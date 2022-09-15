تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم ازدهار الأعمال في دولة الإمارات في عالم الاقتصاد الرقمي

أبوظبي - وقعت شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات وحلول البرمجيات المتقدمة، مذكرة تفاهم مع شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية، وذلك بهدف بناء علاقة تعاون طويلة الأمد تساهم بتعزيز المنفعة المتبادلة وتعود بالفائدة على الشركات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى عملائها.

وسيقوم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم هذه، التي وقّعها في أبوظبي كلٌّ من يحيى الهامي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات، وخالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة، بالتعاون لتوفير حلول تقنية معلومات آمنة وموثوقة وخدمات استشارية للشركات التجارية والهيئات الحكومية بما يمكنها من تركيز مواردها على توليد القيمة والاطمئنان إلى أن بياناتها محمية بشكل قوي. وستقوم الشركتان معاً بالتقديم على المناقصات وإبرام عقود المشاريع، وتقديم حلول آمنة وقابلة للتطوير تعتمد على أحدث التقنيات الرائدة في فئتها.

هذا ويدرك الطرفان حجم ومستوى مخاطر الأمن السيبراني الجديدة والتهديدات السيبرانية المعقدة التي تتعرض لها المؤسسات اليوم في ظل تحول الإمارات العربية المتحدة بسرعة إلى اقتصاد رقمي، واهتمام الهيئات الحكومية والشركات بالحفاظ على تنافسيتها في ظل هذا المشهد من خلال تبني تقنيات جديدة. وتعد الحلول السيبرانية المتقدمة في غاية الأهمية للمؤسسات التي ترغب في التصدي لهذه التهديدات بشكل فعال، والاستفادة من التقنيات الجديدة، مع ضمان أمن عملياتها وأعمالها. وسيساعد التعاون بين تحالف الإمارات وسيبكس القابضة المؤسسات على تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال يحيى الهامي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات: "تشجع مذكرة التفاهم هذه مع سيبكس القابضة على بناء علاقة تعود بالنفع على كلا الشركتين، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات عبر التعاون المتبادل بيننا. كما ستساعدنا مذكرة التفاهم في تحديد فرص جديدة للتعاون وتبادل أفضل الممارسات".

من جانبه، قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة: "بما أننا شركة تم تأسيسها حديثاً، فمن الضروري لنا أن نتعاون مع لاعب محلي بارز لدعم مساعينا في تقديم عروض متميزة لعملائنا. ونظراً لمكانتا الرائدة كشريكٍ موثوق في مجال الأمن السيبراني، فإننا نطمح إلى مساعدة عملائنا في الوصول إلى مستوى جديد من النضج السيبراني، وذلك من خلال تنفيذ حلول وخدمات مخصصة لكل من القطاعين العام والخاص. ونحن نهدف إلى الحد من تعرض المؤسسات الإماراتية للتهديدات السيبرانية، بما يمكّنها من زيادة فرصها في الابتكار والازدهار".

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عن شركة CPX Holding

سيبكس القابضة هي شركة رائدة في توفير الحلول والخدمات الفورية والمتطورة في الأمن السيبراني ومقرها أبوظبي. تعمل سيبكس، والتي تأسست في 2022، على حماية الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حلول متخصصة تسهم في الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة.

نزود عملاءنا وشركاءنا بإمكانات فعالة ومتطورة لضمان التزامهم بالمعايير الصارمة للأمن السيبراني وتسريع خطواتهم نحو تحقيق النضج السيبراني.

المزيد من المعلومات متوفرة عبر: www.cpx.net

عن شركة تحالف الإمارات

في سياق تحديد وصياغة المشهد الرقمي في المنطقة، تم تأسيس شركة تحالف الإمارات في عام 2015 كمبادرة استراتيجية في إطار سعي الدولة إلى التحول الرقمي. وعملت الشركة منذ إنشائها على توفير أحدث الحلول والخدمات للحفاظ على الشركات آمنة ومحمية وجاهزة للمستقبل. وتعمل الشركة من خلال ترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومبتكرة في هذه الصناعة، عبر تقديم حلول وخدمات متكاملة في جميع أنحاء البلاد وعلى الصعيد الدولي أيضاً، على تعزيز مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وقد أصبح الإرث المتنامي لشركة تحالف الإمارات منسجماً بشكل جوهري مع التقدم التكنولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تعزيز مساعي الحكومة لتحقيق رؤيتها الطموحة المستندة إلى المدن الذكية وتطوير البنية التحتية. وتعتزم شركة تحالف من خلال هذه الرؤية، مواصلة تنمية الابتكار والتحول، وتقديم حلول أمنية متطورة، وبناء مستقبل من الاحتمالات الهائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.