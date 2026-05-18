الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية أكملت استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك عبر خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير كميات كبيرة ومتنوعة من الأضاحي عالية الجودة، بما يواكب النمو المتواصل في الطلب ويضمن تلبية احتياجات المتسوقين في مختلف مناطق إمارة دبي والدولة.

وقال الهاشمي إن التعاونية بدأت بالتحضير للعيد قبل فترة كافية، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع شبكة من الموردين المعتمدين والموثوقين داخل الدولة وخارجها، لضمان توفير خيارات متعددة تناسب مختلف شرائح المجتمع وميزانياتهم، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

وأضاف: نعمل سنوياً على تطوير منظومة التوريد الخاصة بالأضاحي بما يضمن استقرار الإمدادات وجودة المنتجات، كما نحرص على تنويع مصادر التوريد لتلبية تفضيلات المستهلكين، سواء من حيث السلالات أو الأسعار أو الأوزان، وهو ما يعكس التزامنا بدورنا المجتمعي في توفير احتياجات الأسر خلال هذه المناسبة المباركة.

وأشار إلى أن التعاونية توفر هذا الموسم مجموعة واسعة من الأضاحي تشمل السلالات المحلية والنعيمي والصومالية وغيرها، موضحًا أن السلالات المحلية والنعيمي تشهد النسبة الأكبر من الطلب نظراً لجودتها العالية وثقة المستهلكين بها، لافتاً إلى أن الأسعار تبدأ من 895 درهماً للأضحية الواحدة بما يوفر خيارات متنوعة ومناسبة للجميع.

وفي إطار التسهيلات المقدمة، أكد الهاشمي أن التعاونية وفرت خدمة الحجز المسبق للأضاحي عبر متاجرها والتطبيق الذكي والمنصات الرقمية التابعة لها، إلى جانب إمكانية الدفع المسبق إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين وتقليل وقت الانتظار خلال فترة العيد، كما يمكن للعملاء إتمام الحجوزات من خلال فروع التعاونية المنتشرة في دبي، مع ضمان توفير الأضحية المطلوبة وفق المواصفات التي يحددها العميل مسبقاً.

وأضاف: نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا الرقمية واللوجستية لتوفير تجربة أكثر سهولة وكفاءة، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة شرائية مرتفعة مثل عيد الأضحى، حيث نسعى إلى اختصار الوقت والجهد على المتعاملين مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والخدمة.

وشدد الهاشمي على أن التعاونية تواصل دعم توجهات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي من خلال إعطاء الأولوية للتوريد المحلي كلما أمكن، إلى جانب الاستيراد من عدد من الأسواق الخارجية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين.

