المبادرة تعكس التزام برايتون كوليدج برؤية استراتيجية التعليم 33، بما يشجع على اعتماد اللغة العربية بوصفها اللغة المفضلة، ويرسخ ارتباط الطلاب بالثقافة والقيم الإماراتية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مدارس برايتون كوليدج في دبي وأبوظبي والعين، التابعة لبلووم للتعليم، عن تعاونها مع جامعة باكنغهام لإطلاق برنامج شهادة الدراسات العليا في التربية باللغة العربية، لتصبح أول مجموعة مدارس تعتمد المنهاج البريطاني في دولة الإمارات تُبرم هذه الشراكة التاريخية.

وانضم اثنا عشر معلماً للغة العربية من مختلف المدارس الثلاثة إلى الدفعة الأولى من البرنامج، مما يعكس التزام مدارس برايتون كوليدج بالارتقاء بمهارات المعلمين، ومساهمتها في تحقيق رؤية استراتيجية التعليم 33، وذلك بتوفير تعليم عالمي المستوى لجميع الطلاب وفق أعلى المعايير الدولية، وتأتي هذه المبادرة استمراراً لبرنامج اللغة العربية الفعال الذي تقدمه مدارس برايتون كوليدج، والذي يهدف إلى التشجيع على اعتماد اللغة العربية بوصفها اللغة المفضلة للطلاب، وتعزيز ارتباطهم بالثقافة والقيم الإماراتية الأصيلة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعلم مدى الحياة.

ويعد برنامج الدراسات العليا في التربية باللغة العربية من جامعة باكنغهام الأول من نوعه الذي تقدمه جامعة بريطانية، وهو يحاكي النموذج المرموق المعتمد في المملكة المتحدة، ويُدرّس باللغة العربية، بما يتماشى مع متطلبات النظام البريطاني في التعليم. ومن خلال الانضمام لهذا البرنامج، يحصل المعلمون في مدارس برايتون كوليدج على تدريب وفق أعلى المعايير الدولية، مما ينعكس على الطلاب بدروس أكثر تفاعلاً وفعالية في مواد اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريغ لامشيد، المدير العام لمدارس برايتون كوليدج التابعة لبلووم للتعليم: "يسرّنا انضمام فرق تدريس اللغة العربية في مدارس برايتون كوليدج بدبي وأبوظبي والعين إلى هذا البرنامج المميز. بصفتنا الشريك الحصري لجامعة باكنغهام في هذه المبادرة في الامارات، وانطلاقاً من التزامنا بتدريس اللغة العربية وفق أعلى المعايير في جميع مدارسنا، نواصل الاستثمار في كوادرنا من المعلمين والارتقاء بإمكاناتهم. ويحصل المعلمون من خلال هذه الشراكة على شهادة دراسات عليا معترف بها دولياً، لا تقتصر فوائدها على الاحتفاء بخبراتهم فحسب، بل تعزز مهاراتهم أيضا، كما سيثري هذا البرنامج تجربة تعلم الطلاب في اللغة العربية والمواد المرتبطة بها، ويغرس فيهم تقديراً أكبر للغة والثقافة والقيم.

ويعكس تعاوننا مع جامعة باكنغهام التزامنا بالهوية الثقافية والتميز الأكاديمي، ونحن متحمسون لرؤية ما ستثمر عنه هذه المبادرة من نتائج إيجابية متواصلة على مدارسنا وتعليم اللغة العربية في جميع أنحاء دولة الإمارات".

ومن جانبها، قالت الدكتورة ميامين الطائي، الأستاذة المساعدة في قسم التعليم ورئيسة البرامج الدولية لتدريب المعلمين في جامعة باكنغهام :«من خلال تدريس برنامج الدراسات العليا في التعليم باللغة العربية، نزوّد المعلمين بأفضل الممارسات التعليمية العالمية مع احترام لغتهم وهويتهم الثقافية.»

إن برنامج شهادة الدراسات العليا في التربية باللغة العربية هو مؤهل دراسات عليا من المستوى السابع، ويتم تقديمه بالكامل عبر الإنترنت على مدار 37 أسبوعاً، بدءاً من سبتمبر 2025 وحتى مارس 2026، وفق نظام الدراسة بدوام كامل، ويجمع البرنامج بين وحدات دراسية أسبوعية منظمة في طرق التدريس، وتدريب لمراجعة المعلومات السابقة، إلى جانب توفير إرشاد داخل المدرسة، وملاحظات حول الدروس، وذلك بما يتماشى مع معايير الإطار التعليمي البريطاني. عند إنهاء البرنامج بنجاح، يحصل الخريجون على شهادة معترف بها دولياً، مما يرتقي بمسيرتهم المهنية، ويضمن لهم المساواة مع زملائهم من معلمي المواد الأخرى، وتعود بالمنفعة على الطلاب في نهاية المطاف.

ويأتي برنامج شهادة الدراسات العليا في التربية باللغة العربية انسجاماً مع المبادرات الوطنية الرائدة، مثل مبادرة "عام المجتمع" التي أطلقتها دولة الإمارات لعام 2025، وبرنامج مركز أبوظبي للغة العربية الهادف إلى قياس وتعزيز تفاعل المجتمع مع اللغة العربية. كما يُسلط البرنامج الضوء على التركيز الأشمل لدولة الإمارات على تعزيز مشاركة الأسرة، وتحديث المناهج وأساليب التدريس، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين ليشمل الأدوات الرقمية وأساليب التعلّم التفاعلي.

لمحة عن مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي

تحظى مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي بتصنيف "جيد جداً" من دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهي واحدة من أفضل المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني في منطقة الشرق الأوسط، وتستقبل الطلاب من 3 حتى 18 عاماً. وتتولى تشغيل المدرسة بلووم للتعليم، وتواصل المدرسة تحقيق نتائج أكاديمية مبهرة، كما توفر مجموعة واسعة من أنشطة المناهج المشتركة، فضلاً عن تقديم الرعاية الاستثنائية وتعزيز الشعور المجتمعي.

وتتميز المدرسة بكونها واحدة من "أفضل 10" مدارس خاصة في منطقة الشرق الأوسط في عامي 2024 و2025 وفق مؤشر سبير للمدارس بالاشتراك مع ثوسو، وهي جزء من مدارس برايتون كوليدج الشهيرة عالمياً، كما أنها المدرسة الشقيقة لبرايتون كوليدج في المملكة المتحدة، المصنفة "مدرسة العقد" من (صحيفة صنداي تايمز).

ويحظى الطلاب في برايتون كوليدج أبوظبي ببيئة تعلم تنافسية نابضة بالحيوية، مدعومة بقيم المدارس البريطانية المستقلة الفريدة التي تعكس القيم والثقافة الديناميكية لأبوظبي ودولة الإمارات.

ويقع مبنى المدرسة المخصص بجوار منتزه خليفة، وتتميز المدرسة بمرافقها المتطورة، وتضم طاقماً خبيراً ومعلمين أكاديميين موهوبين وطاقم دعم مؤهلاً، وتواصل إرساء أرقى المعايير الاستثنائية التي تشتهر بها برايتون كوليدج في مجال التعليم في مختلف أنحاء العالم.

وتزود المدرسة طلابها بالمهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق نتائج متميزة في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي وامتحانات المستوى المتقدم، ما يضمن لخريجيها الحصول على مقاعد ضمن أرقى الجامعات في مختلف أنحاء العالم. وتلقت دفعة العام الدراسي 2025 أكثر من 149 عرضاً من جامعات مجموعة راسل لمتابعة دراستهم في جامعات مرموقة، مثل جامعة امبريال كوليدج في لندن وكلية لندن الجامعية وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الملك في لندن وجامعة مانشستر، إلى جانب أرقى الجامعات الأمريكية والعالمية، كما حصل العديد من طلاب المدرسة على منح دراسية. وصُنفت مدارس برايتون كوليدج كأفضل مجموعة مدارس من حيث الأداء في جميع أنحاء دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفقاً لجدول نتائج دليل ويتش سكول أدفايزر لعامي 2024 و2025 في برامج المستوى المتقدم (من *A إلى A) والشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (8-9). وتأكيداً على نجاحها المستمر، نالت المدرسة تكريماً بوصفها "أفضل مدرسة بريطانية للعام" من جوائز لوكس لايف للتعليم الخاص لعامي 2022 و2023.

بلووم للتعليم هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلووم القابضة، وتتخصص بتوفير أعلى المعايير الخاصة بالمناهج التعليمية البريطانية في الإمارات العربية المتحدة، كما تلتزم بتشجيع الطلاب على تقدير التراث المحلي واحترام التنوع الثقافي الغني.

لمحة حول مدرسة برايتون كوليدج العين:

حصلت مدرسة برايتون كوليدج العين في عام 2016 على تصنيف متميز من قبل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، لتصبح بذلك واحدة من خمس مدارس فقط في إمارة أبوظبي حصلت على هذا التصنيف، والمدرسة الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز على مستوى مدينة العين. وحافظت المدرسة على التزامها المستمر بالتميز، وحازت على التصنيف نفسه في عام 2018، و2023، كما حصلت في عام 2025 على تصنيف "متميز" في جميع الفئات من قبل مؤسسة المدارس البريطانية في الخارج، لتكون بذلك المدرسة الوحيدة في إمارة العين التي تحقق هذه التصنيفات المرموقة من قبل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي ومؤسسة المدارس البريطانية في الخارج.

تقع المدرسة، الذي يمتد حرمها على مساحة 28 فداناً، في منطقة زاخر، وتوفر أحدث المرافق التعليمية، بما فيها قاعة تتسع لـ 450 طالب، ومسار رياضي معتمد من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وحوض سباحة بطول 25 متر، وملاعب كرة قدم مجهزة لكافة حالات الطقس، فضلاً عن مختبرات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة. وتتبع مدرسة برايتون كوليدج العين نهج مدرسة برايتون كوليدج البريطانية الأم (التي بدورها حازت على جائزة من صحيفة صنداي تايمز المرموقة بوصفها "مدرسة العقد" في إنجلترا) ومدارس برايتون كوليدج الأخرى في أنحاء العالم، وتعكس المدرسة الالتزام الراسخ بتوفير أعلى مستويات التعليم.

ويضم المجتمع الطلابي في مدرسة برايتون كوليدج العين طلاباً إماراتيين ومن جميع أنحاء العالم، وتوفر المدرسة التي تعتمد المنهاج البريطاني بيئة تعليمية مميزة للطلاب بين عمر 3 سنوات إلى 18 سنة. وتلتزم المدرسة برعاية المواهب والمهارات وتطوير شخصية طلابها، وتوفر برنامجاً شاملاً للأنشطة خارج إطار المناهج الدراسية يرتقي بالتعليم الأكاديمي في المدرسة.

وتُصنف مدرسة برايتون كوليدج العين، التي تديرها شركة بلووم للتعليم، باستمرار كواحدة من المدارس الأفضل أداءً في مجال النتائج الأكاديمية في دولة الإمارات، حيث يحصل تلاميذ المدرسة على عروض في جامعات رائدة حول العالم لمتابعة دراساتهم في مجالات مختلفة تشمل الطب والقانون والهندسة والعلوم المالية واللغة الإنجليزية والعلوم. وصُنفت مدارس برايتون كوليدج كأفضل مجموعة مدارس من حيث الأداء في جميع أنحاء دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفقاً لجدول نتائج دليل ويتش سكول أدفايزر لعامي 2024 و2025 في برامج المستوى المتقدم (من *A إلى A) والشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (8-9).

بلووم للتعليم هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلووم القابضة، وتتخصص بتوفير أعلى المعايير الخاصة بالمناهج التعليمية البريطانية في الإمارات العربية المتحدة، كما تلتزم بتشجيع الطلاب على تقدير التراث المحلي واحترام التنوع الثقافي الغني.

لمحة عن مدرسة برايتون كوليدج دبي

مدرسة برايتون كوليدج دبي هي مدرسة مستقلة للتعليم المختلط تتبع المنهج البريطاني المميز في تعليم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً. وترتبط المدرسة بشكل وثيق مع مدرسة برايتون كوليدج في المملكة المتحدة، التي فازت بلقب "مدرسة العقد" في إنجلترا من قائمة صنداي تايمز لأفضل المدارس حسب اختيار الوالدين لعام 2020.

ومنذ افتتاح مبنى المدرسة المخصص في منطقة البرشاء في عام 2018، فازت المدرسة بلقب "أفضل مدرسة جديدة في دولة الإمارات للأعوام 2018- 2024" ضمن جوائز سكولز كومبيرد لأفضل المدارس، كما يشير دليل ويتش سكول أدفايزر إلى أن المدرسة نجحت في تقديم "أفضل ممارسات التعليم المبكر في دولة الإمارات". ونالت المدرسة تصنيف "جيد جداً" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما حققت درجة "ممتاز" في كافة مجالات وفق أحدث تقرير للمدارس البريطانية في الخارج، إلى جانب تسجيل نتائج استثنائية في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي وامتحانات المستوى المتقدم. وصُنفت مدارس برايتون كوليدج أفضل مجموعة مدارس من حيث الأداء في جميع أنحاء دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفقاً لجدول نتائج دليل ويتش سكول أدفايزر لعامي 2024 و2025 في برامج المستوى المتقدم (من *A إلى A) والشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (8-9). ووصفها موقع توك إيديوكيشن بأنها "واحدة من أكثر المدارس المفضلة في دبي".

وتتولى تشغيل المدرسة بلووم للتعليم، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة بلووم القابضة، وتتخصص بتوفير أعلى المعايير الخاصة بالمناهج التعليمية البريطانية في الإمارات العربية المتحدة، كما تلتزم بتشجيع الطلاب على تقدير التراث المحلي واحترام التنوع الثقافي الغني. وتشرف شركة بلووم للتعليم على إدارة حرم مدرستي برايتون كوليدج العين، الحائزة على تصنيف ممتاز من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبرايتون كوليدج أبوظبي، المعروفة بتحقيق نتائج مبهرة في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي وامتحانات المستوى المتقدم.

حول شركة بلووم للتعليم

تدعم بلووم للتعليم تطوير إمكانات الأجيال القادمة من خلال شراكاتها مع أعرق العلامات التعليمية العالمية، والمدارس ودور الحضانة التي تديرها، ومدارس الشراكات التعليمية ومدارس الأجيال الجديدة في دولة الإمارات.

وعلى مدى 10 سنوات، أسست الشركة الرائدة في قطاع التعليم بالشرق الأوسط، وأدارت نخبة من المؤسسات التعليمية التي تعتمد مناهج البكلوريا البريطانية والأمريكية والدولية في دولة الإمارات، كما وفرت فرصاً تعليمية فريدة لأكثر من 22 ألف طالب. وتلتزم بلووم للتعليم، الشريك المفضل لمدرسة برايتون كوليدج الدولية، بتوفير أعلى المعايير الدولية محلياً والحفاظ عليها، كما تم اختيارها من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لإدارة برنامج مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي. ووقع اختيار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على بلووم للتعليم لإدارة مجموعة من المدارس في الإمارات الشمالية، في إطار مبادرة مدارس الأجيال الجديدة.

وتركز الشركة على تقديم أفضل الفرص التعليمية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشباب الإماراتي، حيث أطلقت أولى مدارسها المتميزة في دبي، والتي تعتمد مناهج البكلوريا الدولية، في أغسطس 2022. وقدمت المدرسة مجموعة من الحلول الأولى من نوعها في دولة الإمارات، مثل جوازات سفر الإنجاز التعليمي ومسارات التعلم الفردية ونظام الدوام عند الساعة 9 صباحاً، مما يساعد الطلاب على تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والأوقات المخصصة للتعليم. وتوفر المدرسة بيئات غنية بالفرص لدعم مجتمعها من الطلاب بما يتيح لهم الوصول إلى أقصى إمكاناتهم الفكرية والجسدية والاجتماعية والعاطفية، وتحقيق النجاح الذي يتمثل بالمستوى الرفيع لخريجي المدرسة الذين يواصلون دراساتهم في جامعات رائدة حول العالم، بما في ذلك الجامعات الأعضاء في رابطة اللبلاب ومجموعة راسل.

ومع النمو السكاني وزيادة المنافسة في العالم، تواصل بلووم للتعليم التزامها باستكشاف أفضل العلامات التجارية العالمية في قطاع التعليم، وتوسيع محفظتها من الحضانات والمدارس المميزة المملوكة لها. كما تواصل الحفاظ على أعلى المعايير التشغيلية في المدارس الحكومية التابعة لدائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. ويتيح هذا التركيز الاستراتيجي لبلووم للتعليم تقديم فرص تعليمية عالمية المستوى لأعداد متنامية من الطلاب.

