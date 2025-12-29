القاهرة، مصر– أعلنت سيمكس مصر هذا الأسبوع عن الفائزين بمسابقة استدامة البناء ۲٠۲٥، حيث تم تكريم مشروعات تخرج طلاب هندسة البناء في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي قدمت حلولًا عملية منخفضة الكربون تعزيز البناء المستدام.

تفخر سيمكس مصر بالاحتفال بالفريق الفائز بالمركز الأول، المكوّن من كريم فؤاد، محمد بطاح، محمد شطط، ويوسف خيري، بمشروع تخرجهم" العودة إلى الطبيعة: مساكن قابلة للفك مصنوعة من مواد قابلة للتحلل للاستخدام كإيواء مؤقت".

يقدّم المشروع مأوىً منخفض الكربون يمكن تفكيكه وإعادة استخدامه في مواقع متعددة، مما يقدّم بديلاً عمليًا ومستدامًا. وباستخدام المواد القابلة للتحلل البيولوجي، نجح الفريق في خفض الكربون المتجسد بنسبة ٤٠–٥٠٪ وتخفيض التكاليف بنسبة ٤٠٪، مؤكّدين أن التصميم المسؤول بيئيًا يمكن أن يكون عمليًا واقتصاديًا في الوقت نفسه.

وقالت زينب حجازي، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة في سيمكس مصر والإمارات:

"تُبرز هذه المسابقة قدرة الجيل القادم من المهندسين على تقديم حلول ذكية ومستدامة وذات تكلفة فعالة تخدم المجتمعات وتساهم في مستقبل أفضل للجميع. تفخر سيمكس مصر بدعم المبادرات التي تشجع الابتكار، وتعزز الممارسات منخفضة الكربون، وتصاميم مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا."

نُظمت مسابقة استدامة البناء ۲٠۲٥ بالتعاون بين مركز التوظيف وقسم هندسة الإنشاءات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وسيمكس مصر، حيث عرضت مشاريع تخرج ۲۳ طالبًا من ستة فرق لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الأساسية في الاستدامة والمرونة في قطاع البناء.

عن سيمكس

سيمكس شركة عالمية رائدة في مجال مواد البناء، تسعى لبناء مستقبل أفضل من خلال منتجات مستدامة وحلول مبتكرة. تلتزم الشركة بتحقيق الحياد الكربوني من خلال الابتكار والبحث والتطوير المتقدم، وتقود الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البناء، مع زيادة استخدام النفايات والمنتجات الثانوية كوقود ومواد خام بديلة باستخدام أحدث التقنيات. تقدم سيمكس حلولاً في الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، والركام، ومشاريع التنمية الحضرية في الأسواق الناشئة.

-انتهى-

#بياناتشركات