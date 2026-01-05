مسقط: أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن تطبيقه لخدمة السداد الجزئي للشيكات وذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العُماني. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تعزيز التدفقات النقدية للأفراد والمؤسسات وتقليل احتمالية نشوء النزاعات القانونية نتيجة ارتجاع الشيكات.

وفي تعليقه، قال الفاضل محمد إقبال البلوشي، مساعد المدير العام للعمليات ببنك نزوى: "تُعدّ آليات الدفع السليمة ركيزة أساسية للثقة الاقتصادية، إذ تحمي نزاهة المعاملات التجارية وتقلل التعقيدات غير الضرورية في العمليات اليومية. ويسهم إطار العمل الذي يركّز على التسوية بدلًا من الرفض التام في الحفاظ على دورات رأس المال العامل، ويشجع على السلوك المالي المسؤول، ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة. ويعتبر بنك نزوى المبادرات الشاملة من هذا النوع ضرورية لبناء نظام مالي مرن يدعم النشاط الاقتصادي المنتج ويحقق الاستقرار على المدى الطويل".

وبموجب نظام السداد الجزئي للشيكات الصادر عن البنك المركزي العُماني، إذا تم تقديم شيك ولم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ لتغطية قيمته كاملة، يقوم البنك بصرف المبلغ المتوفر في الحساب بدلًا من رفض الشيك بالكامل. ويُتيح هذا النظام المستفيد الحصول على جزء من المبلغ الذي كان سيتعذر عليه استلامه في السابق، على أن يظل المبلغ المتبقي قائمًا للتسوية لاحقًا أو للمطالبة به قضائيًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون التجاري.

وتنطبق هذا الخدمة على أنواع مختلفة من الشيكات، بما في ذلك الشيكات المسطرة أو شيكات المستفيد من الحساب داخل نفس البنك، والشيكات المسطرة أو شيكات المستفيد من الحساب التي تتم معالجتها عبر نظام التسوية الوطني بين البنوك المختلفة، بالإضافة إلى شيكات لحاملها أو الشيكات لأمر الصادرة بهدف إيداعها في حساب أو تقديمها للصرف. ولا ينطبق على شيكات العملات الأجنبية المسحوبة على بنوك خارج السلطنة، أو شيكات الريال العماني المقدمة من بنوك مراسلة أجنبية، أو الشيكات بين البنوك المستخدمة لأغراض التسوية.

وفقًا للإرشادات، سيتم توثيق الشيكات المدفوعة جزئيًا رسميًا، بما في ذلك إصدار شهادة رصيد لتوضيح المبلغ المستحق. كما يحدد الإطار متطلبات إبلاغ محددة لمؤسسة مال، تشمل حالة الدفع الجزئي، والمبلغ المسدد، والرصيد المتبقي، مع استمرار التعامل مع هذه الشيكات على أنها غير مدفوعة حتى يتم تسويتها بالكامل وفقًا لإجراءات الإبلاغ المحددة.

-انتهى-

#بياناتشركات