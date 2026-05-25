أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، عن تفعيل خدمة العيدية الرقمية من خلال تطبيق وياي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مما يؤكد التزامه الراسخ بدعم عملائه في مختلف مناسباتهم وتقديم حلول مصرفية تلائم نمط حياتهم الرقمي السريع. وتشمل الخدمة إرسال واستقبال العيدية عبر «ومض»، بالإضافة إلى ميزة «لِنك العيدية» المتاحة لجميع عملاء وياي، بمن فيهم عملاء بطاقة «جيل» للفئة العمرية من 8 إلى 14 عامًا.

عيدية «ومض»... التركيز على السرعة

يضع بنك وياي خدمة ومض الفورية في مقدمة خيارات العيدية الرقمية لهذا العام، حيث تتيح هذه الميزة لحاملي بطاقة وياي إرسال العيدية إلى ما يصل إلى 5 أشخاص في الوقت نفسه، بشكل آمن وفوري.

وتبرز هذه الخدمة كخيار ذكي يضمن إرسال العيادي واستلامها فورًا وبأعلى مستويات الأمان، مما يمنحهم تجربة مالية سلسة طوال أيام العيد.

«لِنك العيدية» لجميع عملاء وياي وجيل

يواصل البنك تقديم خدمة «لِنك العيدية» التي تمكّن المستخدمين من إنشاء رابط مخصّص للعيدية وإضافة رسالة معايدة، كما تمنح مستلم الرابط حرية تحديد قيمة العيدية التي يرغب في إرسالها لمن شارك الرابط. وتشمل هذه الخدمة أيضًا مستخدمي بطاقة «جيل» (من الفئة العمرية بين 8 و14 عامًا)، مما يتيح لهم استقبال عياديهم رقميًا بطريقة ممتعة وآمنة تمامًا، تعزز وعيهم المالي وتُدخل الفرحة إلى قلوبهم.

من العيدية إلى الادخار... أدوات ذكية في تطبيق وياي

ولأن بنك وياي لا يتوقف عند تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، بل يسعى أيضًا إلى بناء مستقبل مالي مستدام لعملائه، حيث يسلّط الضوء دائمًا على أدوات الادخار الذكي المتاحة داخل التطبيق.

ويشجع البنك عملاءه، وخاصة فئة الشباب، على عدم إنفاق كامل العيدية، واستغلال المبالغ المستلمة عبر التطبيق لإيداعها في حصالات التوفير الرقمية والاستفادة من الأدوات الذكية التي تميز هذه الحصالات عن حسابات التوفير التقليدية مثل إخفاء رصيد الحصالة وقفل الحصالة بشكل مؤقت، وتتيح هذه الأدوات تحديد الأهداف المالية بدقة وتطوير مهارات التخطيط المالي.

