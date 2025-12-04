الرياض: شركة تالي سوليوشنز، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم حلول وبرمجيات إدارة الأعمال لأكثر من 2.6 مليون منشأة حول العالم، تعلن اليوم عن إطلاق حملتها الجديدة الموجهة للسوق السعودية تحت شعار:"مصمّمٌ للأعمال السعودية…و ينمو معكم". وتأتي هذه الحملة تأكيدًا على التزام تالي طويل الأمد تجاه المملكة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تجعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محورًا أساسيًا في مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.

يشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموًا متسارعًا، مدفوعًا بإصلاحات حكومية واسعة، وبرامج رقمية متقدّمة، وروح ريادة الأعمال التي تتنامى لدى الشباب السعودي. وفي هذا السياق، تهدف حملة تالي الجديدة إلى تمكين هذا القطاع الحيوي من خلال تسليط الضوء على الهدف الأساسي من تصميم تالي برايم خصيصًا لتلبية احتياجات سوق الأعمال السعودي، سواء من ناحية الامتثال التنظيمي، أو الملاءمة الثقافية، أو دعم العمليات اليومية.

وباعتبارها مزودًا معتمدًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لحلول إدارة الأعمال والفوترة الإلكترونية، يوفّر برنامج تالي برايم دعمًا للامتثال لضريبة القيمة المضافة، والفوترة الإلكترونية بمرحلتَيها الأولى والثانية (للقطاعين B2B وB2C)، والعمل ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية)، إضافة إلى العمل قريبًا على دعم رمز العملة السعودية بشكل كامل. كما تبرز الحملة عناصر غير تقنية تجعل تالي برايم "مصمّمًا للأعمال السعودية"، مثل شبكة واسعة من الشركاء المحليين، وفِرَق دعم منتشرة في المدن الرئيسية، وفهم عميق لاحتياجات روّاد الأعمال والمحاسبين في السوق السعودية وطبيعة أعمالهم.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال فيكاس بانشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تالي سوليوشنز: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا استثنائيًا في ظل رؤية 2030، وتُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور هذا التحول. لقد كان هدفنا دائمًا تطوير تقنية تعكس احتياجات السوق السعودية أولًا — تقنية متوافقة مع القوانين، بسيطة، ومتعددة اللغات، وتعكس طريقة عمل الشركات هنا كما هي بالفعل. ومن خلال هذه الحملة، نؤكد مجددًا أن نمو تالي مرتبط بنمو الأعمال السعودية".

وتشمل الحملة متعددة الوسائط سلسلة من الأفلام القصيرة والأعمال الإبداعية التي تسلّط الضوء على مواهب سعودية حقيقية ومشاهد من بيئات العمل اليومية. وتتناول الحملة موضوعات مثل الجاهزية للفوترة الإلكترونية، وإدارة الأعمال الشاملة، وسهولة الاستخدام بلغات متعددة، وقدرة البرنامج على التكيّف مع طريقة كل منشأة في العمل. وتعزز هذه الرسائل مكانة تالي برايم برايم كحل موثوق وجاهز لمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف مراحل نموها.

وبفضل توسع شبكة شركائها، وفِرَق عملها الميدانية المتخصصة داخل المملكة، وخبرتها العالمية التي تمتد لعقود في تمكين الشركات الصغيرة، تواصل تالي تعزيز حضورها في السوق السعودية، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبناء أنظمة مالية أقوى، وتبسيط اجراءات الامتثال، وإدارة عملياتها بثقة أكبر.

أصبحت حملة "مصمّمٌ للأعمال السعودية... و ينمو معكم" الآن متاحة عبر المنصات الرقمية، وشبكات الشركاء وفي مبادرات وبرامج التواصل مع العملاء.

