الاستحواذ على شركة "بال كولينج" واتفاقية امتياز «نخلة جبل علي» يوسّعان التواجد الإقليمي ويعزّزان محفظة "تبريد" طويلة الأجل

الاستحواذ الناجح على "بال كولينج" يُضيف إمكانات نمو كبيرة تصل إلى 600,000 طن تبريد ويزيد القدرة التشغيلية المتصلة بنسبة 13%

إنجاز اتفاقية امتياز "نخلة جبل علي" يمثّل توسعاً استراتيجياً نحو أحد أضخم المشاريع التطويرية في دبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، الرائدة عالمياً في مجال تبريد المناطق، عن إنجاز صفقتين تحويليّتين، تمثلان نقطة تحوّل مهمة في مسيرة الشركة، وتعزّزان نموذج أعمالها القائم على الامتيازات طويلة الأجل، بما يضمن نمواً مستداماً ورؤية مالية أكثر وضوحاً على المدى الطويل.

استكملت "تبريد"، بالشراكة مع شركة الاستثمار في البُنى التحتية العالمية "سي في سي دي آي أف"، عملية الاستحواذ على شركة "بال كولينج القابضة" من مجموعة "ملتيبلاي"، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، استكملت "تبريد" أيضاً اتفاقية الامتياز مع دبي القابضة للاستثمارات لتوفير خدمات تبريد المناطق لمشروع "نخلة جبل علي"، أحد أهم المشاريع التطويرية البارزة في إمارة دبي.

وتُعدّ هاتان الصفقتان إنجازاً مهماً في استراتيجية "تبريد" للنمو والتوسّع، حيث تسهمان في تعزيز القدرة التشغيلية، وتوسيع محفظة الامتيازات طويلة الأجل، وتحقيق تدفقات مالية مستقرة ومستدامة.

الاستحواذ على "بال كولينج القابضة": نموّ في القدرة وتوسّع الانتشار الاستراتيجي

تقدّر قيمة الاستحواذ (قيمة حقوق الملكية) على "بال كولينج" بمبلغ 3.78 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن يُضيف إمكانات نمو كبيرة تصل إلى 600,000 طن تبريد من القدرة، من خلال ثمانية امتيازات حصرية تقع في جزيرة أبوظبي الرئيسية وجزيرة الريم، التي أصبحت الآن جزءاً من المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM). وتجدر الإشارة إلى أن المحفظة التي تم الاستحواذ عليها تشمل خمس محطات تبريد قيد الخدمة حالياً، إلى جانب محطة قيد الإنشاء وثلاث محطات في مراحل التخطيط المتقدمة.

وبذلك، ترتفع مباشرة القدرة المتصلة الإجمالية لـ "تبريد" بنسبة 13% لتصل إلى 1.51 مليون طن تبريد مستدام، فيما تضاف إلى محفظتها عقود امتياز طويلة الأمد - بمتوسط مدته 25 عاماً - مع مطورين بارزين مثل الدار العقارية ومُدن وإمكان.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة "تبريد": "يُجسّد إتمام هذه الصفقة خلال فترة زمنية قياسية التزام تبريد بالنمو المستدام والاستثمار المنضبط وخلق القيمة طويلة الأجل. هذه الأصول تمثل مشاريع بنية تحتية استراتيجية ذات أسس قوية وآفاق نمو واعدة، تعكس قدرة "تبريد" على التنفيذ والتوسّع بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية."

ومن جانبه، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "يعزّز هذا الاستحواذ إيرادات الشركة ومكانتها التشغيلية في أبوظبي، من خلال إضافة عقود مستقرة وطويلة الأمد مع مطورين بارزين، ما يدعم أسُس النمو الحالية والمستقبلية. والأهم من ذلك، يأتي هذا الاستحواذ تأكيداً على الدور المحوري الذي تواصل "تبريد" أداءه في تطوير بنية تحتية مستدامة تشكّل حجر الأساس للمرحلة المقبلة التي تطمح إليها دولة الإمارات."

نخلة جبل علي: توسّع استراتيجي في دبي

وفي نفس السياق، استكملت "تبريد" اتفاقية الامتياز طويلة الأمد مع شركة دبي القابضة للاستثمارات، لتوفير خدمات تبريد المناطق الحصرية لمشروع نخلة جبل علي. وسيتم تنفيذ الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم إماراتي على مراحل من خلال شركة مشتركة تمتلك فيها "تبريد" حصة 51%، بينما تمتلك دبي القابضة للاستثمارات 49%، ومن المتوقع أن توفر شبكة التبريد ضمن الاتفاقية قدرة تبريد تبلغ 250,000 طن تبريد مستدام.

وأضاف المرزوقي: "يُعتبر مشروع نخلة جبل علي من أبرز المشاريع التحويلية في دبي، ونحن فخورون بدورنا المحوري في بناء بنيته التحتية المستدامة. تعكس هذه الشراكة مع دبي القابضة للاستثمارات التزامنا بتطوير بيئات حضرية مستقبلية مدعومة بحلول تبريد عالمية المستوى، كما تعزز حضورنا في المشاريع التطويرية بالغة الأهمية في دبي، وتؤسس لمنصة ديناميكية لمشاريع مستقبلية تدعم مكانة "تبريد" كشركة رائدة عالمياً في مجال التبريد المستدام."

تعزيز القيمة والاستدامة المالية

ستتولى "تبريد" تشغيل وصيانة جميع الأصول المشمولة في الاتفاقيتين، وقد رُوعي في هيكل الصفقتين تحقيق كفاءة رأسمالية عالية؛ حيث تم تمويل الاستحواذ على "بال كولينج" من خلال الشركاء "تبريد" و"سي في سي دي آي أف"، بالإضافة إلى التمويلات التي ستحصل عليها الشراكة على صيغة ديون ("تمويل دون حق الرجوع" ولا تدرج ضمن القوائم المالية لشركة تبريد)، بينما يُنفَّذ مشروع تبريد "نخلة جبل علي" عبر الشركة المشتركة مع دبي القابضة للاستثمارات.

وقد حققت "بال كولينج" أداءً مالياً قوياً، بمعدل نمو سنوي مركب في الإيرادات قدره7.5% ومعدل هوامش أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تأتي نحو 60% من إيراداتها من رسوم قدرة التبريد المثبتة بعقود طويلة الأجل، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة وواضحة.

تتوافق هذه الصفقات مع الاستراتيجية المالية الشاملة لـ "تبريد"، إذ أعلنت مؤخراً عن توزيع أول أرباح مرحلية في تاريخها، تأكيداً على قوة مركزها المالي وتوقعات الإيرادات طويلة الأجل، كما يُعزز انضمام أصول امتيازات جديدة قابلة للنمو قدرة "تبريد" على الاستمرار في تحقيق عوائد مجزية لمساهميها.

وأضاف الكثيري في ختام البيان: "تمثل هاتان الصفقتان نقطة تحوّل مهمة في مسيرة "تبريد". ومع توسعنا المتجذر في أبوظبي ودبي، وارتفاع وضوح الإيرادات، وتنوع قاعدة أصولنا، نؤكد جاهزيتنا لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا على حد سواء".

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة، مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك وتشغل "تبريد" 94 محطة ضمن محفظتها، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و18 في الأسواق الإقليمية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة عام 1998، وهي مدرجة في سوق دبي المالي وواحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، وتميزها بالموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسيع تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي للطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

