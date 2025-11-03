مسقط : تعزيزًا لالتزامه بدعم تمكين المرأة والنمو الاقتصادي الشامل، لعب بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، دورًا محوريًا كراعٍ حصري لوفد رائدات الأعمال العُمانيات خلال زيارتهن إلى جمهورية أوزبكستان . وتعكس مشاركة البنك في هذا المسعى الاستراتيجي مكانته الرائدة كداعم رئيسي لقطاع التمويل الإسلامي، ولتعزيز مكانة السلطنة في ريادة الأعمال على الصعيد العالمي.

تأتي هذه الزيارة كمبادرة وتنظيم من مجموعة فنون للضيافة والسياحة دعماً منها لتمكين المرأة في الحياة الاقتصادية، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة سهام الحارثية، عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في إطار سعي المجموعة للمساهمة في تعزيز دور المرأة العمانية في قطاع الأعمال والسياحة وتمثيل السلطنة في المحافل الدولية.

ضمّ الوفد 15 رائدة أعمال عُمانية تمثلن مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات المصرفية والمالية، والأزياء والعطور، والأغذية والضيافة، والتطوير العقاري. ومن خلال سلسلة من المنتديات والاجتماعات ولقاءات التواصل، استكشفت المشاركات آفاق التجارة والاستثمار، وأقمن شراكات مع نظرائهن الأوزبكيين، واستعرضن تميّز ريادة الأعمال العُمانية وحضورها المتنامي على الساحة الدولية.

ومثل بنك نزوى في هذا الوفد كلاً من الفاضلة إيمان التوبي، مدير أول قسم التجارة العالمية في بنك نزوى، والفاضلة فرحت الحراصي، مديرة فرع القرم ببنك نزوى. وشهدت الزيارة تقديم عدد من العروض التقديمية حيث تبادلتا خلال هذه العروض وجهات نظر قيّمة حول الدور المستمر للتمويل الإسلامي في تمكين رواد الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرّح الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يشهد قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا يعكس روح الابتكار والطموح التي تتميز بها المرأة العُمانية. لقد أثبتت رائدات الأعمال قدرتهن على صياغة نماذج ناجحة تجمع بين الإبداع والمرونة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. ويسعدنا في بنك نزوى أن نكون جزءًا من هذه المسيرة الملهمة من خلال دعم وفد رائدات الأعمال إلى جمهورية أوزبكستان، في مبادرة تعكس التزامنا المستمر بتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء اقتصاد مزدهر للأجيال القادمة."

وانطلاقًا من التزامه الراسخ بالشمول وتكافؤ الفرص، تُبرز رعاية بنك نزوى لهذه المبادرة التزامه بتمكين المرأة في مجال الأعمال وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلي، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني. ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، يُسهم البنك بفعالية في أجندة التنويع الاقتصادي الأوسع للسلطنة، والتي تُعد حجر الزاوية في استراتيجية التنمية المستدامة للسلطنة. علاوةً على ذلك، عززت المبادرة دور البنك كوسيط للشراكات التجارية الدولية، مُعززة العلاقات الثنائية ومُتيحة لرائدات الأعمال من كلا البلدين فرصًا قيّمة لبناء علاقات عالمية فعّالة وشراكات مستدامة.

تمثل هذه المبادرة خطوة بارزة في رحلة بنك نزوى لدعم القيادة النسائية، وتحفيز الابتكار الريادي، وتعميق الدبلوماسية الاقتصادية لسلطنة عُمان، وبناء الجسور بين الدول وفتح آفاق لمستقبل أكثر ازدهارًا ومساواة.

-انتهى-

#بياناتشركات