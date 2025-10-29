الرياض: شاركت بوبا للرعاية المتكاملة - الذراع الصحي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بصفتها راعيًا لملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت رعاية وزارة الصحة السعودية، وبحضور معالي الوزير الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ونخبة من أبرز القادة والخبراء في القطاع الصحي محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه المشاركة لتجسد التزام الشركة بدعم مسيرة التحول الوطني في قطاع الرعاية الصحية، من خلال نموذج الرعاية المتكاملة الذي يجمع بين تقديم الخدمة في تجربة رقمية موحدة قائمة على التكنولوجيا، بما يعزز كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بوبا للرعاية المتكاملة.. والرعاية الصحية

تُمثل بوبا للرعاية المتكاملة خطوة جديدة من بوبا العربية نحو تعزيز نموذج الرعاية الرقمية الأولية الذي يجمع بين الراحة، التخصيص، والاستباقية في تقديم الخدمة.

وتعتمد بوبا للرعاية المتكاملة على نهج رقمي أولى يقدّم مجموعة شاملة من الخدمات الصحية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات، في إطار متكامل يضمن تجربة رعاية متكاملة وسلسة تجمع بين الراحة، التخصيص، والكفاءة في كل مرحلة من مراحل الخدمات التي تقدمها بوبا للرعاية المتكاملة.

وتقدّم الشركة حزمة شاملة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات الأعضاء وأسرهم، عبر فريق طبي وتقني متخصص يواكب أحدث الابتكارات لضمان أفضل النتائج الصحية وتجربة سلسة في كل خطوة من رحلة المريض.

بوبا للرعاية المتكاملة، حلول صحية رقمية متكاملة

تعتمد بوبا للرعاية المتكاملة في نموذجها الصحي على حلول رقمية متقدمة تربط بين المريض والطبيب وتخدم المريض في كل مرحلة من رحلته الصحية وتضمن له تجربة رعاية أكثر ترابطًا وسهولة في الوصول وجودة الخدمة. وتشمل هذه الخدمات حلول طبية فريدة من نوعها وخدمات ذكية التي تعكس مفهوم التحول الرقمي في قطاع الصحة، إذ تبرز في مقدمتها العيادة الرقمية، التي تعمل على مدار الساعة بإشراف أطباء سعوديين مؤهلين، وتتيح للمستفيدين استشارات مرئية فورية، إلى جانب خدمات الفحوصات المنزلية وصرف الأدوية وتوصيلها إلى منازلهم. كما تمتد الرعاية إلى بيئات العمل من خلال عيادات بوبا للرعاية المتكاملة، التي تُقام داخل مقار الشركات الكبرى لتقديم الطب المهني والعلاج الطبيعي والاستجابة الطارئة والفحوصات الوقائية، عبر نماذج تشغيل مرنة تشمل الحضور الميداني والتقنيات الرقمية.

وفي إطار توسعها نحو تقديم تجربة رعاية متكاملة، تعمل الشركة على افتتاح أول عيادة فعلية متكاملة (Bupa Physical Clinic) في الرياض، لتكون نموذجًا متطورًا للرعاية الأولية التي تجمع بين الاستشارات الطبية، وإدارة الأمراض المزمنة، والمتابعة الوقائية، ضمن بيئة رقمية موحدة. كما تمتد الرعاية إلى المنازل من خلال العيادة المنزلية التي توفر خدمات توصيل الأدوية إلى المنزل، وخدمات الرعاية التمريضية، والزيارات الطبية، والفحوصات المخبرية لمتابعة الحالات المزمنة وكبار السن، بما يضمن استمرارية الرعاية وراحة المرضى وجودة الخدمة.



وتتميّز بوبا للرعاية المتكاملة أيضًا ببرامجها المتخصصة في إدارة الأمراض المزمنة حيث يُخصَّص لكل عضو فريق طبي متكامل يشرف على خطة العلاج ونمط الحياة الصحي لضمان أفضل النتائج. كما تتيح خدمات إدارة الحالات والإحالات (On-site Care & Referral Management) انتقالًا سلسًا للحالات الحرجة والمعقّدة نحو المستشفيات والأطباء الأنسب لحالتهم، بإشراف مباشر من أطباء بوبا لضمان سرعة التدخل وجودة الخدمة دون الحاجة لموافقات أو إجراءات معقدة. ويجسّد هذا التكامل رؤية الشركة في تحويل الرعاية الصحية من نموذجها العلاجي التقليدي إلى تجربة ذكية ومتصلة تمنح كل مستفيد رعاية شاملة وإنسانية في كل مرحلة من رحلته العلاجية.

حضور قيادي في أبرز جلسات الملتقى

شارك الدكتور عبدالله الخفاجي، المدير التنفيذي للقطاع الطبي في بوبا العربية، في جلسة مخصصة حول التمويل الصحي والتأمين الرقمي، حيث استعرض خلالها أحدث نماذج التأمين الصحي المعتمدة على البيانات ودور الذكاء الاصطناعي في التقييم التنبّئي للمخاطر والكشف المبكر عن الاحتيال، إلى جانب تطوير آليات السداد المبتكرة التي تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكلفة وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأوضح خفّاجي أن بوبا للرعاية المتكاملة تتبنى نموذج التأمين الذكي القائم على البيانات الواقعية، الذي يجمع بين التحليل التنبّئي والرعاية الشخصية لضمان تقديم خدمات أكثر دقة وشمولًا لجميع المستفيدين.

وشاركت دلال الحامد، مدير أول للرعاية الصحية المبنية على القيمة في بوبا العربية، في المنتدى العالمي للقادة الصحيين ضمن جلسة تناقش مفهوم القيمة في الرعاية الصحية ونماذج الدفع القائمة على النتائج، إضافة إلى التحول نحو الرعاية اللامركزية التي تتيح الوصول السريع والمستدام إلى الخدمات الصحية.

وأكدت دلال أن مستقبل الرعاية الصحية سيكون أكثر مرونة، حيث تنتقل الخدمة إلى المريض بدلًا من انتقاله إليها. وأشارت إلى أن بوبا للرعاية المتكاملة تعمل على بناء نموذج متكامل يجمع بين التقنية والبعد الإنساني، لتجعل الرعاية متاحة في أي وقت وأي مكان، سواء في المنزل أو مكان العمل أو عبر القنوات الرقمية، بما يضمن وصول الخدمة بأعلى جودة وسهولة ممكنة.

اتفاقيات استراتيجية لتعزيز صحة بيئة العمل

تدير بوبا للرعاية المتكاملة اليوم 15 عيادة داخل مقرات نخبة من المؤسسات الوطنية الرائدة في المملكة، لتقدّم تجربة رعاية صحية متكاملة في بيئة العمل، تُسهّل الوصول إلى الخدمة وتُسهم في تعزيز إنتاجية الموظفين. وتشمل قائمة شركائها صندوق الاستثمارات العامة، الشركة الوطنية للإسكان، مجموعة صافولا، كافد، ومصرف الإنماء، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناعية الكبرى في المملكة.

وخلال مشاركتها في الملتقى الصحي العالمي 2025، تعتزم بوبا للرعاية المتكاملة توقيع 11 تعاونًا جديدًا مع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في نموذجها المتكامل للرعاية الصحية، وقدرتها على الجمع بين التأمين وتقديم الخدمة الطبية ضمن تجربة موحدة وشاملة.

ويجسّد هذا النموذج التزام بوبا للرعاية المتكاملة بتوفير حلول صحية وقائية ومهنية داخل مقار العمل، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة احد برامج رؤية المملكة 2030. كما يؤكد هذا التوسع حرص الشركة على تعزيز حضورها في بيئات العمل الحكومية والخاصة، وإعادة تعريف مفهوم الرعاية المؤسسية من مجرد خدمة علاجية إلى شراكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنمية رأس المال البشري، وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي الوطني، وبناء بيئات عمل أكثر صحة واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، أكد محمد الميسّاوي، الرئيس التنفيذي لبوبا للرعاية المتكاملة، أن مشاركة الشركة في هذا الحدث العالمي تأتي تأكيدًا على التزامها بدعم التحول الوطني في قطاع الصحة من خلال نموذج رعاية متصل يجمع بين تقديم الخدمة الطبية ضمن منظومة رقمية موحدة.

وأوضح الميسّاوي قائلًا: “نعمل في بوبا للرعاية المتكاملة على بناء بيئة صحية مترابطة تُسهّل رحلة المريض وتضمن نتائج علاجية أفضل، من خلال حلول رقمية متقدمة تجعل الرعاية أكثر إنسانية وفعالية، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة صحية مستدامة وشاملة.”

وفي هذا الإطار، تعمل بوبا للرعاية المتكاملة على تطوير نموذج الرعاية الصحية المبني على القيمة عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تبني وتطوير وتنفيذ عقود رعاية قائمة على الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى وتعزيز كفاءة التكاليف من خلال آليات تعويض مرتبطة بالمخرجات الصحية، وبناء منظومة تشغيلية تواكب مستهدفات التحول في الرعاية الصحية الوطنية.

وفي خطوة نوعية أخرى تعكس التزامها بتعزيز الابتكار والوقاية، أعلنت كل من بوبا، نيوم، وأورا (Oura) عن اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الوقائية والرفاهية من خلال توظيف تقنية أورا الذكية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي. ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الأطراف الثلاثة إلى بناء منظومة صحية رقمية قائمة على البيانات والتحليلات التنبؤية التي تمكّن الأفراد من تتبع حالتهم الصحية وتحسين أنماط حياتهم.

وتعكس الشراكة توافقًا استراتيجيًا بين بوبا ونيوم وأورا لتقديم حلول رقمية ذكية تدمج بين الوقاية والرعاية، وتسهم في تطوير نموذج وطني مستدام للرعاية الوقائية في المملكة.

ريادة وطنية في بناء المستقبل الصحي

من خلال تكاملها مع بوبا العربية، تمثل بوبا للرعاية المتكاملة نقطة تحول في قطاع الرعاية الصحية السعودي، إذ تجمع بين الخبرة الطبية العالمية والمعرفة المحلية لبناء نموذج جديد من الرعاية الوقائية والاستباقية، يعيد تعريف العلاقة بين المريض، الطبيب.

نبذة عن شركة بوبا للرعاية المتكاملة:

تُعد بوبا للرعاية المتكاملة الذراع الصحي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وتمثّل نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية المتكاملة التي تجمع رحلة المريض في الخدمات الطبية ضمن إطار رقمي موحّد يهدف إلى جعل الرعاية أكثر سهولة واتصالًا. وتركّز الشركة على تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل العيادات الرقمية المتاحة على مدار الساعة، والرعاية المنزلية، والعيادات الميدانية في مواقع العمل، والعيادات الكبرى المقرّر افتتاحها في الرياض خلال عام 2025، بما يعكس تطور نموذجها الرقمي الشامل. وحصلت بوبا للرعاية المتكاملة على تراخيص كاملة لتقديم خدمات الطب الاتصالي والرعاية المنزلية في عام 2024، مما مكّنها من تحقيق تكامل عمودي شامل يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن سرعة الوصول إلى الخدمات الطبية. كما تعتمد على أحدث التقنيات مثل المتابعة عن بُعد للمرضى وإدارة الأدوية الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في المتابعة الطبية، لتقديم رعاية استباقية ومتصلة بلا انقطاع.

يستفيد من خدمات بوبا للرعاية المتكاملة أكثر من 1.2 مليون عضو، وتُجري أكثر من 400 ألف استشارة عبر عيادتها الرقمية، وتغطي احتياجات الشركات من خلال عيادات ميدانية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وتتوافق رسالة بوبا للرعاية المتكاملة مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الصحي، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الوقاية، وتبنّي نموذج رعاية متكامل يقوم على الخدمات الصحية الذكية والمتصلة التي تجمع بين الإنسان والتقنية في بيئة رقمية موحدة.

