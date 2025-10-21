أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن التعاون مع "هيرتزوغ آند دي مورون"، شركة الهندسة المعمارية السويسرية المرموقة الحائزة على جائزة "بريتزكر" والميدالية الذهبية الملكية للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، لتصميم مشروع ميريد الاستثنائي الجديد على الواجهة البحرية في جزيرة الريم. تشتهر "هيرتزوغ آند دي مورون" بمشاريعها التي توازن بين الموروث الثقافي والتصاميم العصرية الجريئة. من خلال هذا المشروع، ستُجسد الشركتان رؤيتهما الفريدة في أحد أكثر مواقع الواجهة البحرية تميزاُ في أبوظبي، حيث يوفر المشروع إطلالات بانورامية على بحيرة أزور والخليج العربي مع خلفية آسرة على أفق جزيرة الريم وجزيرة السعديات.

تشمل محفظة أعمال "هيرتزوغ آند دي مورون" طيفاً من أكثر المشاريع المعمارية أهمية في القرن الحادي والعشرين، مثل متحف تيت مودرن في لندن، برج جينجا )56 شارع ليونارد( في نيويورك، قاعة إلب فيلهارموني للحفلا الموسيقية في هامبورغ، ملعب بكين الوطني (المعروف باسم عش الطائر)، متحف الثقافة البصرية "إم+" في هونغ كونغ، 1111 طريق لينكولن في ميامي، فندق ماندارين أورينتال على بحيرة كومو، ومؤسسة جيانجياكومو فيلترينيلي في ميلانو. مع أكثر من 600 مشروع في أكثر من 40 دولة، تشتهر "هيرتزوغ آند دي مورون"بدقتها ونهجها في الاستدامة واحترامها العميق للسياق الحضري والثقافي.

سيضم مشروع ميريد القادم، ريفييرا ريزيدنسيز، أكثر من 400 شقة و 12 فيلا حصرية تتميز جميعها بالتصميم الأنيق، بما في ذلك فلل سكاي وفلل مطلة على الواجهة البحرية وبنتهاوس. استلهمت "هيرتزوغ آند دي مورون" فكرة التصميم من تراث أبوظبي العريق في صيد اللؤلؤ، وهو ما تجسّده واجهات عرق اللؤلؤ المتلألئة التي تلتقط الضوء الطبيعي. يتردّد صدى التصميم محلياً ودولياً ويخلق إحساساً قوياً بالانتماء للمساحة. صممت "هيرتزوغ آند دي مورون" التصميمات الداخلية والردهة بتفاصيل مدروسة بعناية تختزل معنى الأناقة والرقي والعملية مع جاذبية فريدة.

ومع الحدائق الطبيعية والأشجار الباسقة والمساحات الخضراء الهادئة، تقع الطبيعة في صميم المشروع مثل واحة غنّاء. سيستمتع السكان بمجموعة من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك أربعة مسابح خلابة ومركز لياقة بدنية حديث ومناطق داخلية وخارجية مخصصة لليوغا ومساحات للرفاهية الصحية وملعب بادل وتنس طاولة وحمام ثلج. توفر الصالات الداخلية والخارجية المزودة بمدافئ والمناطق المخصصة للعائلات مساحات للاسترخاء والتعارف. كما يضم مشروع "ريفييرا ريزيدنسيز" أحد أفخم ممشى في المنطقة، محاطاً بالمساحات الخضراء، ومقاهي ومطاعم راقية وبوتيكات تطل جميعها على الواجهة البحرية وأفق جزيرة الريم، مع سهولة الوصول إلى شواطئ الجزيرة الخلابة.

وبهذه المناسبة، علّقت أولغا بولشانينا، الشريك في "هيرتزوغ آند دي مورون"، قائلة: "ريفييرا ريزيدنسز مشروع طموح يُجسّد مفهوماً مجتمعياً راقياً، فهو امتداد لبيئة ديناميكية عالمية وانطلاقة لمجتمع سكني نابض بالحياة. تم تطوير المشروع من الداخل إلى الخارج، ويتكوّن من ألواح عائمة وغرف بعضها مُزجّج بالكامل، والبعض الآخر بنوافذ كبيرة مميزة، تُقدّم مجموعة متنوعة من التجارب المكانية ودرجات من الخصوصية. معاً، تُحدّد هذه المساحات مجتمعة مساحة سكنية عمودية تُوازن بين الفرديّة والخصوصية والحياة الجماعية. كما ابتكرنا نمطاً جديداً لمواقف السيارات يعتبر نقيضاً لمفهوم مواقف السيارات التقليدية، وهو عبارة عن مدرّج طبيعيّ يختزل مفهومنا الفريد للمشروع، فهو بين مواقف السيارات، والفلل المحاطة بفناء خارجي، والحدائق، والمحلات التجارية، ووسائل الراحة المُتعددة. تتوسط الألواح الصخرية المُتدرجة بين الشارع والخليج، مما يشكّل بُعداً إنسانياً، بينما تُوفر كثافة النباتات المحلية وعناصر المياه المنسابة مناخاً محلّياً فريداً يرتقي بالتجربة والمساحة."

ومن جهته، علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: " "يُوازن كل عنصر من عناصر ريفييرا ريزيدنسيز بعناية بين الموروث الثقافي والمعماري لأبوظبي، مع تناسق ديناميكي وجريء في التصميم، مما يسهم بتوفير خيارات متنوعة، ليتمكن كل ساكن من العثور على منزل يناسب نمط حياته. يمكّننا هذا التعاون مع "هيرتزوغ آند دي مورون"، الشركة العالمية التي تتميز برؤيتها المعمارية العالمية، من ابتكار وتنفيذ فريد بمعنى الكلمة. نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيرتقي بمعايير الحياة على الواجهة البحرية في العاصمة."

تتميز جزيرة الريم، وهي جزء من سوق أبوظبي العالمي، ببنية تحتية بأعلى معايير الجودة، ومدارس دولية، ومكاتب راقية، ومرافق رعاية صحية متطورة، وخيارات ترفيهية حيوية. خلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفع متوسط ​​أسعار العقارات قيد الإنشاء بنسبة 38% على أساس سنوي، مما يؤكد ثقة المستثمرين بقيمتها على المدى الطويل.

سيتم إطلاق المشروع المرتقب في نوفمبر 2025. ومع تعاون ميريد وشركة "هيرتزوغ آند دي مورون" في أبوظبي، سيجمع مشروع ريفييرا ريزيدنسيز بين الهندسة المعمارية المبتكرة والتراث الساحلي للعاصمة، مما يوفر للسكان تجربة معيشة مميزة على الواجهة البحرية ضمن مجمع سكني فاخر بأرقى معايير التصميم والجودة.

للمزيد من المعلومات حول ميريد ومشاريعها، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://mered.aeومتابعة آخر أخبار الشركة على إنستغرام.

عن هيرتزوغ آند دي مورون

تأسست "يرتزوغ آند دي مورون، شركة الهندسة المعمارية الدولية ومقرها بازل، سويسرا، عام 1978، ويقودها المؤسسان مع الشركاء والرئيس التنفيذي. اليوم، يدير فريق دولي يضم أكثر من 500 خبير أعمال الشركة في مجموعة واسعة من المشاريع في أوروبا والأمريكتين وآسيا، ويعمل المكتب الرئيسي في بازل بالتنسيق مع استوديوهات في برلين وميونيخ، وباريس، ولندن، وهونغ كونغ، ونيويورك، وسان فرانسيسكو.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

