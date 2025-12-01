يرسّخ بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، مكانته كرائد الخدمات المصرفية الرقمية منذ تأسيسه قبل 4 سنوات، بعد مسيرة حافلة بالابتكار والتميز في تقديم تجربة مصرفية متكاملة. وتمكّن بنك بنك وياي من وضع بصمة واضحة له في القطاع المصرفي الكويتي، من خلال إطلاق خدمات رقمية غير مسبوقة جعلت إدارة الشؤون المالية أكثر سهولة وأمانًا.

أربع سنوات من الريادة والابتكار

منذ اليوم الأول، تبنّى بنك وياي رؤية واضحة تقوم على تمكين العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة فرع بنك. عبر تطبيق وياي، أصبح بإمكان العملاء فتح الحسابات، إدارة المدخرات، إجراء التحويلات المحلية والدولية، والحصول على القروض بخطوات بسيطة وآمنة، مما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية عصرية تلبي احتياجات الجيل الرقمي الحالي.

تمكين الشباب وجيل المستقبل

يولي بنك وياي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة. يساعد البنك الشباب على اكتساب مهارات مالية أساسية، مما يهيئهم لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى أهدافهم المستقبلية.

هذه الجهود تأتي ضمن رؤية البنك لبناء جيل واعٍ ماليًا، قادر على اتخاذ قرارات مسؤولة، والمساهمة في اقتصاد رقمي متطور.

وفي هذا الصدد، قالت آمال الدويسان، رئيس بنك وياي: "نحن لا نكتفي بتقديم خدمات مصرفية، بل نعمل على تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الادخار والتخطيط المالي، لأنهم أساس مستقبل الكويت."

وأضافت: "رحلتنا خلال السنوات الأربع الماضية كانت مليئة بالتحديات والإنجازات، واليوم نفخر بأننا أصبحنا الخيار الأول للعملاء الباحثين عن تجربة مصرفية رقمية متكاملة وآمنة. رؤيتنا المستقبلية واضحة؛ سنواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات جميع الفئات، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتمكين الجيل القادم من أدوات رقمية متطورة."

أدوات رقمية ومنتجات لتحقيق الاستقرار المالي

تتجاوز خدمات ويــاي المفهوم التقليدي للبنوك، حيث تقدم أدوات متطورة تساعد العملاء على تتبع المصاريف وإدارة الميزانية. توفر هذه الميزات رؤية واضحة لأنماط الإنفاق، مما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية. كما يطلق بنك ويــاي بطاقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، مثل بطاقة أورا ويــاي بالتعاون مع مجموعة الشايع والتي تتيح لهم كسب النقاط أينما تسوقوا داخل الكويت وخارجها.

قروض رقمية بالكامل لعملاء الراتب لأول مرة في الكويت

أحد أبرز إنجازات بنك وياي هو إطلاق أول خدمة قروض رقمية لعملاء الراتب، حيث يمكن للعملاء التقديم على القروض الشخصية أو الإسكانية، وتحميل المستندات، والحصول على الموافقة النهائية، والتوقيع عبر التطبيق. هذه الخطوة جعلت تجربة التمويل أكثر سلاسة.

أول تطبيق مصرفي يشمل متجرًا رقميًا متكاملًا

في إطار سعيه لتقديم تجربة مصرفية شاملة، أطلق بنك وياي أول متجر رقمي داخل التطبيق، يتيح شراء البطاقات الرقمية ودفع فواتير الموبايل بسهولة وأمان. كما عقد البنك شراكة مع شركة الاتصالات stc لتمكين العملاء من إدارة خدماتهم وشراء الباقات مباشرة من تطبيق وياي.

حصالات وياي لتعزيز ثقافة الادخار

لتشجيع ثقافة الادخار، يقدم بنك وياي ميزة "حصالة وياي" التي تتيح للعملاء تخصيص مبالغ لأهداف محددة مثل شراء شيء يحبونه أو التخطيط للسفر. كما يوفر البنك خيار إنشاء حصالة "Pro" الذي يمنح فوائد شهرية، مما يساعد العملاء على تنمية مدخراتهم بمرور الوقت. وما يميز حصالات وياي أنها توّفر خيار إخفاء الرصيد، حيث يمكن للمستخدمين التركيز على أهدافهم دون الشعور بالرغبة في الصرف اللاإرادي من رؤية الرصيد المتزايد باستمرار. كما يمكن قفل الحصالة بشكل مؤقت، مما يمنع السحب المباشر من المبلغ المخصص للادخار حتى يتم الوصول إلى الهدف المحدد.

"جيل": تجربة مصرفية للفئة العمرية من 8 إلى 14 عامًا

إيمانًا بأهمية تعزيز الوعي المالي لدى الأجيال القادمة، أطلق بنك وياي بطاقة "جيل"، ليكون أول منتج مصرفي مخصص للأطفال في الكويت. يتيح هذا المنتج إدارة المصروفات باستخدام بطاقة بنكية تحمل اسمهم، مع واجهة تطبيق مصممة خصيصًا لهم، تحت إشراف الأهل الذين يمكنهم متابعة الإنفاق والتحكم في أماكن استخدام البطاقة. هذه المبادرة تهدف إلى غرس ثقافة مالية سليمة منذ الصغر.

جوائز عالمية تعكس ريادة البنك في الابتكار الرقمي

ساهمت إنجازات بنك وياي في ترسيخ مكانته كأول بنك رقمي متكامل في الكويت، حيث تُوجت هذه المسيرة بحصد العديد من الجوائز العالمية. كان آخرها حصول البنك على جائزة "أفضل بنك رقمي في الكويت" لعام 2025 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم الأعمال، وذلك ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط. كما نال بنك وياي جائزة "المنتج الأكثر ابتكارًا" من جوائز ميد للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 عن منتجه المميز "جيل.

ومع احتفاله بالذكرى الرابعة، يواصل بنك وياي مسيرته نحو تقديم المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة التي تثري تجربة العملاء وتدعم مكانته في طليعة التحول الرقمي في الكويت.

