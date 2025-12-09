دبي - أعلنت ترينا ستورج، الشركة الرائدة عالمياً لتوفير حلول تخزين الطاقة ووحدة الأعمال التابعة لترينا سولار، عن تطوير منظومتها للتوريد العالمي من خلال مشروع تطوير حلول جديدة لأنظمة التيار المترد (AC System)، مما يعزز قدرتها العالمية على تزويد مشاريع تخزين الطاقة كبيرة السعة (على مستوى الشبكة) بحلول موثوقة وجاهزة للربط بالشبكة الكهربائية. ويشكّل مشروع التطوير لهذه الأنظمة رافدًا لجهود التوسّع السريع الذي تحقّقه الشركة في أكثر من 100 دولة، ضمن مسار نموّها المتواصل الذي تحققه في سوق أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على الصعيد العالمي.

ويعتمد مشروع تطوير أنظمة التيار المتردد على أربعة مختبرات بحث وتطوير متخصصة، وهي تضم محطة اختبار للجهد المتوسط بقدرة 35 كيلوفولت، وغرفة محاكاة بيئية بحجم 478 متر مكعب، ومنشأة لإجراء اختبارات تكامل الأنظمة، ومنشأة للتحقق من نظام إدارة الطاقة (EMS) عبر تقنية محاكاة الأجهزة اثناء التشغيل. وتتيح هذه القدرات لشركة ترينا ستورج إمكانية محاكاة بيئات التشغيل الفعلية، والتحقق من أداء الأنظمة، وتقليل مخاطر التشغيل التجريبي قبل وصول المعدات إلى موقع المشروع.

محطة باستطاعة 35 كيلوفولت: التحقق من مكونات النظام لضمان مدى جاهزية الأنظمة لربطها بالشبكة

تحتل ترينا ستورج مكانة بارزة ضمن أولى الشركات في القطاع التي بادرت إلى إنشاء محطة اختبار خاصة بها بجهد 35 كيلوفولت، مما يوفر إمكانية الاستغناء عن موارد الشبكة الخارجية وإجراء اختبارات قابلة للتكرار بمرونة وكفاءة أكبر. وتتيح المحطة إجراء اختبارات ما قبل التشغيل التجريبي على مستوى الوحدات، واختبارات حقيقة لتكامل شبكة الجهد العالي من خلال اختبار شبكة الجهد المتوسط. ومع إمكانية إجراء الاختبارات على مدار الساعة وقدرات التحقق الشامل من جميع مراحل الربط والتشغيل، توفر هذه المحطة إمكانية اختصار زمن تنفيذ وتشغيل المشاريع بشكل كبير وتعزز القدرة على التنبؤ بمواعيد التسليم.

غرفة محاكاة بيئية واسعة للغاية: أداء مستقر في جميع الظروف المناخية

تتسع الغرفة التي تبلغ سعتها 478 متر مكعب لمكونات النظام متضمنة حاويات سعة 40 قدم، بما في ذلك حاويات التيار المستمر (البطاريات) وأنظمة الجهد المتوسط المتكاملة، وامكانية اختبارها في ظروف مناخية قاسية تتراوح من – 50 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية، وبمستويات رطوبة تصل إلى 98%. وذلك يضمن توحيد الأداء الديناميكي للحمل الكامل من حلول ترينا ستورج، الذي يحافظ على التغيرات الحرارية بحدود ±4 درجات مئوية، وبالتالي زبادة موثوقية الأنظمة في مختلف الظروف البيئية، بدءاً من المناطق الشمالية الباردة ووصولاً إلى المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة.

مختبر محاكاة واختبار أنظمة ادارة وتحكم الطاقة EMS: ضمان افضل سلوك لسرعة وفاعلية التحكم للنظام

يركّز مختبر محاكاة واختبار أنظمة ادارة وتحكم الطاقة EMS على تكامل الأنظمة، والتحقق من الوظائف، وتعزيز الأداء، حيث يستخدم منصة محاكاة للأجهزة في دائرة التشغيل لإنشاء نموذج مطابق بالكامل لمحطة تخزين الطاقة.

وباستخدام منصّة محاكاة تعتمد على تكامل الأجهزة في الحلقة (HIL)، يمكن إنشاء نموذج مطابق للحجم الفعلي 1:1 لمحطة تخزين الطاقة. ويتيح ذلك التحقّق السريع من قدرة نظام إدارة الطاقة (EMS) على تشغيل المحطة بأكملها بدقّة وكفاءة، مما يعزّز استقرار النظام بشكل عام. ويساهم هذا في تقليل وقت التشغيل والاختبار في الموقع، وتحسين الاستقرار التشغيلي على المدى الطويل.

إمكانات الاختبار والتشغيل المتكامل عالمياٌ في الولايات المتحدة الامريكية والقارة الاوروبية

لتلبية المتطلبات الإقليمية، قامت ترينا ستورج بتأسيس قدرات متقدمة لاختبارات تكامل الأنظمة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يعزز تسليم وتشغيل المشروع بوقت قياسي على المستوى الفني والتشغيلي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد يانغ باو، رئيس قسم تخزين الطاقة في ترينا سولار: "يتمثل جوهر مهمتنا في ضمان أن جميع الأنظمة التي نقوم بتسليمها تلبي أعلى المعايير في مجال الأداء والسلامة والموثوقية. ومع دمج قدرات الاختبار والتكامل المتقدمة في جميع عملياتنا على مستوى العالم، نمنح عملاءنا الثقة لنشر حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع، مما يدعم تبني حلول الطاقة المتجددة ويعزز استقرار الشبكة في جميع أنحاء العالم".

ومع استمرار ترينا ستورج في توسيع قدراتها على الابتكار والإنتاج، ستواصل الاستثمار في البنية التحتية العالمية في مجال التطوبر، لتسريع تحول الطاقة وضمان إنتاجها من مصادر صديقة للبيئة وآمنة وموثوقة.

لمحة حول ترينا ستورج

ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لشركة ترينا سولار تأسست عام 2015، هي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات وحلول تخزين الطاقة. وبناءً على إراث ترينا سولار الذي يمتد لمدة 27 عاماً في الابتكار الشمسي والتميز التصنيعي، تعمل ترينا ستورج على تقديم أنظمة آمنة، وذكية، وموثوقة مصممة لتلبية متطلبات التطبيقات التجارية والمشاريع على نطاق المرافق.

من خلال منصتها الخاصة "إيليمنتا"، تدمج ترينا ستورج خلايا بطاريات الليثيوم فوسفات الحديدي (LFP) المصنعة داخليًا، ونظام التبريد السائل الذكي، وأنظمة الأمان المتطورة لضمان أداء طويل المدى ومرونة وكفاءة عالية. وتعتمد حلولها المتميزة على تصنيع متطور في المجال، وسلسلة توريد عالمية مضمونة، وتركيز قوي على الجدارة الائتمانية، وتكامل الأنظمة والتسليم المصمم وفق احتياجات العملاء.

تقود ترينا ستورج التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال حلول التخزين، مما يمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

