تسهم في التركيز على احتياجات المرضى وفق نموذج رعاية إنساني متميز

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق المرحلة التجريبية من خدمة "ندى"، القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل كمساعد رقمي آمن يدعم الأطباء من خلال التقاط وترتيب الملاحظات السريرية خلال الحوارات الطبية بشكل آني. ويأتي إطلاق الخدمة في المنشآت الصحية التابعة للمجموعة في إطار جهودها للارتقاء بتجارب المرضى وإجراءات توثيق حالتهم الصحية وفهمها، عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تراعي الخصوصية وأمن المعلومات لدى المرضى وبما يضمن الامتثال مع المعايير التنظيمية ذات الصلة في الإمارة.

وتم تطوير "ندى" خصيصاً لاستخدامها ضمن جلسات الاستشارات السريرية، حيث تمكّن هذه الخدمة الأطباء من تعزيز تركيزهم على احتياجات المرضى وفق نموذج رعاية إنساني متميز يلبي أدق احتياجاتهم، في حين تقلل من حاجة كوادر الرعاية إلى تدوين وتوثيق المعلومات يدوياً خلال الاستشارات الطبية، وتضمن الحفاظ على دقة السجلات الطبية وشمولها وموثوقيتها السريرية.

وفي هذا السياق، قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يجسد الإصغاء لاحتياجات المرضى وفهم أعراضهم وقصتهم المرضية بدقة أساس الرعاية الصحية المتميزة. لذلك تأتي خدمة ’ندى‘ لتعزز من كفاءة التواصل الإنساني وترسيخه في صلب نموذج الرعاية، وذلك عبر إفساح المجال لكوادر الرعاية السريرية للتواصل بشكل أفضل مع المرضى بتركيز كامل. ولن يكون هذا الابتكار التكنولوجي بديلاً للمسة البشرية، بل أداة تدعمها وتعزز كفاءتها. وعبر إطلاق هذه الخدمة ضمن شبكة مستشفياتنا المحلية والعالمية، نسهم في تحسين تجربة المرضى على نطاق واسع ونؤكد التزامنا بتقديم الرعاية التي تتسم بالاهتمام والدقة والبعد الإنساني العميق".

وجاءت المرحلة التجريبية لخدمة "ندى" عقب عمليات تقييم واختبار صارمة على مراحل عديدة ضمن شبكة مستشفيات "صحة" في دولة الإمارات، والتي شملت بيئات الرعاية الأولية التي تشهد عادة كثافة مراجعين عالية، والخدمات التخصصية، وبيئات المستشفيات التخصصية المتقدمة والمعقّدة.

وستسهم المرحلة التجريبية في تمكّين الأطباء ومقدمو الرعاية الصحية الذين سيستخدمون "ندى" من تقليص الوقت المستغرق في التوثيق السريري بأكثر من 50%، مما يتيح لهم استعادة ما يزيد على ساعتين يومياً في المتوسط لكل طبيب لتكريسها مباشرة لرعاية المرضى. كما تتميز التقنية بتوفير مستويات عالية من الدقة في التقاط المصطلحات الطبية المعقّدة واللهجات المحلية، بما يدعم توثيقاً سريرياً أكثر دقة، ويسهم في تحسين جودة واستمرارية السجلات الطبية للمرضى.

ويلمس للمرضى فوائد هذه الخدمة بشكل مباشر، إذ تصبح الاستشارات الطبية بطابع إنساني أعمق مبتعدة عن الشكل الإجرائي، في حين تمكّن الأطباء من الحفاظ على التواصل البصري مع مرضاهم، والإصغاء لاحتياجاتهم بشكل أفضل وصولاً لتفاعل أكثر كفاءة. كما يحظى المرضى بتواصل أوضح مع تقليل حاجتهم إلى تكرار الشرح وتعزيز الثقة بأن مخاوفهم وأعراضهم وخطط رعايتهم موثَّقة بدقة ومتسقة على امتداد رحلتهم الصحية.

ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستمع حصراً خلال الاستشارة السريرية بين المريض ومقدم رعايته، وتقوم بتنظيم المعلومات الطبية بشكل فوري، تتخطى "بيورهيلث" نموذج الرقمنة التقليدي، لتدخل عصراً جديداً من الرعاية الصحية الإدراكية، حيث تعمل التقنيات الذكية بهدوء لدعم اللمسة البشرية وتمكينها، وليس لاستبدالها.

ويحمل اسم "ندى" دلالات ترتبط بالحضور اللطيف والإنصات والصفاء الهادئ. ويعكس في الرعاية الصحية مبادئ الإصغاء الحقيقي للمريض، وهي قيمة جوهرية تتصدّر نهج "بيورهيلث" الذي يقوم على الرعاية التي تضع المريض في المقام الأول.

ومن خلال خدمة "ندى"، تؤكد "بيورهيلث" قابلية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول للارتقاء بالممارسة السريرية وتحسين تجربة المرضى، فضلاً عن تعزيز النظم الصحية ووضع بصمة إيجابية جليّة وطويلة الأجل في المجتمعات.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

