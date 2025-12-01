مسقط: مؤكدًا التزامه الراسخ بدعم مسيرة النهضة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، يواصل بنك نزوى –البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان- أداء دوره الوطني كشريك فاعل في دفع عجلة الاقتصاد العُماني عبر مبادرات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وحلول مبتكرة تسهم في ازدهار الوطن وتلبية تطلعات «رؤية عُمان 2040».

ومن جانبه قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يؤمن بنك نزوى بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يتجاوز ذلك ليكون جزءًا فاعلًا في منظومة بناء المستقبل الاقتصادي للسلطنة، من خلال المساهمة في خلق أثر مستدام يدعم الاستقرار المالي، ويحفّز الاستثمار المسؤول، ويرسخ مبادئ الصيرفة الإسلامية كرافد رئيسي للتنمية الوطنية طويلة المدى. ومع تحول القطاع المصرفي الإسلامي إلى مكوّن لا يتجزأ من خارطة الاقتصاد العُماني وأحد محركات نموه، يعمل بنك نزوى بشكل استباقي وريادي على دفع نمو هذا القطاع وتعزيز مكانته في السوق، إلى جانب أدائه دوره كوسيط مالي فاعل ومؤثر في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، عبر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة."

بصفته ركيزة أساسية في المشهد المصرفي بالسلطنة، يواصل بنك نزوى تحقيق أداء مالي قوي مع دعم النمو الاقتصادي. فقد نمت محفظة تمويله من 1.5 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2024 إلى 1.64 مليار ريال عُماني بحلول سبتمبر 2025، مما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي وثقة العملاء. وبلغ إجمالي الأصول 1.96 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع صافي الربح إلى 14.8 مليون ريال عُماني، ما يبرز قوة عملياته التشغيلية. وتقديرًا لمركزه الرأسمالي القوي وجودة أصوله المرنة وعملياته المنضبطة، قامت وكالة موديز برفع تصنيف البنك إلى الدرجة الاستثمارية (Baa3) في وقت سابق من هذا العام.

ويواصل بنك نزوى ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي العُماني من خلال تبنّي مبادرات استراتيجية تُسهم في تعزيز الشمول المالي، ودعم القطاعات الواعدة، وتمكين الشباب وروّاد الأعمال. كما يولي البنك اهتمامًا متزايدًا بالابتكار الرقمي عبر تطوير خدمات وحلول مالية تلبي احتياجات العملاء وتعزّز كفاءة المعاملات المصرفية. ويشكل هذا التوجه امتدادًا لالتزام البنك بمسؤولياته الوطنية والاقتصادية، وانسجامًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يدعم رفاه المجتمع ونموه.

بينما تتقدم عُمان بثقة نحو مستقبل يتميز بالمرونة والازدهار المستدام، يقف بنك نزوى في طليعة التقدم الوطني، داعمًا الابتكار المالي، وممكّنًا المجتمعات، ومعززًا للنمو الاقتصادي طويل الأمد. مسترشدًا برؤيته وقيمه، يظل البنك شريكًا موثوقًا وداعمًا للازدهار المشترك في بناء مستقبل مزدهر وحيوي للوطن.

-انتهى-

#بياناتشركات