعة من 340,000 عضو في الفريق في أكثر من 50 دولة. بفضل إرثها الممتد لأكثر من 55 عامًا، تُعد كابجمني من الشركات الموثوقة التي تساعد عملاءها على استغلال قيمة التكنولوجيا لتلبية جميع احتياجات أعمالهم. تقدم الشركة حلولًا شاملة ومتنوعة تبدأ من الاستراتيجية والتصميم وصولاً إلى الهندسة، مدعومة بقدراتها الرائدة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، والبيانات، بالإضافة إلى خبرتها العميقة في مختلف الصناعات وشبكة شركائها الواسعة. بلغت إيرادات المجموعة العالمية لعام 2024 حوالي 22.1 مليار يورو.

