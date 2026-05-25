التعاون يدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات التي تركز على ابتكارات الرعاية الصحية وبناء القدرات المحلية في مجال البحث والتطوير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة "بيورلاب"، التابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بينونة للحلول الجينية (Baynuna Gene Solutions) لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار التشخيصي، والبيولوجيا التركيبية، والعلوم الجزيئية، بالإضافة إلى مبادرات البحث والتطوير في دولة الإمارات.

وتعكس مذكرة التفاهم التزاماً مشتركاً بتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وتطوير القدرات العلمية المحلية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتتعاون الجهتان بموجب المذكرة على إطلاق مبادرات بحثية مشتركة، ودراسات التحقق من الكفاءة، والمشاريع التجريبية، بالإضافة إلى برامج تطوير الكفاءات البشرية في مجالات التشخيص المتقدم والتكنولوجيا الحيوية. كما تستكشف الشراكة حلول التشخيص الجزيئي من الجيل التالي وتطبيقات البيولوجيا التركيبية المصممة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وبهذا الصدد، قال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي لشركة "بيورلاب": "يسرنا أن نطلق رسمياً التعاون الاستراتيجي مع شركة بينونة للحلول الجينية، والذي يأتي في إطار رؤيتنا المشتركة لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية والقدرات العلمية في دولة الإمارات. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى دفع عجلة الابتكار المحلي في مجال التشخيص، ودعم جهود البحث والتطوير، بما يسهم في تقديم حلول رعاية صحية تواكب متطلبات المستقبل".

ومن جانبه، قال الدكتور عمر نجم، الرئيس التنفيذي لشركة "بينونة للحلول الجينية Baynuna Gene Solutions”: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لدعم الابتكار الوطني في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الجزيئية. وبالاستفادة من خبرات الشركتين، نسعى إلى تسريع وتيرة التقدم العلمي، وتعزيز القدرات المحلية، ودعم تطوير حلول الرعاية الصحية من الجيل التالي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة."

ويدعم هذا التعاون الرؤية الشاملة لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الابتكار في قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والبحث العلمي، بالتزامن مع المساهمة في نمو منظومة علوم الحياة والاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة.

ويجدر بالذكر أن "بيورلاب" تدير أكثر من 140 مختبراً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومعايير معتمدة دولياً تضمن الدقة والموثوقية والتميز التشغيلي. ومن خلال هذه المذكرة، تؤكد "بيورلاب" دورها الريادي في دعم الابتكار في قطاعي الرعاية الصحية والعلوم في الدولة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كلاً من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة الضمان الصحي الرائدة في دولة الإمارات

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة

وان هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردينت هيلث - رابع أكبر مجموعة مملوكة للقطاع الخاص ومتخصصة بالرعاية الصحية الوجيزة في الولايات المتحدة

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مجمّع صحي في دولة الإمارات يقدم الرعاية الحرجة والمعقدة

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae

نبذة عن "بيورلاب":

"بیورلاب"، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بیورھیلث"، تتولى إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات الطبية الحاصلة على شهادة الايزو في المنطقة، والتي يتجاوز عددها 140 مختبراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدير الشركة عمليات مخبرية شاملة تدعم القطاعين العام والخاص من خلال توفير أكبر مجموعة من خيارات الفحص الطبي المنزلي. وتجري الشركة عدداً كبيراً من الفحوصات يتجاوز 32 مليون فحص سنوياً، وتقدم خدمات تشخيصية دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب لعملائها.

كما تلعب عملياتها دوراً محورياً في استخدام شبكة التشخيص المخبري الخاصة بها لإجراء برامج الفحص العام وإدارة صحة السكان، فضلاً عن قيادة جهود فحص كوفيد-19 في الإمارات العربية المتحدة. ونجحت "بيورلاب" في ترسيخ حضورها بصفتها شريكاً موثوقاً في القطاع الطبي بفضل كفاءاتها الاستثنائية ومعاييرها الرائدة في القطاع.

