أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من مصرف البحرين المركزي، عن اعتماد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين. تُعد هذه الخطوة دعماً للجهود الاستراتيجية التي تبذلها بورصة البحرين لتعزيز السيولة في السوق وتطوير منظومة سوق رأس المال في المملكة، كما تتوافق مع أهداف البورصة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين كفاءة السوق.

وقد تم الإعلان عن ذلك خلال حفل توقيع أُقيم في مقر بورصة البحرين، بحضور السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والسيد رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال (الشركة الأم لأرقام سكيورتيز).

وفي هذا الصدد، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "إن اعتماد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي يمثل خطوة أخرى هامة في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها بورصة البحرين لخلق سوق أكثر ديناميكية وسيولة. وقد شهد نشاط صناعة السوق نمواً ملحوظاً في مشاركة أبرز المؤسسات منذ تطبيق الإطار التنظيمي الجديد، مما يعكس مستوى الثقة المتزايد في البنية التحتية لسوق رأس المال في البحرين. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا المستمر بتعزيز سوق منظم يتميز بالشفافية والتنافسية، ويتماشى مع أفضل المعايير العالمية."

من جانبه، قال السيد رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال: "يسعدنا الانضمام إلى بورصة البحرين بصفتنا صانع سوق خارجي، مما يمنحنا فرصة فاعلة للإسهام في تطوير سوق رأس المال في المملكة. ونثق بأن خبراتنا الواسعة في مجال صناعة السوق وتعزيز السيولة ستُمكننا من دعم أنشطة التداول، وتقديم أسعار أكثر تنافسية، وتعزيز ثقة المستثمرين. كما نتطلع إلى التعاون مع بورصة البحرين للارتقاء بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات."

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت إطارًا تنظيميًا جديدًا لصناعة السوق في يوليو 2024، كما قامت بتحديث القواعد المطبقة لصناعة السوق لتنظيم خدمة مزودي السيولة. تهدف القواعد الجديدة الشاملة إلى تنظيم خدمة صناعة السوق ومزودي السيولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، كما توضح الفرق بين دور صنَاع السوق ومزودي السيولة. وبانضمام شركة أرقام سكيورتيز، يبلغ عدد صناع السوق المرخصين في بورصة البحرين أربعة شركات.

-انتهى-

#بياناتشركات