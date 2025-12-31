دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، الشركة ذات الرؤية المستقبلية في تطوير الوجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق "هادو" HADO، أول مشروع سكني يتم الكشف عنه ضمن المخطط الشاطئي المتكامل "سيورا" (SIORA) على جزر دبي.

ويأتي «هادو» امتداداً عملياً لرؤية «سيورا» المستلهمة من مفهوم «إيكيغاي» الياباني للحياة الهادفة، حيث يضم ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 21 طابقاً تضم 678 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى أربع غرف نوم، إضافة إلى وحدات دوبلكس وبنتهاوس. وقد صُمّمت هذه الوحدات لتعزيز تجربة معيشية تنسجم مع الطبيعة وتواكب إيقاع الحياة اليومية. ومن المقرّر تسليم المشروع في الربع الثالث من عام 2029.

وتعليقاً على هذا المشروع، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري، عادل تقي: "يشهد القطاع العقاري في دبي مرحلة جديدة من التطور، بات فيها التركيز منصبّاً على جودة الحياة وعمق التجربة السكنية، وعلى العلاقة المتوازنة بين الإنسان والطبيعة والمكان. واليوم، يتجه السكان والمستثمرون نحو المشاريع العقارية التي تتمتع برؤية واضحة وتوفّر بيئات معيشية راقية تعزّز الصحة والعافية والتواصل الاجتماعي. ويأتي مخطط «سيورا» استجابةً لهذا التوجّه، من خلال تقديم مفهوم متكامل للعيش على الواجهات الشاطئية يستجيب لإيقاع ومتطلبات الحياة المعاصرة."

ويعكس «هادو» رؤية «بيوند» لأسلوب حياة متوازن وغني بالتجارب المعيشية، ويوفّر للسكان الراحة، والخصوصية، وجودة العيش. وجاء التصميم العمراني للمشروع متناغماً مع الطبيعة المحيطة، مستلهماً عناصره من الماء والرياح والرمل والحجر، حيث تتدرّج طبقات المباني بسلاسة باتجاه الواجهة البحرية، بما يحافظ على الإطلالات المفتوحة على البحر. ويُرسّخ امتداد الشاطئ لمسافة 6 كيلومترات هذا الاتصال المباشر مع الطبيعة، ليجعل من المياه عنصراً أساسياً في التجربة المعيشية اليومية.

وأضاف تقي: "يمثّل «هادو» محطة رئيسية في مسيرة «بيوند» خلال عام 2025، ويعكس نهجنا في تطوير مشاريع تتمحور حول الإنسان وجودة العيش، بما يعزّز ثقة السوق برؤيتنا. ونتطلع في عام 2026 إلى المضي قدماً في مرحلة توسّع استراتيجية جديدة عبر مشاريع مرتقبة في دبي ومختلف إمارات الدولة، تُسهم في الارتقاء بأسلوب الحياة وتعكس رؤيتنا للحياة الهادفة."

ويقدّم «هادو» منظومة مرافق متكاملة صُمّمت بعناية لتطوير بيئة معيشية هادئة ومتوازنة، تمتد فيها التجربة السكنية إلى مساحات مشتركة تعزّز العافية والتواصل الاجتماعي. ففي الطابق الأرضي، يضم المشروع 14 وحدة تجزئة منتقاة بدقّة، تتكامل مع مرافق تشمل صالة لياقة بدنية، ومنطقة للأطفال، ومطبخ خاص للطهاة، وصالة للسيجار، إلى جانب مساحات متعددة الاستخدامات تتداخل بسلاسة مع المساحات المفتوحة، والمسبح المرتفع، وحدائق التأمل، والتراسات المظللة.

وفي هذا الإطار، تتشكّل الحياة اليومية بإيقاع أكثر هدوءاً، حيث تدعم مساحات اليوغا والعافية التوازن الجسدي والذهني، وتمتد التجارب الاجتماعية والترفيهية على طول الممشى البحري، لتقدّم تجربة معيشية متكاملة تجمع بين السكون، والحركة، والتفاعل الإنساني.

ويشكّل «هادو» بذلك الخطوة الأولى في سلسلة من المشاريع المستقبلية التي ستكشف عنها «بيوند» تباعاً في مخطط «سيورا»، ضمن رؤية طويلة الأمد لتطوير وجهة شاطئية متكاملة تُبنى حول الإنسان والحياة الهادفة.

نبذة عن "بِيوند"

تُمثّل "بِيوند"، العلامة الرائدة ذات الرؤية المستقبلية، الجيل الجديد من مشهد التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. تنطلق رؤيتها من الإيمان بأن التصميم المبتكر والطبيعة والرفاهية يشكّلون جوهر أسلوب الحياة المعاصر. تطوّر "بيوند" وجهات سكنيّة مطلّة على الواجهات البحريّة تجمع بتناغم بين العمارة والطبيعة وأسلوب الحياة. يمثّل كل مشروع لدى "بيوند" قصة نابضة بالتجارب المتميّزة، تعكس الإلهام والتفرّد وتُثري تفاصيل الحياة اليومية. وترتكز بيوند على خمس ركائز رئيسية هي: المواقع المتميّزة، والتصاميم المعمارية المبتكرة، والمجتمعات التي تتمحور حول الإنسان، والشمولية، والطبيعة. ومن خلال هذه الرؤية، تُعيد "بيوند" تعريف مفاهيم التطوير العقاري، لتبتكر وجهات راقية للذوّاقة تجسّد أسلوب حياة يعكس روح الجرأة والرفاهية على الواجهات البحريّة.

-انتهى-

#بياناتشركات